Tras la fuerte interna que se desató dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza por la impugnación de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político, dos legisladoras libertarias salieron a cruzar duramente a la periodista. Se trata de la marplatense Juliana Santillán y la bonaerense Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al presidente Javier Milei, que cuestionaron su lealtad.

"Yo avisé", escribió la cosplayer y maquilladora en su cuenta de la red social "X" cuando comenzaba el escándalo que también derivó en el desplazamiento de Oscar Zago como jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja. Más tarde, al salir del Congreso, dialogó con la señal TN y criticó a Pagano, al mismo tiempo que se mostró a favor de que el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch (nieto) sea quien presida la mencionada comisión.

"No la conozco a Pagano, pero sí conozco a Bertie, sé que él no le va a fallar nunca al Presidente", disparó Lemoine. "Yo no estoy en esa comisión, sin embargo soy una de las que no estaba de acuerdo con la designación de la diputada al frente de esa comisión", agregó, lejos de esquivar la polémica.

"Soy un de las que pidió que se trasladara la reunión a la semana próxima hasta que podamos llegar a un consenso", dijo al sostener que la exconductora televisiva "ya se había dado como aprobada" incluso antes de que se realizara la reunión de este miércoles.

"Uno simplemente no publica una presidencia antes de que lo voten, eso es desprolijo... Es como festejar antes de tiempo", lanzó.

Santillán: "Es un partido joven que está aprendiendo"

Por su parte, la diputada Santillán afirmó en contacto con el mismo canal que La Libertad Avanza es "un partido joven", en formación. "Estamos aprendiendo, no veo que esto sea un escándalo. Los errores ocurren y también las correcciones; las preocupaciones de la gente pasan por otro lado", sostuvo.

"Por todo lo ocurrido, el presidente de la Cámara (Martín Menem) nos llamó a una asamblea interna y allí elegimos a las nuevas autoridades de bloque. De la reunión no participaron los legisladores Oscar Zago ni Marcela Pagano", expresó al informar que tras la salida del primero, el legislador cordobés Gabriel Bornoroni estará al frente del bloque libertario en Diputados.

En esa línea, evitó decir si tanto Zago como Pagano seguirán integrando el espacio luego de lo ocurrido. "No lo sé, hay que preguntarle a ellos", respondió.

Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza.

A diferencia de Lemoine, la legisladora tampoco le puso nombre y apellido al integrante del bloque que piensa que debería presidir la Comisión de Juicio Político. “Va a ser quien tenga el rol de representación de las ideas de la libertad y la lealtad al presidente comprobada y que esté, sobre todo, comprometido con el espacio”, manifestó.

Por último, mencionó que Milei “está preocupado por sacar a la Argentina adelante, y confía en el funcionamiento de su bloque” pero no se detuvo en el presunto apoyo que el Presidente le habría dado a Pagano para cumplir ese rol, según había indicado la periodista.

Pagano: "Mi jefe político es Milei"

"El presidente Javier Milei dio el aval y él es mi único jefe político”, aseguró Marcela Pagano al referirse a una comunicación que habría tenido lugar el sábado pasado en la que el Jefe de Estado y líder de La Libertad Avanza habría dado luz verde para que ella fuera oficializada al frente de Juicio Político.

“La comisión se llevó adelante y lo que hicimos fue evitar que se avanzara con la posible pérdida de la comisión y me eligieron a mí. La realidad es que después se pueden revisar las autoridades, pero hoy la comisión sesionó y se constituyeron autoridades”, dijo la periodista a la prensa que se encontraba en el lugar.

El cuerpo de trabajo parlamentario había sido convocado para este miércoles con el objetivo de elegir a quienes lo iban a presidir. Un sector del oficialismo, encabezado por Zago, impulsaba la designación formal de Pagano, pero un minuto antes ingresó un mail indicando que la reunión había sido suspendida por decisión de Martín Menem.

Sobre esta medida que tomó el presidente de la Cámara de Diputados, Pagana indicó que “no tiene facultades para bajar una reunión que ya estaba empezando porque había quórum".

