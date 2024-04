Las tensiones entre Zago y Menem por el nombramiento de Pagano desnudaron la interna libertaria

En el ojo de la tormenta por la impugnación de su nombramiento al frente de la comisión de Juicio Político, la diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano le dirigió un mensaje desafiante a los dirigentes de su espacio político que pusieron reparos a su designación, tras una jornada marcada por turbulencias y ásperas internas en el Parlamento. Las diferencias quedaron expuestas en la drástica decisión tomada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien suspendió la reunión de un momento a otro y con este gesto profundizó las discrepancias con el jefe del bloque Oscar Zago.

"(El presidente Javier) Milei dio el aval y él es mi único jefe político", aseguró Pagano al referirse a una comunicación que habría tenido lugar el sábado pasado en la que el mandatario nacional habría dado luz verde para que la periodista fuera oficializada al frente de Juicio Político.

Una versión similar presentó Zago, presidente del bloque oficialista en Diputados, en diálogo con LN+: “El sábado Milei me dijo que sí... le dije que Marcela Pagano estaría postulándose para que presida la Comisión de Juicio Político, que creemos es la segunda comisión más importante y el Presidente dijo ‘ok’”.

“Creo que Martín Menem está equivocado. Él la levantó un minuto después cuando había quórum” continuó Oscar Zago y aclaró que hubiera sido una irresponsabilidad de su parte "haberle permitido a la oposición poner el presidente, porque lo expresaron. Dijimos tenemos quórum suficiente para elegir y una diputada de Unión por la Patria dijo ‘si no se ponen de acuerdo, nosotros al tener el quórum podemos poner el presidente’”.

Oscar Zago y Martín Menem.

Fue entonces cuando Zago intervino, según su relato, para ratificar la nominación de la legisladora Pagano: “Pedí la palabra y le dije ‘de ninguna manera, presidente. De ninguna manera, diputada. Nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades”.

En ese sentido, el presidente del bloque oficialista puso al descubierto las internas de su espacio político al mencionar que ya estaba todo estipulado para la conformación de ambas comisiones, pero "pasó algo en el medio" que terminó deshaciendo los acuerdos previos con el propio jefe de Estado.

"Si yo tengo una confirmación del Presidente de la Nación, lo correcto hubiese sido que Martín Menem comunique ‘cambiamos la historia’. Eran dos comisiones: la de Marcela Pagano como Juicio Político y la de Bertie Benegas Lynch en Finanzas. Se eligió a Pagano y, después, Benegas Lynch en Finanzas”, especificó Zago en LN+.

También remarcó que desconoce los motivos por los cuales Menem suspendió la reunión: “Nosotros nos enteramos dos minutos antes de entrar a la comisión”.

Los cortocircuitos entre el presidente de Diputados y el jefe del bloque de LLA se plasmaron en una serie de discrepancias y graves malentendidos a la hora del armado de las comisiones.

“Si vamos a hacer lo queremos nosotros y no lo que corresponde hacer en una comisión, me parece que no es así (...) Martín Menem me dijo ´el Presidente no quiere que sea Marcela Pagano´ y yo le dije que me lo comunique el Presidente porque a mi me dijo que sí la quería a ella”, agregó. “Yo no voy a decir que Menem no habló con el presidente pero por ahí se confundió”, explicó Zago.

¿Interna entre Karina Milei y Oscar Zago?

Ante la consulta de Eduardo Feinmann por eventuales roces con la hermana del presidente, Karina Milei, Zago respondió: “No hablé con Karina Milei. No tengo ninguna comunicación, ninguna controversia con la secretaria general de la Presidencia. Le tengo un respeto absoluto. Venimos trabajando hace seis años juntos y la verdad, si hubiese algún inconveniente, seguramente ella me hubiese llamado. No lo hizo en ningún momento porque yo no estoy rompiendo nada”.

La mencionada comisión había sido convocada para este miércoles a las 11 con la finalidad de conformar sus autoridades, y un sector del oficialismo encabezado por el jefe de bloque, Oscar Zago, impulsaba la designación formal de Pagano como presidenta.

A las 10:59 llegó a las casillas de mail de los integrantes de la comisión la comunicación de que la reunión había sido suspendida por decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Después de un tenso intercambio, los diputados que estaban allí presentes desafiaron la instrucción del riojano y avanzaron con la votación de las autoridades.

Karina Milei. Foto: NA

Esa votación fue desconocida por Menem, que señaló que nada de lo actuado en la reunión tenía validez alguna porque había sido suspendida previamente a su inicio.

Sin vueltas, Pagano alzó la voz, reafirmó su postura y la de Zago, defendió su nominación y ratificó sus intenciones de encabezar la comisión.

"Yo particularmente no tengo interna con nadie. A Milei se le informó que me iban a postular y dio el aval. Entiendo que después hay oportunidad de cambiar de autoridades. Milei dio el aval y él es mi único jefe político", expresó.

La diputada libertaria dijo que desconocía qué es lo que había pasado "en el medio" entre la convocatoria a la sesión y la notificación de que estaba suspendida.

"Me senté ahí, conduje la comisión porque si no la perdíamos y se la quedaba el kirchnerismo", argumentó Pagano, quien es resistida, según algunas versiones, por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Marcela Pagano junto a Javier Milei.

"La comisión se llevó adelante y lo que hicimos fue evitar que se avanzara con la posible pérdida de la comisión y me eligieron a mí. La realidad es que después se pueden revisar las autoridades, pero hoy la comisión sesionó y se constituyeron autoridades", siguió.

En diálogo con periodistas acreditados en Diputados, Pagano aseguró que Menem "no tiene facultades para bajar una reunión que ya estaba empezando porque había quórum".

Además apuntó contra el riojano al asegurar que "el no tiene facultades para proponer" a un candidato para una comisión, y al respecto afirmó que "institucionalmente quien propone" es el presidente de bloque", es decir, Zago.

"Si hay alguna diferencia interna se tiene que dirimir adentro del espacio. No sabemos qué pasó. El Presidente está en Estados Unidos pero mientras estuvo en Argentina dio conformidad de que yo estuviese al frente de esta comisión", planteó.

CA/GI