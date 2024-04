El diputado nacional, Carlos Gutiérrez, señaló que desde su partido creen que con la Ley Bases “se cubren muchos aspectos” que el Presidente necesita. “Lo que decimos concretamente del DNU es que, más allá del rechazo que ha tenido, en Diputados no vemos una urgencia de parte del Gobierno en querer avanzar con el tratamiento de este decreto”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Gutiérrez es diputado nacional electo en el año 2019 a 2023 y del año 2023 al año 2027 y vicepresidente del bloque Hacemos Coalición Federal. Fue legislador provincial por Rio Cuarto en el año 2015, ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación de la provincia de Córdoba en el año 2007 y concejal de Río Cuarto en el año 2004.

Este lunes, Nicolás Posse y Guillermo Francos recibieron al bloque de Hacemos Coalición Federal en la Casa Rosada. Nos gustaría saber qué detalles puede contarnos y cuál imagina que puede ser la posición del peronismo de Córdoba en la nueva Ley Bases.

Anoche, a última hora, hemos recibido el proyecto. En términos generales nosotros ya nos hemos expresado, nuestro gobernador se ha expresado tanto en términos de la Ley Bases como en el llamado Pacto de Mayo. Nosotros queremos ayudar al Gobierno, no pensando en Milei presidente ni en ningún otro funcionario de este gobierno, sino en que a la gente le pueda ir mejor de lo mal que le está yendo en muchos aspectos.

Nos llama mucho la atención el hecho de que la Ley Bases podría ser una realidad en manos del Gobierno hace como tres meses. Hubo toda una serie de mala praxis que imposibilitaron esa cuestión pero, a su vez, creemos que, si el Gobierno en esta oportunidad se ciñe a las herramientas que realmente necesita, como se las dimos desde el Congreso a Alberto Fernández y a Mauricio Macri, más allá de lo que haga con sus herramientas en su práctica de gobierno, ya las podría tener en la mano.

También llaman la atención algunas ausencias, como por ejemplo en materia de lo que es muy caro al sentimiento de quienes expresamos provincias productivas en el aspecto agroindustrial, la ausencia en el capítulo de energía de biocombustible.

Respecto al capítulo laboral varios bloques hemos ensayado y seguiremos proponiendo un proyecto de ley específico. Hoy hay una reunión para destrabar y espantar algunos fantasmas que son los que hacen que la CGT se oponga directamente al proyecto, pero nosotros no podemos seguir sin tener una modernización en la legislación laboral como la tienen todos los países vecinos. No creo que Lula sea un presidente de derecha y, sin embargo, mantiene lo que Bolsonaro mantuvo, que es una legislación laboral que permite una agilidad y una innovación que nosotros no tenemos, y así sucesivamente con los otros temas.

Fernando Meaños: Con estas inquietudes que usted trae, habla de reforma laboral y del tema biocombustible, ¿no puede repetirse la historia en cuanto a que la ley tiene tantos frentes abiertos que la negociación termina empantanándola de nuevo como ya ocurrió dos meses atrás?

Yo creo que no, no solamente porque se achicó el paquete, sino porque aparentemente las reuniones, incluida la de nuestro bloque y los contactos permanentes que existen por parte de los gobernadores, indicarían que el Gobierno acusó recibo sobre que en la práctica no tiene que volver a incurrir para que esto no vuelva a suceder. Nosotros hemos partido siempre de la base de decir que la legitimidad de origen de Milei es la misma que la de los gobernadores. En esa línea de negociación, nos parece que si se cumplen algunas cuestiones que faltan cerrar, creo que la ley no va tener el derrotero que tuvo anteriormente.

Alejandro Gomel: Con respecto al DNU, parte de la oposición está planteando seguir el mismo camino que el Senado y rechazarlo. ¿Qué posición tiene al respecto?

Lo que decimos concretamente del DNU es que, más allá del rechazo que ha tenido, en Diputados no vemos una urgencia de parte del Gobierno en querer avanzar con el tratamiento de este decreto. Creemos que con la Ley Bases se cubren muchos aspectos que el Presidente necesita, más allá de la pretensión de que esos aspectos, que entendemos de la reforma administrativa, económica y laboral, no pueden exceder ni abarcar todo el universo que se pretende abarcar con el DNU.

