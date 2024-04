El abogado y diputado Lisandro Almirón se mostró optimista respecto del tratamiento de la nueva ley ómnibus: "El sector político se ha acostumbrado a que todo lo provee el Estado". Por otro lado, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), subrayó la importancia del diálogo con los gobernadores y la necesidad de rectificar prácticas discrecionales en la distribución de fondos.

Lisandro Almirón, es diputado por la Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Había sido previamente concejal entre 2021 y 2023. En el 2017 fue delegado local de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y fue constituyente de la Reforma de la Constitución Provincial de Corrientes. En el 2007 se recibió de abogado en la Universidad de la Cuenca del Plata.

¿Qué piensa que va a terminar pasando en Diputados con la versión reducida de la nueva ley ómnibus?

Como fanático de Racing, estoy acostumbrado a enfrentar desafíos, así que veo con optimismo el tratamiento actual de la Ley Bases, en comparación con su primera versión, que abarcaba una complejidad abrumadora con sus 664 artículos y anexos. Hoy, temas como contratos y el impacto del DNU en las relaciones laborales han cobrado relevancia, convirtiendo esta ley en un pilar para un paquete fiscal que coloca a los gobernadores en una posición central.

Es fundamental comprender que la reforma estatal implica una reducción del Estado y la desregulación de áreas que han distorsionado la economía. Durante años, el Estado se convirtió en una fuente recaudatoria y redistributiva para ciertos sectores políticos, lo que ha obstaculizado el crecimiento económico y la generación de empleo genuino.

El sector político se ha acostumbrado a que todo lo provee el Estado. Incluso ha sucedido que hay gobernadores que piensan que las riquezas la producen sus estados provinciales cuando en realidad lo hacen aquellos empresarios o emprendedores que buscan a través de su visión de futuro y de riesgos que asumen desde el sector privado.

Esta nueva perspectiva, liderada por el Presidente, representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la gestión estatal. En este sentido, el diálogo constante y el pacto federal con los gobernadores se vuelven fundamentales. Ahora tenemos un Gobierno sin las mentiras del INDEC.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Además, quiero destacar la labor del ministro del Interior y del Presidente del Congreso, Martín Menem, quien ha priorizado el interés nacional sobre cualquier agenda personal y ha hecho del diálogo una matriz, trabajando incansablemente para alcanzar consensos incluso en momentos difíciles.

En resumen, este proceso de reforma representa un esfuerzo conjunto por construir un Estado más eficiente y transparente, donde el diálogo y la colaboración son clave para lograr un cambio significativo.

Los gobernadores y el eje en Ganancias

El vicepresidente segundo de Diputados, Julio Cobos, decía que un tema crucial en esta nueva versión es el de Ganancias. ¿Cómo cree que quedará ese punto específicamente?

Entiendo que la discusión en torno al impuesto a las Ganancias es compleja. Por un lado, debemos considerar si es justo gravar los ingresos por encima de ciertos umbrales y qué circunstancias económicas deben tenerse en cuenta para determinar qué constituye ganancia. Sin embargo, más allá de estos debates, el punto de acuerdo pasa por lo que necesitan los gobernadores, que buscan un respaldo financiero necesario para afrontar sus responsabilidades.

El Presidente ha señalado que, aunque parecía que todo marchaba bien en el tratamiento de la Ley Bases, cuando se tocó el tema de los fondos fiduciarios, surgieron conflictos y se revelaron prácticas discrecionales en su distribución a partir de su cercanía a cierto sector político. Esto refleja la necesidad de establecer un control más riguroso sobre estos fondos y rectificar cualquier injusticia cometida.

Es comprensible que se cuestione la carga impositiva, especialmente entre la clase media, pero también debemos examinar cómo se ha administrado el gasto público. El otro día hablaba con un artista que me decía que gana 50 millones de pesos por recital en las provincias y cuando le preguntaba si realmente valía eso me contestó que no sabía. Su historia cuestiona quién determina el valor del trabajo y cómo se gastan los recursos públicos.

Reunión con gobernadores en Casa Rosada.

Uno reflexiona sobre dónde está el verdadero ajuste necesario en el sistema. ¿Por qué discutimos con personas del mundo del espectáculo y del arte sobre sus ganancias cuando en realidad deberíamos enfocarnos en destinar esos recursos a necesidades más urgentes como educación, seguridad y salud? Si el Estado no garantiza estos pilares básicos y vemos un malgasto de recursos, recurrir al impuesto a las ganancias como solución parece ser solo un parche temporal que no aborda la raíz del problema.

El impuesto a las ganancias puede ofrecer un alivio temporal, pero no aborda los problemas estructurales que requieren una revisión más profunda del sistema de coparticipación y la burocracia estatal. Los ajustes deben ser compartidos entre el gobierno nacional y las provincias, considerando también la eficiencia administrativa y la reducción de gastos superfluos.

El Presidente ha marcado un rumbo claro hacia un país con un proyecto a mediano plazo, inspirado en figuras históricas patriotas. Si bien las medidas pueden no ser populares, la confianza en un plan coherente y la necesidad de una intervención quirúrgica rápida para salvar al país son ampliamente respaldadas por la población. En este sentido, la aceptación de Javier Milei refleja esta confianza en que se están tomando las decisiones necesarias para un futuro mejor.

