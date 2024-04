El presidente de Perfil, Gustavo González, señaló que si bien la mitad de la sociedad sigue apoyando al Presidente, puede llegar un punto en el que le empiecen a “achacar a Milei” el problema y no a los antecesores en el Gobierno. “Hay una encuesta reciente de Berensztein que situaba una primera señal de alarma y decía que de los votantes de Milei, el 21% tiene una imagen negativa”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo González es presidente y CEO de Editorial Perfil, además de periodista.

Alejandro Gomel: La semana tuvo de todo, pero ahora estamos atravesados por la polémica de la dieta de los senadores…

Sí, escuchaba hace un rato el reportaje que le hacían al diputado Álvaro González, que reconocía que si no fuera por el socio que lo bancaba en su empresa privada, le sería muy difícil cumplir con su rol de diputado. Lo que dice la Vicepresidenta también es correcto en cuanto a que la Legislatura no debería ser solamente un lugar para ese tipo de empresarios que pueden bancar por sí mismos sus trabajo en la Legislatura, pero es cierto que este momento era muy inconveniente, es mucho más que políticamente incorrecto, se dio en medio de un ajuste y genera un ruido enorme en la sociedad, incluso en los votantes de Milei. Les diría que yo, que lo vengo bancando fuertemente al Presidente sobre su dolorosa coherencia en cuanto a que creo que fue el candidato que más fielmente refleja lo que había prometido, noto que vienen pasando cosas que me hacen dudar de esa coherencia y se mezcla con la chicana de que los senadores de La Libertad Avanza no votaron los aumentos, cuando queda claro que no se opusieron y formaron parte de la aprobación que tuvo lugar en el Senado sobre los aumentos salariales, pero sí hubo otros elementos que van en contra de lo que él prometió y por primera vez noto una contradicción, fundamentalmente en los aumentos de la medicina prepaga. Hacer intervenir al Estado, que claramente sabemos que según la doctrina anarco-capitalista no sirve para nada, para meter manos en ese mercado y obligar a las empresas prestadoras a retrotraer los aumentos a diciembre, es una contradicción.

AG: Aseguran que el Estado es una asociación ilícita, debe desaparecer…

Claro, según ellos es la representación física del "maligno" en la Tierra. Lo mismo pasa con no homologar las paritarias de los gremios, eso lo puede hacer un gobierno que entienda que el Estado pueda intervenir en la economía, pero un gobierno anarco-capitalista me llama la tensión y rompe con la defensa que vengo haciendo de Milei en cuanto a que, en líneas generales, estaba intentando aplicar su doctrina de la Escuela Austriaca.

AG: ¿Empieza a convivir el Milei panelista con el que se enfrenta a la realidad?

Les recomiendo seguir de cerca el relato del periodismo oficialista a través de todos los gobiernos, porque es en donde primero se percibe el ruido interno dentro de cada oficialismo. Cuando los propios periodistas oficialistas empiezan a notar estos ruidos y los cuentan, como por ejemplo, lo importantes aumentos salariales en los funcionarios de este Gobierno, significa que empieza a haber una señal sobre que este frente social que apoyaba férreamente a Milei empiece a percibir algunas dificultades más allá de las dificultades que ya se perciben y se venían soportando en los votantes de Milei como una necesidad del ajuste económico. Empiezan a percibirse símbolos que se bajan de esas primeras iniciativas libertarias.

Hace poco días, Javier Milei dijo que él es uno de los dos presidentes con mejor imagen en el mundo, no se le pregunta cuáles son las encuestas en las que se basa, pero más allá de eso, hay una aceptación de que Milei conserva una aprobación importante. Les diría que de las 12 encuestas conocidas en el mes de abril, el promedio de la imagen positiva del primer mandatario ronda entre el 48% y 50%, con pisos de 42% y picos de 56%, digamos que la mitad de la población lo sigue apoyando. Hay una encuesta reciente de Berensztein que situaba una primera señal de alarma y decía que de los votantes de Milei, el 21% tiene una imagen negativa. Es muy interesante e importante para este Gobierno que haya una porción trascendental de argentinos que lo siga apoyando, deberán ver si algunos de estos gestos que están tomando pueden ir en contra de esa imagen que todavía conservan.

Claudio Mardones: Dentro de los termómetros hay uno nuevo que va más allá de la discusión en torno a las prepagas, que es la diferencia pública entre Federico Sturzenegger y Luis "Toto" Caputo. ¿Qué lectura tiene sobre esta discusión?

Creo que forma parte de este duelo interno, donde al comienzo del Gobierno y hasta ahora, hacemos todos de cuenta, especialmente los que se dicen liberales, que este Gobierno es liberal y republicano, cuando Milei se cansó de repetir que no es liberal y que el tema de la República está supeditado a las leyes del mercado. Esa pelea se empieza a dar claramente y Sturzenegger, que viene de la militancia en el PRO, claramente tiene más cercanías con ese libertarismo de Milei que Caputo, que por otra parte le tocó manejar la economía real y recurre a cosas que eran impensadas como tratar de intervenir en los precios de la economía para que los índices de la inflación disminuyan.

CM: ¿El disparador fue el que está dando a una parte de votantes de la clase media que está empezando a vivir una desilusión por el impacto en las facturas de las prepagas o sobre que hay una discusión de fondo respecto de que esto es el principio de algunas medidas que van a continuar en el futuro?

Las dos cosas, claramente creo que si ellos manejan las encuestas, de hecho acaban de contratar por 32 millones de pesos a tres encuestadoras, verán que estas tendencias que se empiezan a ver dentro del votante libertario pueden profundizarse, cosa que es razonable, aunque en el largo plazo las cosas terminen muy bien, que es lo que plantea este Gobierno. Entiendo que en el corto plazo, por más voluntad que ponga esa sociedad votante de Milei para acompañarlo, puede llegar un punto en el que le empiecen a achacar a él el problema y no a los antecesores en el gobierno.

AG: Hay algo que aseguran desde los ámbitos universitarios, sobre el movimiento universitario, y es que empieza a haber clases masivas y hay mucha más gente movilizándose. Puede empezar una especie de resistencia, han visto un cambio en la pasividad de los estudiantes que se chocan con el impacto de la falta de presupuesto en sus universidades.

Si en los votantes de Milei hay un 21% que empieza a tener una imagen negativa del Presidente, obviamente en quienes no lo votaron esa pasión negativa debe aumentar a medida que aumenta la ratificación en las medidas que prometió tomar y está tomando. Me parece que forma parte mayoritariamente del 46% que empieza a apasionarse a salir del estado de contemplación en el que los había puesto el resultado y puede empezar a ganar a parte de ese 50% que votó al Presidente y que forma parte en distintos ámbitos afectados por la universidad, las prepagas y la crisis económica en general.

