“De Loredo intenta congraciarse con el electorado de Milei”: reproche de un radical a la reforma laboral de la UCR

Ante la inminente presentación de un proyecto de reforma laboral que Rodrigo De Loredo y el bloque radical buscan incorporar al tratamiento de la Ley Bases, otros dirigentes de la UCR vinculados a representaciones gremiales cuestionan la propuesta y lo acusan de querer “congraciarse” con el electorado de Milei en Córdoba para “posicionarse” para 2025.

Javier Varetto, histórico dirigente de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) y electo recientemente como titular de ORT, organización que nuclea la representación radical en 30 gremios de Córdoba, marcó sus diferencias con el diputado nacional, probablemente la principal figura del radicalismo cordobés en el escenario nacional.

“Intentamos marcarle a los diputados y senadores radicales que está bien la búsqueda de consensos para establecer coincidencias básicas. Pero no coincidencias básicas sobre la base de una agenda ya armada”, dijo Varetto en el programa FORUM.

Interna sobre reforma laboral

La interna radical nunca no está en ebullición y la llegada de Javier Milei al gobierno exhibió posturas disímiles entre los dirigentes boinablanca. Rodrigo de Loredo lo sabe perfectamente y asume que parte del radicalismo no comparte sus opiniones sobre algunos temas en los que parece en sintonía con el presidente.

El diputado considera que “hay que darle las herramientas a un gobierno que tiene 100 días”, pero asegura tener una “andanada de diferencias” con la gestión de Milei: “Veo una actitud muy desaprensiva con la educación, veo que se carece de un plan productivo y veo un ejercicio autoritario y violento”, enumeró este miércoles en Radio Mitre Córdoba.

Para De Loredo, la reforma laboral “es la más solicitada y más necesaria en el país” y, por ese motivo, el bloque de la UCR que preside en Diputados presentará este jueves el proyecto que tiene como puntos centrales el fondo de desempleo optativo, el período de prueba de 6 meses y bajar las multas a los empleadores con el objetivo de cortar con la “industria del juicio”.

“Vamos a insistir con que no sea obligatorio el aporte sindical”, agregó el diputado, quien indicó que la intención es que la reforma se incorpore en el texto de la Ley Bases, ya no por decreto, capítulo que se frenó en la Justicia y quedó sin efecto.

Varetto cuestionó la iniciativa del correligionario: “La excusa o argumento es reducir el trabajo en negro y crear empleos, pero en realidad todas las recetas que se plantean son de flexibilización laboral. No lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Veremos reducir la calidad del empleo existente”.

El dirigente alfonsinista considera que el proyecto es “el camino facilista” que “no va a crear empleo ni reducir el trabajo en negro”. “Es contradictorio: quieren eliminar las multas que se le aplican a los empresarios que incumplen con el blanqueo de sus trabajadores”, remarcó.

“Se debería orientar hacia una reforma tributaria, generando condiciones o incentivos que permitan que el empleador sienta un beneficio en blanquear a los trabajadores”, sugirió Varetto.

Estructuras vs ideas

En una entrevista con Fantino en Neura, De Loredo dio una respuesta que repercutió en la UCR: “Creo en las ideas. No creo en las estructuras porque es una sociedad líquida, no creo en los andamiajes territoriales porque eso ya es pasado. Es más, Argentina es un prototipo de un caso muy contemporáneo con Milei. El radicalismo perdió rating, pero tenemos razón”, aseguró.

Y fue Varetto el que lo cruzó: “Rodrigo llegó al lugar que llegó por la estructura partidaria. Muchos de los derechos que los trabajadores tienen surgieron de gobiernos radicales. Por eso, si De Loredo plantea que sigue ideas y no partidos, que no abandone las ideas del radicalismo. De lo contrario, ya no estará representando a la UCR y sí a otras expresiones”.

En ese sentido, el dirigente gremial le pidió al diputado que deje de “estar preocupado por congraciarse con el electorado de Córdoba que votó a Milei”, y agregó: “Él como el llaryorismo están tratando, en la medida que el humor de la gente no cambie, de quedar posicionados para el año que viene que se eligen diputados nacionales”.