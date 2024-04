El ex diputado provincial, Carlos Zapata, señaló que su objetivo es “avalar y respaldar” a la gestión del Presidente. “No voy a debatir públicamente las posibles diferencias que podrían existir dentro del bloque, en respeto a la ciudadanía y a mis pares que integran el bloque”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Zapata es diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Había sido diputado provincial en el año 2019 y concejal de la ciudad de Salta en el año 2011.

¿Cómo evalúa lo que sucedió ayer en su bloque con la designación fallida de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político y la renuncia de Oscar Zago frente a la bancada de LLA?

No puedo explayarme mucho, somos tres diputados de la provincia de Salta que venimos del partido Ahora Patria, habíamos decidido constituir un bloque para integrar un interbloque con La Libertad Avanza. Sobre la situación que se dio en la Comisión de Juicio Político, yo no estoy muy al tanto, no integro esa Comisión y estaba ocupado en otros menesteres. No voy a debatir públicamente las posibles diferencias que podrían existir dentro del bloque, en respeto a la ciudadanía y a mis pares que integran el bloque. Son cuestiones que debemos discutir y dirimir dentro del bloque.

Respecto a Oscar Zago, tengo el máximo de los respetos por él y la decisión tomada por la mayoría de reorganizar la conducción del bloque. Yo he participado en esa decisión y espero que mantengamos la unidad porque no estamos acá por ser los protagonistas principales, sino que somos parte de todo el equipo que debe respaldar y apuntalar la gestión de cambios a la sociedad y en el destino del país que encabeza Javier Milei.

El futuro electoral de LLA

De cara al 2025, ¿usted se imagina compitiendo entre los distintos vectores que hoy apoyan a La Libertad Avanza?

Es prematuro, recién estamos empezando. La primera acción positiva va a ser lograr la media sanción de la Ley Bases y luego el paquete fiscal, que significa fortalecer las medidas recaudatorias para apoyar el déficit cero de la Nación, pero también tener aire para auxiliar a las provincias que están en dificultades y ya han decidido alinearse con lo que viene a dominar la escena política. Espero que para el 2025 nuestro partido siga fuerte, compitió en soledad frente a todas las fuerzas políticas en el 2023 y obtuvo el triunfo en las 3 elecciones, es la primera vez que pierde el justicialismo en la elección de Salta. Vamos a poder aglutinar otra fuerza política encolumnada detrás del proyecto de Javier Milei.

El panorama de la provincia de Salta es el siguiente: cuando se produjo la elección en el año 2023 se podría decir que había tres corrientes y los liberales Alfredo Olmedo y Javier Milei irrumpieron la escena. Hoy, la sociedad ya no está dividida en tres partes, sino en dos: por un lado está el justicialismo y Unión por la Patria, y por el otro está Javier Milei y todo aquel que acompaña su gestión.

El presidente Javier Milei.

El gobernador adhería a la candidatura de Sergio Massa y logró empoderar dos diputados nacionales, que cuando llegaron acá no juraron en el bloque de Unión por la Patria, sino que crearon Innovación Federal. Se dio el hecho de que el gobernador haya pretendido acercarse a Javier Milei y haya ofrecido su apoyo para lograr la sanción en general de la Ley Bases, pero luego el gobernador le corrió el arco y sus diputados lo rechazaron, entonces su origen es peronista. Creo que, en la próxima elección, el público va a tener dos elecciones fuertes, que van a ser el Partido Justicialista y la fuerza de Olmedo dentro de La Libertad Avanza, va a ser una cuestión bastante interesante. El humor social por ahora acompaña, pero vamos a tener que ver qué pasa hasta que se produzcan los primeros escarceos electorales.

Claudio Mardones: Hay movimientos muy importantes, especialmente desde el oficialismo, para poder ordenar un poco ese escenario. Hace poco nos encontramos con dos fotos: una fue Karina Milei protagonizando un evento para conseguir afiliados, y el viaje con Martin Menem a Córdoba para ordenar la situación de LLA y erigir a Gabriel Bornoroni como la figura más expectante del partido en Córdoba. ¿Cree que este movimiento es para poder consolidar la base propia y no depender del PRO? ¿Lo ve como una forma de mostrar fortaleza?

El objetivo principal de mi integración es avalar y respaldar la gestión del Presidente, en el sentido de hacer los aportes en lo que me considere hábil, y después tratar de acompañar toda la gestión y las medidas de transformación. La Libertad Avanza es un partido nacional que se está formando, todas las posiciones políticas que pueda tener adentro son válidas.

En cuanto al tema de Gabriel Bornoroni, lo conocí y lo valoro muchísimo por su capacidad de interacción y la habilidad que tuvo de conducir el plenario en la Cámara de Diputados por el tratamiento de la Ley Bases. Además, como es provinciano nos entendemos más. Creo que todo va para bien, puede haber diferencias dentro de los partidos y no me corresponde opinar al respecto.

CM: ¿Cómo transcurrió la reunión en la que estuvo usted sobre la nueva posición de Bornoroni? Se escuchaban muchos aplausos desde afuera…

Yo integro un bloque que es el oficialista, no tengo como conducta exteriorizar cuestiones que pueden significar diferencias adentro. Se celebró una reunión donde algunos miembros decidieron que se sustituya el presidente y la mayoría apoyó a Bornoroni.

Gabriel Bornoroni será el nuevo presidente del bloque de LLA en Diputados.

Zago es una persona con muy buen trato, con el cual inicié un proceso de amistad política. Algunas cuestiones que más que nada pueden ser de una falta de organización llevaron a que una especie de problemas pudieran transformarse en una especie de fusible. Normalmente cuando los grupos humanos se congregan alrededor de la búsqueda de objetivos tienen origen diverso y poco conocimiento. En la organización de la autoridad siempre se pone una especie de fusible, con diferencias naturales, pero el fusible nunca puede ser el conductor del espacio. No soy de expresarme ni de calificar a ninguno de mis pares, los problemas se resuelven adentro. La gente no espera de nosotros noticias sobre problemas, sino soluciones.

