Gabriel Bornoroni: “El bloque va a continuar unido”

El flamante jefe del bloque de la Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, afirmó hoy que “el bloque va a continuar unido”.

“La verdad es que estoy contento que mis colegas me hayan elegido. Es una responsabilidad inmensa, infinita. Lo estoy asumiendo como todo lo que asumo con mucha responsabilidad, trabajo, tenacidad”, expresó el legislador cordobés.

Además aseguró que “las relaciones son buenas”. “La idea de que hay alguien sea el jefe de bloque es dinámico. Hoy es Bornoroni, mañana puede ser otro diputado”, indicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

¿Internas?

“Nosotros tenemos que trabajar por un proyecto y no por cuestiones personales. El proyecto es el proyecto del presidente Milei y todos los argentinos están esperando que hagamos las cosas lo mejor posible. Esa es la concentración que tenemos que tener. El resto es accesorio”, agregó Bornoroni.

Y luego enfatizó: “El bloque va a continuar unido. Nosotros lo vimos como algo que no tiene mucha trascendencia más que la constitución de una comisión, que no está funcionando”.

Proyectos

“Creemos que es una época nueva para los argentinos donde las cosas se van a hacer y se van hacer bien. No hay posibilidad para hacerlas más o menos. En eso tenemos que trabajar empresarios, sindicatos, trabajadores, empleadores”, insistió el jefe de bloque de La Libertad Avanza.

“Vengo de la parte privada y no es muy complicado. Hay cosas que hay que transformar en la Argentina y necesita del apoyo de todos, y el que no quiere apoyar que diga ´no voy a apoyar y que no dé tantas vueltas´”, sostuvo el diputado.

Reforma laboral

“La idea es que empecemos con una reforma que empiece a generar nuevos puestos de trabajo. La ley está obsoleta. Vayamos viendo qué es lo mejor para los argentinos”, dijo Bornoroni.

Karina Milei

Al ser consultado sobre si tenía como referente a Karina Milei, respondió: “No podemos decir que no es una protagonista de todo esto. Viene trabajando en silencio y muy fuerte. Hay muchos referentes, hay muchas personas que trabajan sin estar constantemente dando notas”.

Finalmente cuando le preguntaron sobre el respaldo del gobernador Martín Llaryora a la Ley Bases, Bornoroni contestó: “Me parece muy bien. Nos pone contentos que los cordobeses estén alineados con el Gobierno nacional”.