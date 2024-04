Lilia Lemoine cruzó a Jorge Rial por haber asegurado que no apoyó a Marcela Pagano debido a que estaba “enojada” porque “le presentó a Fátima Flores a Javier Milei”. En su descargo, la diputada nacional señaló que es una “pelotudez sin sentido” y recordó cuando el periodista la trató de “prostituta” durante la conformación de listas del 2023.

El conflicto se dió luego de que Lemoine admitiera que no estaba de acuerdo con la presidencia de Pagano en la comisión de juicio político del Congreso. "Yo no estoy en esa comisión, sin embargo soy una de las que no estaba de acuerdo con la designación de la diputada al frente de esa comisión", señaló, lejos de esquivar la polémica.

Y agregó: "Soy una de las que pidió que se trasladara la reunión a la semana próxima hasta que podamos llegar a un consenso", dijo al sostener que la exconductora televisiva "ya se había dado como aprobada" incluso antes de que se realizara la reunión de este miércoles.

Tras el escándalo, dos diputadas libertarias cuestionaron a Marcela Pagano: "Festejó antes de tiempo"

En este marco, Rial comentó en el programa Argenzuela transmitido por C5N que la excosplayer había rechazado la dirección de Pagano por un conflicto personal. “¿Por qué Lilia Lemoine la desconoce o se hace la que la desconoce? Porque no le va a perdonar nunca que, en su real entender, le presentó a Fátima Flores a Javier Milei”, comentó el periodista.

“Lemoine, que sigue sintiendo que es la novia de Milei, está enojada, no voy a usar la palabra despechada porque no se usa más, con Marcela porque siente que por culpa de ella conoció a Fátima y le robó el corazón a Javier Milei, corazón que le pertenece”, remarcó.

Lilia Lemoine habló del romance que tuvo con Javier Milei: "Me enamoró su inteligencia"​

Tras estas declaraciones, la diputada salió fuertemente al cruce con el periodista y enfatizó en que lo dicho era mentira. “Yo estaba con Javier cuando conoció a Fátima... mucho antes de que viera por primera vez a Pagano. Qué pelotudez decís???”, aclaró en su cuenta de X (extwitter).

En otro posteo, señaló: “Che Jorge Rial ¿de dónde sacaste esa pelotudez sin sentido? Vos fuiste uno de los que me trató a mí, a María Celeste Ponce y Lourdes “Lu” Palavecino de prostitutas durante la conformación de las listas en 2023... yo ya sé por qué. La mentira tiene patas muy cortas”.

Lemoine hizo referencia a unas polémicas declaraciones realizadas el año pasado en el programa de Rial, luego de que la militante Mila Zurbriggen denunciara que en La Libertad Avanza se acomodan puestos por dinero o favores sexuales.

“Te vamos a mostrar un informe sobre las chicas de Milei, las chicas con poca ropa que denunció Mila. Pero hay contenido que no podemos poner al aire porque es sexo explícito. Algunas son asesoradas por funcionarias del espacio, otras al menos están muy cerca de Milei”, sostuvo en su momento el periodista.

Después, el panelista Mauro Federico enfatizó en el caso específico de Lemoine: “Ella sería el filtro de todos los mensajes femeninos que le llegan a Milei. Todo esto lo consultamos con las fuentes del propio partido, nadie nos dijo que esto es mentira, nadie negó esto".

LT