Dengue: cerca del pico de casos y las vacunas en el centro de la discusión

Mientras se aguardan los números de casos que se pudieran haber registrado durante la Semana Santa, el Boletín Epidemiológico Nacional informa que en lo que va desde la semana 31 del 2023 (mes de agosto) a la semana 12 del 2024 (mediados de marzo), se registraron más de 180.000 casos de dengue, una cifra histórica de contagios en el país. Estos números demuestran que ha habido una circulación viral persistente en determinadas zonas del país que, junto a otros elementos como las temperaturas y el fenómeno del Niño, ayudan a comprender la situación epidemiológica que se vive en algunas zonas de Argentina.

Graciela Sadino, infectóloga de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y expresidenta de la Sociedad de Infectología Córdoba, asegura que la situación se explica porque “son múltiples los factores, como el cambio climático, además de que en lugares como Misiones nunca dejó de haber circulación de dengue. Esas son cosas que no se pueden cambiar. Después, hay responsabilidad de todos como el descharrareo, desmalezamiento o situaciones cotidianas donde el mosquito pone huevos”.

En los últimos días, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) le recomendó al Gobierno nacional delinear una estrategia de vacunación focalizando en los lugares donde hay una amplia circulación. Sin embargo, desde Nación el mensaje llamó la atención: el ministro de Salud, Mario Russo, realizó un errático raid mediático en el que puso de manifiesto que en pleno brote de dengue no era ideal realizar una vacunación masiva. En cambio, aconsejó a la población “usar mangas largas y tener cuidado con los pantalones cortos”. También aprovechó para denunciar presiones de laboratorios para utilizar la vacuna, aunque cuando se le pidió profundizar el tema, optó por el silencio.

Consultada al respecto, Sandino explica que "la vacuna no sirve para controlar el brote porque son dos dosis en tres meses y se empieza a tener anticuerpos adecuados 15 o 20 días después de la última dosis, por eso no sé si indicarlo masivamente ahora. Pero en lugares donde hay alta transmisión, como Misiones, Salta y Tucumán, se compraron vacunas y las están poniendo en edades que presentan la mayor cantidad de casos”.

En ese sentido, añadió que “nosotros seguimos las recomendaciones con las cuales salió al mercado: están indicadas a partir de los 4 años sin límite de edad en Argentina, Europa y Brasil. En Estados Unidos se aprobó hasta los 60 años porque no hay experiencia en los protocolos que se hicieron en personas mayores de 60 años, pero si alguien se la quiere poner tampoco está contraindicada y, a lo mejor, puede tener menos respuestas o falta tiempo para saber qué efectos puede tener”.

Actualmente, la vacuna contra el dengue está contraindicada para personas embarazadas, que estén en período de lactancia, o inmunocomprometidas. La franja etaria donde está bien comprobada su efectividad es entre los 6 y 16 años. Sin embargo, en Misiones comenzaron a vacunar a las personas entre los 20 y 40 años y ampliaron la franja hasta llegar a los 59. Al consultarle por el motivo de esa decisión, Sadino explicó que “al ser la población más activa, que más se expone, es la que más casos de dengue tiene en esa zona y de esa manera se evita situaciones en la próxima temporada”.

La efectividad de la vacuna

Los cuatro serotipos del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) circulan por toda América, pero en el país predominan el 1 y el 2. Frente al aumento de infectados, en los últimos días, el debate público puso el foco en la vacuna y aparecieron los defensores y detractores de su colocación.

Sobre el tema, Sadino asegura que “el propio laboratorio recomienda que aquellos que ya tuvieron dengue se la coloquen recién a partir de los 6 meses después, porque al haber tenido la infección, tenés inmunidad duradera para el serotipo que te tocó. Los que están circulando ahora son sobre todo el 1 y el 2. Esta vacuna es útil y ha demostrado buena respuesta para estos dos serotipos, tanto para los que tuvieron dengue como para los que no. Pero, si vos te vacunaste pero no lo has tenido, vas a tener buena protección para el 1 y el 2, pero para el 3 y el 4 –que no tenemos, por suerte–, no se sabe todavía el grado de inmunogenicidad. En cambio, en los que tuvieron dengue, cualquiera sea el serotipo, hay estudios publicados que indican que la vacuna colocada después de los 6 meses genera buena inmunogenicidad para los cuatro serotipos”.

Incluso, la profesional refuerza que si la vacuna se coloca antes de ese período “puede competir con los anticuerpos generados y provocar menor inmunidad de la esperada”.

Sobre la campaña de vacunación

Al considerar el tiempo efectivo que se necesita para la correcta inmunidad y considerando que se presentó en el mercado recién en noviembre de 2023, Sadino explicó que "la vacuna en sí no te va a ayudar a controlar el brote porque los anticuerpos los vas a tener en cuatro meses. Vacunás a alguien hoy para protegerlo del brote actual y a los anticuerpos adecuados, de acuerdo a lo que propone el laboratorio que la fabricó, los vas a tener en julio".

“La vacuna no está contraindicada, pero no es para ponerla masivamente por el tipo de vacuna que es, a virus atenuado. Además, tampoco se puede esperar una colocación como lo fue con la de Covid porque es otro tipo de enfermedad que se transmite por mosquito, no por vía respiratoria”, añadió.

La situación en Córdoba

"Según las proyecciones estaríamos cerca del pico. Sin embargo, hay que ver si no hubo algún retraso en la carga de datos del fin de semana largo", explica la especialista. Sobre la pregunta de para cuándo estiman que pueda atenuarse la situación en Córdoba, asegura que es difícil responder, pero que "va a depender de que las temperaturas bajen y de la humedad".