Ley de Bases: qué pasará con el proyecto cuando vuelva al Congreso

Cuando falta poco más de un mes para la fecha del Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional prepara la Ley de Bases y negocia con legisladores de los bloques dialoguistas para conseguir más adeptos que puedan votar la aprobación.

Nueva etapa de la ley



Canal E se comunicó con el analista político, Carlos Fara, quien expresó que, “el Gobierno, después de la caída de la Ley Ómnibus, entró en una segunda etapa donde parece haber tomado nota de los errores que cometió en la primera”.

Según el entrevistado, el Gobierno recurrió a algo que debería haber hecho desde el principio y es “mandar varias leyes para poder asegurarse la aprobación en temas particulares y construyendo los consensos para cada uno de los temas”. Y agregó: “Parece que ahora efectivamente va por ese camino”.

Postura de gobernadores y errores del proyecto

Con respecto a la posición de los gobernadores, Fara sostuvo que, “no queda del todo definido” porque “los gobernadores del ex Juntos por el Cambio fueron a la Casa Rosada, se mostraron optimistas, pero todavía no tienen un borrador definitivo de qué es lo que efectivamente el gobierno va a mandar”.

Al ser consultado sobre cuáles fueron los errores de la primera Ley de Bases, el analista aseguró que, “era enorme” porque “una cosa es el paquete fiscal y el tema presupuestario, y otra cosa es desregular la actividad económica o cambiar las leyes laborales”. Y continuó: “Era de una ambición fantasiosa porque nadie iba a aceptar un paquete tan grande de la noche a la mañana”.

Para cerrar, expresó: “Tiene que haber una negociación del gobierno con los legisladores y viceversa para llegar a un acuerdo, porque hay muchos gobernadores que no responden a alguien en particular y persiguen la defensa de los valores de sus propios votantes”.