Seis de cada diez alumnos de sexto grado sufren bullying: Una invitación a la reflexión para quienes educamos en y para la convivencia

Vivimos una paradoja silenciosa: mientras la conectividad crece, también lo hacen las formas de exclusión, hostigamiento y sufrimiento entre pares. El dato reciente es contundente: seis de cada diez alumnos de sexto grado en Argentina han sido víctimas de bullying en la escuela o en entornos digitales. Pero más allá del dato, ¿estamos comprendiendo lo que esto nos dice como sociedad?

La pregunta no es solo “¿cómo prevenir el bullying?”, sino “¿qué tipo de relaciones estamos cultivando entre niñas, niños y adolescentes?”. Y aún más: ¿qué modelos de convivencia les ofrecemos los adultos que los acompañamos? Porque el bullying no nace en los patios ni en los chats. Nace mucho antes, en el clima escolar, en los discursos de odio sociales, en la forma en que respondemos a la diferencia y en como gestionamos nuestras emociones frente a los conflictos.

En este Ecosistema digital, no basta con que niños y niñas aprendan a usar dispositivos. Necesitamos formar ciudadanos digitales conscientes, que comprendan de manera profunda cómo funcionan los entornos que habitan, qué lógicas tienen los algoritmos que consumen a diario, y cómo su comportamiento digital impacta —y a veces hiere— a otros.

Con una payada, intendente cordobés del PRO le pidió a Milei que en la Rural anuncie la eliminación de las retenciones

Entonces, volvamos a preguntarnos: Seis de cada diez alumnos de sexto grado sufren bullying:

¿Cómo acompañamos a niñas, niños y adolescentes en la era digital?

El dato es alarmante, pero no nuevo: el 60% de los estudiantes de sexto grado en Argentina han vivido situaciones de acoso escolar o ciberbullying. El entorno escolar —y hoy también el digital— se ha convertido en un espacio donde muchos chicos y chicas transitan el miedo, el silencio y la exclusión.

Como adultos responsables —familias, docentes, directivos, comunicadores, profesionales de la salud y la educación—, no podemos mirar hacia otro lado. El bullying no es una etapa que pasa, ni un conflicto entre pares que se resuelve solo. Es una forma de violencia sostenida que deja huellas profundas, y que exige una intervención conjunta, constante y sensible.

Hoy las infancias y adolescencias habitan territorios digitales. No basta con enseñarles a usar la tecnología: necesitamos formar ciudadanos digitales que comprendan cómo funcionan los algoritmos, qué valores circulan en redes sociales y cómo construir vínculos sanos también en el mundo digital. ¿Qué mensajes están recibiendo nuestros hijos e hijas cuando los likes y seguidores valen más que el diálogo? ¿Qué hacemos los adultos frente a los grupos de whatsApp donde se excluye, se humilla, se filman peleas?

Cheaf: la aplicación para combatir el desperdicio de alimentos con descuentos del 50% llegó a Córdoba

La buena noticia es que no estamos ante un problema sin salida. Pero requiere adultos presentes, con herramientas, con escucha, con criterios claros y con capacidad de actuar en equipo.

Por eso, quiero invitarlos/as especialmente a madres, padres, estudiantes y profesionales de salud y/o educación a participar del curso “Formación en Ciudadanía Digital Integral”, ofrecido en modalidad presencial en la Facultad de Educación y Salud (F.E.S.) "Dr. Domingo Cabred”.

Será un espacio de formación práctico, sensible y profundo para pensar qué lugar ocupamos como adultos en la construcción de una Ciudadanía Digital Plena.

Duración y modalidad: 8 encuentros presenciales.

Inicio: 7 de agosto de 2025.

Este curso representa una oportunidad valiosa para desarrollar competencias esenciales en un campo de creciente impacto social. Invitamos a padres, estudiantes, profesionales de salud y educación, y adultos comprometidos en la formación de las nuevas generaciones a sumarse a esta propuesta formativa, que no solo enriquecerá su desarrollo profesional, sino que también fortalecerá el bienestar de las comunidades educativas y familiares.

Será un espacio de aprendizaje colaborativo, pensado para revisar prácticas, construir herramientas concretas y repensar el rol del adulto en tiempos digitales. Una invitación a recuperar el sentido profundo de educar en comunidad, en un mundo que hoy, más que nunca, nos interpela a actuar con humanidad, conciencia y diálogo.

Para inscribirse y recibir información: https://fes.upc.edu.ar/cursos/formacion-integral-en-ciudadania-digital/

Mariana Savid Saravia.

Psicopedagoga, especialista en Neuroeducación,

Educación en Ciudadanía Digital y Mediación y Convivencia Escolar.