Resurgen versiones de enroques en los gabinetes de Martín Llaryora y Daniel Passerini

Cada vez adquiere más cuerpo las versiones de movimiento de dirigentes que dejarían la municipalidad para integrar el gabinete llaryorista. La intención es doble, por un lado, impulsar la ciudad capital y por otro, potenciar proyectos que están siendo demorados en la provincia.

En la constante búsqueda de reacomodar las fichas en el tablero local y provincial, los movimientos se centrarían en tres áreas, por el momento: el principal en la secretaría de Participación Ciudadana y Juventud, en Ambiente y, por último, en Deportes. A diferencia de otras versiones que circularon por la prensa vinculadas al radical Juan Hipólito Negri, en este caso están coordinadas con el “jefe”. La relación entre ambas administraciones pasó algunas semanas de desencuentros y hoy todo fluye según lo pactado.

Lo que dejaron trascender es que Juan Domingo Viola, el actual funcionario con áreas claves bajo su órbita y manejo de sectores variopintos en los Centro de Participación Comunal, tendrá un nuevo desafío en la provincia. Como alguna vez fue la pieza justa que puso en movimiento la estructura capitalina para favorecer la descentralización y potenciar los Centros Operativos. Ahora, deberá concretar un deseo de Martín Llaryora para hacer algo similar con la promesa de contar con una provincia “más cercana, vinculada y descentralizada”. No alcanza con cambiar la ubicación de algunas sedes, como lo hizo con la Agencia Córdoba Innovar que funciona en Río Cuarto, deberán profundizar ese mandato.

Pese a que se consideró a si mismo como el primer político que le dio su apoyo a Daniel Passerini, su destino podría a ser una secretaría con rango ministerial en el Panal. No es la primera vez que se escucha un movimiento en su área.

Quien podría pasar a ocupar ese puesto es Carolina Martín, actual subsecretaria de Coordinación y la pareja del legislador provincial Pablo Ovejeros. Su función no será sencilla, deberá fortalecer los vínculos vecinales, además de contar con el Registro Civil y los cementerios a su cargo.

Constanza Mías, la actual presidenta de CORMECOR tampoco pasaría muchos días más dentro de esa área. Sería la reemplazante de Jorge Folloni en la secretaría de Ambiente municipal, quien ya tendría destino en la provincia.

El tercero es Héctor “Pichi” Campana, que cada vez toma más presencia en los actos políticos, muchos de ellos no tan relacionados a su área. El ex “Jefe de Campaña” del actual intendente volvería a ocupar su sillón en el “Kempes”. En las fotos juntos al “loro” de Atenas, en la inauguración del nuevo estadio del “verde” cordobés no se lo vio al titular de la Agencia Córdoba Deportes. Pese a que el “ex ayuda base” jugaba de local, Agustín Calleri no se hizo presente. Aunque aclaran que el “tenista” estuvo en la presentación del desafío “Ruta 40” durante la mañana de ese viernes.