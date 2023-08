Lilia Lemoine repite que lo suyo es el “sentido común”. Usa el concepto en entrevistas y en las redes para explicar a qué se va a dedicar si en diciembre llega a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero no queda claro qué quiere decir. No atiende a Perfil y los voceros de La Libertad Avanza descartan que hable. Saber qué piensa o cuáles son las preocupaciones de la candidata no es tarea fácil. En su inagotable archivo web se destaca su faceta artística como cosplayer, su acercamiento a Javier Milei, primero como asistente de imagen y más tarde como asesora, y sus constantes polémicas, sobre todo con respecto a la pandemia. No hay dudas: esta mujer de 43 años sabe generar contenido viral y de impacto y está dispuesta a correr límites para hacerse ver. La pregunta obligada -sin respuesta- es si tiene algo más para ofrecer.

Lemoine sabe saltar el cerco de los propios y hacerse conocida entre sus adversarios. Hace unos días, sin ir más lejos, publicó una foto con Guillermo Moreno en los estudios de Crónica: "Siempre es un gusto cruzarme con el Sr. Moreno, que es un caballero, a pesar de que nuestras ideas sobre la economía sean opuestas", escribió en X. En apenas minutos, la fotografía recorría los grupos peronistas.

Pero la última gran controversia de Lemoine sucedió unos días antes. La periodista Maru Duffard la entrevistó en su casa para Periodismo Para Todos y después le hizo una “prueba” de conocimientos generales. La candidata no supo responder quién era la presidenta de la Cámara de Diputados ni cuáles son los partidos que superaron las PASO y competirán en octubre. Cuando terminó el informe, enojada, la mujer se despachó contra Jorge Lanata.

Sin ninguna prueba cuestionó la transparencia del procedimiento de trasplante cruzado al que se sometió Lanata en 2017: “La mujer que le donó el riñón sí tenía compatibilidad con el hijo”, escribió en X. “Conozco a mucha gente Lanata, médicos incluídos. Si el periodismo no te investigó fue porque estabas bien apadrinado. 800 personas esperaban un riñón que no recibieron”, agregó.

También dijo que iba a “dejar notas” en los comentarios del tuit para que sus seguidores saquen sus propias conclusiones, pero solo dejó un artículo periodístico que no daba ninguna pista sobre su denuncia. Fin del tema y objetivo cumplido: entre algunos usuarios de la red la idea de que el trasplante fue irregular se instaló.

¿Explicaciones?, ¿evidencia de una acusación grave?, ¿datos? Nada. Lilia Lemoine encaja a la perfección en el perfil de estas nuevas derechas que sorprenden en Argentina y Occidente: es una outsider de la política que tiene una comunicación directa con sus seguidores a través de las plataformas. Extravagante y con una estética transgresora, se dedica casi de forma exclusiva a alimentar la desconfianza.

La llegada a la política de Lilia Lemoine

Lemoine es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En su cuenta de Instagram se define como “influencer, IT girl, activista libertaria y cosplayer”. Sus disfraces se convirtieron en una marca personal, una especie de anzuelo atractivo que la distinguen en esta campaña.

Según cuenta Juan Luis González en el libro El Loco, en un rapto de sinceridad en un Space de Twitter, en noviembre del 2022, Lemoine contó: “Yo soy ñoqui hace seis meses”. Se refería al contrato temporal que tiene, desde hace un año y siete meses, en la Legislatura Porteña como asesora de La Libertad Avanza.

Su llegada a la política había sucedido poco tiempo atrás. En 2019 fue candidata a diputada por el Frente Despertar, de la mano de José Luis Espert. Sin propuestas claras, lo único que se sabía era que iba a hablar contra el feminismo. Su postulación fue inesperada: dos días antes del cierre de listas recibió un llamado de Nazareno Etchepare, armador del espacio. "Por la ley de cupos de género necesitaban una mujer. Y a las mujeres generalmente no les interesa demasiado la política, solo en la izquierda. Así que les dije que si me necesitaban, yo los apoyaba", contó a La Nación.

Lemoine no llegó a convertirse en legisladora ese año y todavía era desconocida para el gran público. El primer episodio mediático de relevancia en el que estuvo involucrada fue en agosto del 2020, durante una manifestación en el Obelisco contra “la cuarentena eterna, la reforma judicial y la inseguridad" que había convocado Patricia Bullrich. Encapuchada, atacó a un móvil de C5N tirándole huevos.

“Un huevazo sobre la ventana de un móvil no se equipara con toneladas de piedras contra la policía, el Congreso, destrozando la propiedad privada, atacar iglesias y pintar monumentos", fue la confusa explicación que dio Lemoine durante una entrevista. De alguna forma, consiguió algo que venía buscando: su nombre estaba en todos lados.

Para las elecciones del 2021, cuando La Libertad Avanza dio su primera gran sorpresa, Lemoine ya formaba parte del círculo íntimo de Javier Milei. Se presentaba como la fotógrafa y la maquilladora del libertario y se atribuía haber sido la creadora de la Capitana Ancap a pedido de su jefe. El nombre del personaje era una abreviatura de “anarcocapitalismo” y con ese disfraz se paseaba junto a su jefe político en charlas y estudios de televisión.

Sin embargo, sus tareas dentro del nuevo partido también estaban relacionadas con las estrategias de comunicación. En el 2022 se filtró una capacitación que había dado a seguidores de La Libertad Avanza donde alentaba a llamar “tanque australiano” a Ofelia Fernández. Lejos de ser un comentario aislado, una de las características de este espacio en la red fue destacarse a fuerza de agresiones y ataques personales y la candidata se mostraba como una experta.

La acelerada carrera política de Lemoine está plagada de hitos de estas características. Más allá de las valoraciones, su eficacia está a la vista: en solo cuatro años consiguió ser una de las candidatas más visibles de una fuerza política nueva que dio un batacazo en las PASO.

Lo que vaya a hacer si se convierte en diputada es un misterio. En una entrevista en La Política Online le preguntaron a la candidata sobre sus propuestas. Su respuesta, como siempre, fue poco clara: dijo que La Libertad Avanza funcionará “como un bloque”, llevando “los proyectos de Javier”. Además, se definió como “una revisionista” y aseguró: “Yo derogaría todas las leyes que van contra las libertades”.

Qué piensa Lilia Lemoine

Lemoine suele contar que estudió ingeniería y que aunque no se recibió siempre trabajó en sistemas. Cuando tenía 30 descubrió su pasión por el cosplay. Empezó a coser sus propios trajes y pronto se dio cuenta que el hobby se podía convertir en un trabajo. Durante algunos años pudo vivir gracias a la caracterización de personajes de series y películas y viajó a conferencias en distintos lugares del mundo. Esa fue la llave para convertirse en influencer.

La exposición en redes trajo, como suele suceder, algún problema. El año pasado, por ejemplo, Lemoine quedó involucrada en una investigación contra Pedro Garrott, un hombre que ofrecía terapias para aclarar el color de los ojos y que ella promocionaba en sus redes sociales. Una de las denunciantes dijo, incluso, que la candidata manejaba las redes del profesional acusado. Lemoine negó cualquier participación aunque sí confirmó que se había sometido al tratamiento.

A tono con el discurso libertario, suele repetir que “odia” a todos los políticos. Y, cuando se intenta avanzar sobre sus reflexiones, la desconfianza aparece como la gran rectora de sus posicionamientos. Más allá del modelo económico de Milei, una de las características de estas derechas alternativas en ascenso es su rechazo al sistema en términos amplios: no solo se quejan de la política, sino que también ponen en duda todos los consensos alcanzados, incluso aquellos vinculados a la salud.

En las notas que cuentan su participación en la marcha contra la cuarentena, los portales levantaban un tuit suyo: “El Covid-19 es responsabilidad del comunismo y todos los países del Mundo lo dejaron pasar”. Hoy ese mensaje no se puede rastrear en sus cuentas. Sin embargo, sí aparecen otros en el mismo sentido. Para la candidata, la crisis global fue una excusa de los gobiernos para “violar la ley” con la complicidad de los medios de comunicación “sembrando pánico para que la población actúe dócil y se deje esclavizar”. Dijo que la obligatoriedad del uso de barbijos para los niños durante la pandemia fue una “tortura” y la calificó de “abuso infantil”. Por supuesto, a ese período lo suele llamar “dictadura sanitaria”.

Hace apenas unos meses hizo una publicación sobre una familiar que falleció. “No la mató el cáncer ni el covid… los rayos en la cabeza y la falta de cuidado especializado. Yo solo conseguí que no sufriera dolor usando la dieta Gerson. Nunca necesitó más que un paracetamol”, escribió Lemoine. Se trata de una terapia alternativa que tiene mucha difusión en internet para tratar diagnósticos de cáncer aunque, según advierten los especialistas, la evidencia que respalda su eficacia todavía es escasa.

Con Lemoine nunca nada queda claro. Con su tono suave y amable, es capaz de decir cualquier cosa, desdecirse, subirse a teorías conspirativas y volver a cambiar de opinión. El debate por la venta de órganos que instaló Milei es tan solo un ejemplo. En sus redes, la candidata se mostró a favor de la disparatada idea: “Imaginate a una persona de bajos recursos vendiendo un riñón para salvar a su hijo enfermo. Es tristísimo de imaginar. Ahora imaginate que sos muy pobre, tenés un hijo enfermo y podrías salvarlo vendiendo un riñón… hoy tu hijo se muere porque no podés venderlo. Es más triste”, escribió en junio del 2022.

Por esos días aseguró que “los comunistas cubanos (con sucursales en otros países) venden sangre, órganos y paquetes de transplante. Me pregunto, de los 70k usd que te cobran un corazón, ¿cuánto le pagan al donante y a la familia y cuánto se queda el Estado?”. Sin embargo, después de meses de insistir en la venta de órganos, dijo que esa jamás había sido una propuesta de Milei: “Participó de un debate filosófico y criticó cómo funciona el Incucai… simple”, le respondió a un tuitero que la cuestionó.

El insondable “sentido común” de Lemoine la puede llevar por cualquier camino. El 13 de agosto, en el búnker de La Libertar Avanza, era una especie de celebritie: todos querían saludarla y sacarse una foto. Había ido vestida sin llamar demasiado la atención, con su "disfraz de candidata", como dijo en una entrevista posterior. Durante toda la jornada fue manteniendo a sus seguidores al tanto de lo que sucediía a través de sus redes. En la comunidad libertaria, la suya es una voz autorizada y ella sabe cómo comunicarse de manera directa con la militancia.

GL/fl