Ricardo Delgado: "El Gobierno está festejando el viento de cola financiero"

El director de la Consultora Analytica, Ricardo Delgado, sostuvo que no hay indicios para un cimbronazo financiero en el corto plazo. “Tanto la baja de los dólares como la suba de las acciones, que implica una baja muy fuerte del riesgo país y sobre todo una desaceleración en el principal componente de la inflación, que son los alimentos, hacen que el Gobierno esté en el mejor momento financiero con la caída de la actividad económica como costo”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Delgado es economista y director de la consultora Analytica. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autor de numerosas publicaciones académicas y artículos periodísticos en el país y en el exterior.

Usted forma parte del grupo musical DGP trio. Rubinstein también tiene un grupo musical, así como Matias Kulfas. ¿Qué relación hay entre los economistas y la música? ¿Será que la música es matemática?

Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso, la armonía es uno de los tres componentes centrales de la música y es básicamente matemática por un lado y, por otro lado, para mí es un cable a tierra para salir del agobio que genera una realidad económica y social compleja como la que estamos viviendo.

Cuénteme su mirada actualizada de cómo marcha la economía…

No es nada novedoso decir que el Gobierno disfruta del mejor momento financiero desde que asumió, tanto la baja de los dólares como la suba de las acciones, que implica una baja muy fuerte del riesgo país, y sobre todo una desaceleración en el principal componente de la inflación, que son los alimentos, hacen que el Gobierno esté en el mejor momento financiero con la caída de la actividad económica como costo.

Cuando uno mira los indicadores hay que remontarse a la crisis del 2001/02 para encontrar tasas de caída trimestrales del producto de esa magnitud, estamos hablando de caídas entre el 6% y el 7% en los tres últimos meses de la actividad económica, y eso nos retrotrae al tercer y cuarto trimestre del 2001 y principios del 2002, justo cuando en diciembre estalla la convertibilidad. Ese es un poco el panorama, esta dualidad entre indicadores financieros muy favorables y expectativas en los inversores financieros, por supuesto también los temores que empieza a parecer y esta realidad en la economía real que es muy complicada.

Javier Milei y Luis Caputo citaron a un falso bot para hablar de inflación: publicaba datos inventados

Fernando Meaños: ¿Qué expectativas tenés en materia de actividad considerando los datos que dio ayer el REM esperan un 0,6% de crecimiento para el tercer trimestre? ¿Tenes esa visión?

Creo que va a ser muy difícil que la actividad se recupere en forma de V, simplemente porque la caída de los ingresos ha sido muy fuerte en estos últimos meses, de niveles que ya venían muy deprimidos en la última parte de la gestión de Alberto Fernández. El consumo es el principal motor de la demanda agregada de corto plazo, representa alrededor del 70% de la demanda, si eso no está traccionando es muy difícil que las exportaciones, que van a crecer fuerte a partir de la venta de la cosecha de soja y maíz, o la inversión, puedan repuntar tanto como para compensar esta caída del consumo que es muy importante.

Recuperación tardía: volvió el Plan Aguantar, pero ahora encarnado por las empresas

FM: ¿Con lo cual podríamos tener un número positivo del crecimiento del PBI aún teniendo un consumo y una inversión muy deprimidos?

Es probable que en el segundo trimestre tengamos algo parecido a eso por una fuerte recuperación en la comparación interanual de la producción del agro y eso va a generar más actividad económica en el sector agropecuario que es muy relevante, pero en términos de PBI no tiene un peso muy significativo, puede ser por el lado de la oferta, pero cuando uno mira la demanda la situación es mucho más compleja. No creo que haya posibilidad de que a partir del tercer trimestre la economía argentina rebote de una manera a una velocidad muy considerable.

José Luis Espert: "La actividad económica encontrará el piso en el segundo semestre y empezará a recuperarse"

FM: Recién decías que el Gobierno disfruta de su mejor momento, ¿cuánto le queda al dólar considerando que el Gobierno sigue prometiendo que va a seguir sosteniendo el 2% mensual de alza del cambio oficial? ¿Lo va seguir extendiendo?

Todo va a depender de la decisión que tomen los productores sojeros para liquidar o no su producto, hay una ventaja que tiene el Gobierno y es que los precios futuros de la soja están más bajos, con lo cual el incentivo a vender está. El productor sabe que debe pagar deudas comerciales y vivir, con lo cual me parece que quizás alienta, aun con un tipo de cambio que se ha retrasado sensiblemente, porque si vos devaluas el dólar oficial al 2% contra inflaciones que están al rededor del 10% al mes, la situación es bastante compleja en términos de tipo de cambio real. El propio Presidente dice que esas cosas no hay que mirarlas, pero al final del camino el tipo de cambio es un ingreso más y en el caso de los que proveen dólares y que generan dólares en términos netos, que es el campo, es su principal ingreso.

Se publica la inflación de marzo: entre el 10% que ansía el gobierno y un dato menor a febrero, para los privados

FM: El viernes se va a conocer el dato de inflación de marzo y algunos esperan, dado que va a estar a la baja, que pueda haber una reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central, ¿te parece viable?

Creo que el Banco Central ya dio señales en ese sentido, aún con niveles de inflación más elevados. Es probable que la tasa de inflación de marzo sea más baja que la de febrero, lo cual es una buena noticia, por eso decía que el Gobierno está festejando el viento de cola financiero y, obviamente, la tasa de inflación es parte de esa ventaja. Yo tengo la impresión de que bajar la tasa de interés le mejora el balance al Banco Central, porque paga menos por sus pasivos y le genera un alivio que es parte de lo que tiene que resolver esta economía, pero de alguna manera genera que la demanda de pesos que se resienta, porque para que el que ve que un plazo fijo no está rindiendo la tasa de inflación.

La situación es complicada y tensa hacia delante, pero en el corto plazo no veo razones para esperar ningún tipo de cimbronazo desde lo financiero con la preocupación por la actividad económica.

VF FM