La líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, definió al DNU 70/23 como “inconstitucional”. “El DNU es mucho más vulnerable frente al Poder Judicial que frente al Poder Legislativo”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires y líder del partido GEN. Fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos​ y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.

¿Podrías ayudarnos a comprender mejor el magma que es hoy la oposición que no está dentro del peronismo? Al mismo tiempo, te colocan con los diputados conciliadores y con los diputados más opositores. ¿Cuál es tu posición en este magma en donde es difícil comprender dónde está cada uno?

Antes de responder me gustaría manifestar mi apoyo y solidaridad tanto a Fontevecchia como a todos los periodistas que están sufriendo situaciones que ya vivimos y por las que nos escandalizamos en el pasado, las cuales no deberían ser neutrales en el presente. Esto no tiene que ver solamente con las cuestiones personales, a veces me pasa también cuando nos agreden a nosotros. Quienes elegimos estas profesiones tenemos el cuero de saber que estamos ahí teniendo en cuenta que estas cosas pasan. Sin embargo, todo esto daña y afecta institucionalmente la república, y esas cuestiones tienen siempre tremendos costos económicos, sociales y humanos, que no debemos permitir. No hay que pararse en esa doble vara moral que es no criticar hoy lo que criticamos antes.

Hay que pensar que la oposición atraviesa hoy cambios importantes, como los hubo siempre en todo el sistema político. La Argentina tuvo muchos años de un sistema político bipartidista y todo eso ha ido cambiando. Hoy tenemos un sistema que para algunos es crítico, pero yo no lo veo así, creo que es parte de la transformación de este sistema y, por lo tanto, la oposición no es un colectivo uniforme, sino un colectivo bastante diverso. Creo que hoy el espacio que estamos representando es un espacio necesario en su consolidación y su fortalecimiento porque es lo único que nos permite pensar en salir de la grieta de la polarización que llevamos durante tanto tiempo y que tanto daño le ha hecho al país. Constituir un espacio que aplica la razón y la moderación es necesario para la Argentina.

Estoy bastante preocupada por muchas de las decisiones del Gobierno, pero tengo una preocupación mucho más grande por el alto nivel de convalidación social que eso tiene. En ese marco, lo que yo intento practicar es aplicar la racionalidad, apoyar lo que está bien y no apoyar lo que está mal. Yo voté en contra de la ley ómnibus en el mes de enero porque era una ley imposible de votar, inabarcable en su tratamiento. El Gobierno equivocó las dos estrategias en el mes de enero. Una tenía que ver con la relación y el respeto por la institucionalidad, pero ellos eligieron el camino del atropello, la falta de diálogo y catalogar como enemigo al que no votaba lo que ellos querían, pero hoy la estrategia es dialogar, escuchar e incluso aceptar alguna cosa.

La otra estrategia tiene que ver con el contenido, esa ley inabarcable que incluía la reventa de las entradas de fútbol, la toga de los jueces, los cambios a los códigos de fondo, cambiar el Código Civil y Penal en conjunto con todas las medidas económicas. Nosotros dijimos desde un comienzo que hay que darle a un nuevo gobierno las herramientas para enfrentar la crisis, herramientas que nosotros ubicamos en el plano de la emergencia económica, fiscal y financiera. Muchas veces les dijimos que trabajen con eso, y hoy tenemos un proyecto que también indica un cambio de estrategia en el contenido, ha quedado acotado a estas preferencias y está respondiendo un poco a lo que nosotros planteamos, y esa era la razón por la cual mi bloque está observando que esto está mucho más cercano a lo que deberían hacer.

Desde este punto, sería lógico votar a favor de la nueva Ley Bases reducida y, al mismo tiempo, votar en contra del DNU…

Yo considero que ese DNU es inconstitucional, no se puede votar y no debemos naturalizar que se puedan modificar 300 leyes a través de un decreto, que se pueda gobernar a través de un DNU. Lo que no significa aceptar todos los contenidos de la Ley Bases, sino aceptar en términos generales que esta ley tiene los elementos de atención de la crisis que nosotros planteamos. Nos puede gustar más o menos y puede ocurrir que no votemos algún artículo, pero en términos generales, la ley está en un punto más razonable.

La interna en La Libertad Avanza

Alejandro Gomel: Apelo a toda tu experiencia legislativa para tratar de entender lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político, que elige a una presidenta y después se elimina la elección…

Ninguna experiencia puede explicar un acontecimiento que no vivimos nunca antes. Ese tipo de disputa en la conformación de las comisiones no es común en ningún caso porque en general se llega a asentarse el día que se constituyó la comisión, cuando ya está todo arreglado sobre cómo se van a distribuir equitativamente, entre todos los bloques políticos, los cargos que van a ocupar las mesas, pero lo de ayer fue más extraordinario porque la pelea por el lugar no fue entre dos bloques políticos distintos, sino dentro del mismo.

Si a eso le agregamos que se avanzó al punto tal de elegir una autoridad y que después el propio presidente de la Cámara la desconociera, es un acontecimiento totalmente extraordinario que no tiene antecedentes y que obedece a que La Libertad Avanza es un partido armado con alfileres, donde poco tienen que ver sus integrantes y me da la impresión de que hay una disputa planteada en el tema interno.

Marcela Pagano, Martín Menem y Oscar Zago.

AG: ¿Quedó confirmada la Comisión?

No lo sabemos. Me da la impresión de que no hay acta de conformación y el Presidente ya volvió a enviar una convocatoria a los miembros para elegir como si no hubiésemos elegido el acto.

El futuro del DNU

Claudio Mardones: ¿Cree que va a haber algún momento para que el DNU 70/23 llegue a la Cámara de Diputados? Hacemos Coalición Federal es una pieza clave en el recinto para que eso pueda suceder. Algunos especulan que la discusión se tomaría después del Pacto de Mayo.

No sé cómo puede ser el tratamiento. Esta semana hubo una reunión muy relevante, una convocatoria a académicos y constitucionalistas que fue muy determinante, por ejemplo, el doctor Antonio María Hernández, un constitucionalista de una talla extraordinaria al que no se le podría adjudicar nunca ser una aliado del kirchnerismo, quien declaró que este DNU es “brutalmente inconstitucional”, así que no creo que haya demasiado margen para esto. Lo que ocurre es que venimos con un programa de trabajo muy delicado en todo el tema de la ley y el paquete fiscal, cosa que no es sencilla, así que ya me parece que ahí hay una ocupación en tiempo y espacio que no va a facilitar el tratamiento del DNU en lo inmediato.

La otra cuestión respecto del número es que también es bastante difícil encontrar los acuerdos para una posición o para otra, la sesión no se pide porque nadie tiene seguridad de cuál va a ser el número cuando haya que sentar a la gente. Nuestro bloque, desde diciembre, le ha planteado al Gobierno que lo mejor sería que muchas de esas normas que están en el decreto y tienen apoyo, sean transformadas en proyectos de ley. Eso habla un poco de la calidad que debe tener. Por ejemplo, la reforma laboral que está cuestionada en el DNU, tiene un apoyo bastante mayoritario en la Cámara, entonces hemos planteado siempre que no queremos “quitarle el banquito” al Gobierno, sino analizar qué cosas pueden servir y pueden ser llevadas a una ley.

La postura de la Justicia

CM: ¿Cómo ve la posición de la Corte?

Creo que el DNU es mucho más vulnerable frente al Poder Judicial que frente al Poder Legislativo porque tiene como protección una muy mala ley reglamentaria que le da más poder a un decreto que a una ley y le exige para estar aprobado simplemente que una Cámara lo apruebe. Creo que la Corte debería estar actuando, lo vienen haciendo varias instancias dentro de lo que es el Poder Judicial. Además, si nos atenemos profundamente a lo formal, si bien el Poder Legislativo acepta o no, es la Corte la que declara constitucional o inconstitucional una norma, entonces debería ser quien se expida.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En términos concretos, la oposición si quiere hacer caer el DNU tiene la cantidad de votos. Hay una parte clara que es Unión por la Patria, que está decidida a votar en contra. Entonces, simplemente si ustedes, esta oposición que no integra el peronismo, se decidiera, estarían los votos para hacer caer el DNU. No lo hacen caer porque no quieren crear una sensación de que el Congreso se opone al Ejecutivo. Al mismo tiempo, los jueces reclaman que el Congreso tiene la decisión para hacerlo caer. Finalmente, están esperando a aprobar la Ley Bases para que el Gobierno tenga algo y luego hacerle caer el DNU. Es el Congreso y luego será la Justicia los garantes del sistema democrático de ponerle límites al Ejecutivo cuando quiera avanzar más allá de lo posible, algo que como ciudadano valoro.

Exactamente, esa descripción es precisa.

