El miembro de la Magistratura de la Nación, Álvaro González, hizo referencia a la interna de la Comisión de Juicio Político y aseguró que es “un problema interno de La Libertad Avanza”. “Me parece que Marcela Pagano no está en la línea interna de Karina Milei, Martín Menem y demás, por eso han querido cambiarla”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Álvaro González es diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Magistratura de la Nación.

Alejandro Gomel: Hace poco dijiste que hay un “cambio de actitud” por parte del Gobierno. ¿Percibís alguna predisposición del Gobierno?

Creo que a partir de la llegada de la modificación de la Ley Bases, el Gobierno tuvo en este periodo un proceso de escucha con aquellos sectores dialoguistas y con aquellos que pensamos que los cambios en Argentina necesitan una normativa un poco más profunda que un DNU. En algunos sentidos ha cambiado, en otros sigue igual. Me parece que el Gobierno se está acomodando.

AG: ¿Le parece que esta vez sí hay posibilidad para la aprobación de la ley?

Me parece que esta vez se está conformando un núcleo en donde va a haber una mayoría para aprobar la ley. Hay que aclarar que las leyes tienen dos cámaras (Diputados y Senado). En todo caso, lo que se podría llegar a lograr es la media sanción en la Cámara de Diputados.

AG: ¿Cómo ve el aumento salarial en el Senado?

El fondo de la cuestión es que hoy un legislador nacional está en 1 millón y medio de pesos, cuando uno mira ese número, que frente a otro ingreso puede parecer mucho pero nota que de los 257 diputados solo 25 somos de la Capital, se percibe que no hay un ingreso extra para mantener los gastos y la vivienda en Buenos Aires. A mí me parece que todo aumento en la vida de un legislador siempre es tomado mal por la sociedad que está enojada. Lo podrían haber hecho de otra forma, no quiero ser hipócrita, porque si no una cosa es lo que dicen cuando se prenden las cámaras y otra cuando se apagan. En este sentido, en el Congreso hay una cierta inquietud por parte de los legisladores sobre que realmente no les alcanza la plata, entonces, si a la sociedad le parece mejor que el que llega al Congreso pueda vivir de otra cosa o representar intereses de algún sector que le permita cobrar por afuera lo que no gana como legislador, es una opción. Creo que siempre se toman ejemplos de lo que sale mal, nunca de lo que sale bien.

Voy al Congreso todos los días de mi vida y estoy ahí desde 8 a 10 horas, tengo la suerte de tener una consultora y un socio que me banca, si no tuviese eso no podría justificar cómo vivo. Es una hipocresía decir que los legisladores ganan bien porque ganan 1 millón y medio de pesos. El vocero del Presidente gana 5 millones, y ni te quiero decir lo que gana alguien en algún banco público o en YPF. Me parece que lo que deberíamos hacer en el Congreso es buscar una fórmula para que tanto senadores como diputados tengan un salario acorde con su función y que el aumento de salario no sea una maniobra. Normalmente, cuando arrancó la democracia, el sueldo de un diputado o de un senador era equiparable al de un juez federal de primera instancia, ahora estamos muy lejos de eso. El último modo de actualización era el que estaba ligado a los empleados. Hoy, en el Congreso de la Nación hay empleados que ganan más que los diputados, eso tampoco es razonable. Vivo en una sociedad en donde no solo hablo con políticos, entiendo que genera rechazo e indignación, pero me pregunto cuál es el salario que la sociedad cree que debe ganar un diputado o un senador. Es un trabajo que requiere de mucha responsabilidad, las cosas que pasan por el Congreso son importantes, todo lo que ocurre en materia de gasto y de salario lo vota un diputado que gana menos que los empleados de la planta.

AG: El primero que le pisa los salarios a los legisladores es el propio Presidente…

Sí, es más fácil desde la tribuna decir cosas sobre los diputados, el Presidente hizo todo un alegato referido al aumento de los diputados y se había aumentado el sueldo él y ni sabía, es raro que un señor no sepa cuánto gana. La democracia tiene instituciones que tienen personas adentro que viven de su trabajo. Yo no tengo inconveniente en discutir cuáles deberían ser los números razonables para alguien que está en el Congreso. Lo que no me parece razonable es que en función de eso los diputados no puedan venir a trabajar, porque esa es una forma de apretar para ver cómo hacen para sacar las leyes.

Las internas dentro de LLA

Claudio Mardones: Usted es vocal de la Comisión de Juicio Político, ayer se esperaba que se concretara esta nueva reunión constitutiva luego de una semana que fue muy caliente en diputados en torno a esta Comisión. Había mucha incógnita respecto a lo que podía suceder. Hasta la foto del miércoles, teníamos a Marcela Pagano segura de que seguía siendo presidenta de la Comisión, una incógnita respecto de los demás bloques y una convocatoria que finalmente se suspendió por una situación de preocupación en la salud de Pagano, que sigue internada con un cuadro clínico y se sospecha de las razones que originaron que ahora esté con atención médica cuando podría haber estado encabezando esa reunión.

Desde el punto de vista político, es absoluta responsabilidad del oficialismo con la Comisión de Juicio Político. Yo fui presidente de esa Comisión, conozco sus responsabilidades. El presidente de la Comisión de Juicio Político debe tener una confianza lo suficientemente importante y sólida con el Presidente de la Nación para que este sepa que el día de mañana no le pueden abrir la Comisión.

En el Congreso hay comisiones que todo el mundo asegura que son del Gobierno, es una tradición parlamentaria que esas comisiones las presidan miembros del oficialismo, pero el oficialismo da un espectáculo llamativo, no puede ser que no se pongan de acuerdo para ver quién va a ser el presidente de la Comisión, mucho menos me parecen las formas. Es un problema interno de La Libertad Avanza, que están pugnando por ver cómo ocupan espacio. Me parece que Pagano no está en la línea interna de Karina Milei, Martín Menem y demás, por eso han querido cambiarla. Es una situación seria como para que desde el oficialismo se anden peleando por una comisión, deberían sentarse en un despacho, arreglar este tema y poner un presidente para que la comisión quede constituida. Estas situaciones generan estrés, he leído que Pagano ha quedado internada como producto de toda esta situación. Es un problema de La Libertad avanza, que lo resuelva.

CM: ¿Para usted Pagano sigue siendo la presidenta de la Comisión?

Hay un acta firmada con 19 referentes, en la presidencia de la Cámara dicen que esa reunión no es válida porque un minuto antes mandaron un mail, alguien deberá decidir esto.

