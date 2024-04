Internaron a Marcela Pagano y se suspendió la reunión clave de la Comisión de Juicio Político

La periodista y diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano fue internada por problemas estomacales que sufrió en las últimas horas, lo que terminó impactando en la reunión de la Comisión de Juicio Político convocada para mañana jueves 18 de abril, que se suspendió.

Pagano venía de ser noticia por la fuerte interna que se desató en el bloque oficialista de diputados: el (ahora ex) jefe del espacio en la cámara baja, Oscar Zago, postuló a la experiodista del Grupo América para presidir la sensible comisión y el presidente de la cámara, Martín Menem, con instrucciones de Karina Milei, ordenó cinco minutos antes levantar la sesión porque no estaban de acuerdo con aquella designación. La secretaria de Presidencia quería alguien de su extrema confianza por temor a futuros pedidos de juicio político.

Pagano aseguró a PERFIL que contaba con el aval directo de Javier Milei y Zago ratificó esto mismo. La interna terminó con el desplazamiento de Zago y el desconocimiento total de aquella sesión por parte de Menem. Sin embargo, la oposición y la propia Pagano no quieren dar marcha atrás.

Pagano resiste: no deja la Comisión de Juicio Político

Durante todo un tenso fin de semana, Pagano dialogó primero con Martín Menem, quien le garantizó que recibiría el lunes una propuesta para compensar la desprolijidad y que sería Gabriel Bornoroni, nuevo jefe de la bancada, quien seguiría esa gestión. Según pudo reconstruir PERFIL, la propuesta era sobre un cambio con "Bertie" Benegas Lynch, ya asumido para encabezar la Comisión de Finanzas. Pagano dijo que no.

Mientras tanto, está en manos de Pagano la convocatoria a una reunión en dicha comisión, y a pesar de que Menem había vuelto a convocar ese encuentro, al no tener el visto bueno de la oposición, que considera a la periodista como la encargada de continuar con ese rol, el oficialismo no podría tener el quórum necesario. Se presumía que tanto el PRO como LLA (incluyendo al flamante espacio MID de Zago, que propuso seguir su lealtad a Milei a través de un interbloque) participarían, pero las negociaciones con el radicalismo y Unión por la Patria no llegaron a buen puerto.

Desde el entorno de Pagano afirman que recibió "muchas presiones" las últimas 72 horas y atribuyeron este malestar a esa situación. Incluso, mencionaron la palabra "aprietes", algo que niegan desde LLA. Por ese motivo es que no quisieron dar detalles del lugar donde fue internada la diputada.

JD / ds