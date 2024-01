Mila Zurbriggen apuntó contra la extorsión hacia sectores opositores para que den luz verde a la ley ómnibus, y señaló que el Gobierno se comporta de manera totalitaria. Además, manifestó que en el bloque libertario siempre se trató a las mujeres de manera despectiva. “Desde que volvió la democracia, Argentina no tiene estabilidad en el sentido social y económico”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mila Zurbriggen es titular de la agrupación Nueva Generación, y desde el año pasado comenzó a advertir sobre extraños comportamientos de Javier Milei y su, según ella misma, su incapacidad para gobernar.

En los últimos días publicaste un tuit crítico del Gobierno. ¿Nos recordás que decía?

En ese tuit hablaba de lo doloroso que es ver cómo cosas como un café o la comida son un privilegio para muchos argentinos, y que yo no creía (honestamente), que ni este presidente, ni la corporación política que él dijo que venía a destruir y que hoy lo acompaña, estén trabajando para mejorar la situación de los argentinos comunes, sino para terminar de fulminarnos.

¿Cuánto de tu propia decepción afecta a tu juicio? ¿Qué distancia podés tomar de tus propias emociones respecto del balance que hacés del primer mes de Javier Milei?

Realmente, he revisado este tema con uno de los chicos que está en mi equipo, especializado en economía, Franco López Franz. Con él hemos trabajado para, de manera muy objetiva, entender cuál es el plan que está llevando a cabo el Presidente. Para mí no es responsable, como activista político de ningún color, tomar postura en base a emociones o decepciones de partidos políticos. De hecho, puedo hablar también de las cosas positivas que se están haciendo con cosas como la ley ómnibus. Pero me parece que, haciendo un análisis de lo que está pasando con esta gestión, es un gobierno que se comporta de manera totalitaria respecto a la extorsión que hay hacia los opositores, que son de la misma corporación política, que no quieren aprobar las leyes que se pongan sobre la mesa, y estos serían los culpables del después, cuando lo que podría llegar a pasar, que es una devaluación de la economía y situaciones económicas que afectarán a los ciudadanos comunes, no tienen que ver con la ley ómnibus y el DNU, sino con las medidas económicas que están tomando el Presidente y su ministro de Economía.

En los últimos 10 días, Javier Milei criticó duramente a tres periodistas, y todas son mujeres. ¿Hay algún elemento particular de misoginia que hayas podido ver?

Sí, de esos temas yo hablé, del trato específico hacia las mujeres en ese frente. Pero me parece que, si bien es triste, no es lo más grave. Para mí esta gestión tiene un problema muy jodido que es que trae desempleo, reducción en los salarios reales, entre otras cosas que me parecen importantes hablar, más allá de la gravedad y el totalitarismo del Gobierno. No solo a las mujeres y periodistas disidentes, sino a los propios opositores que, si bien son de la corporación política, significa que nadie puede disentir, si no, de alguna manera sería el culpable de los desastres del Gobierno, y no puede ser así.

¿Ustedes no eran conscientes de que su plan implicaba consecuencias de un ajuste inmediatamente importante?

Él planteaba bajar la inflación, que según él es generada por la emisión monetaria. En ese sentido, para él, el Estado es el responsable de los desastres macroeconómicos.

Si bajás la emisión monetaria, que es una forma de impuesto, tenés que producir un ajuste...

Él planteaba hacerlo desde la reducción del déficit fiscal, entonces reducía la necesidad de financiamiento del Estado que solamente podía hacer con emisión monetaria.

Claro, pero para reducir el déficit fiscal, tenés que quitarle recursos a alguien...

A eso quiero ir. Un ajuste siempre lo tiene que pagar alguien, el tema es quién. En este caso, el Presidente, junto a su ministro, decidió tocar los bolsillos de la clase media-baja, cuando se podrían revisar los fideicomisos del Estado y las exenciones impositivas a muchísimas corporaciones. Por ejemplo, las exenciones impositivas nos llevan el 2,5% del PBI y el Presidente dijo que iría contra las corporaciones.

No hay forma de bajar 5% el déficit fiscal sin afectar a mucha gente.

Por supuesto que no, pero en principio no cumple su promesa de ir contra la corporación política, y bajar los sueldos de los diputados y senadores.

No puede bajar esos sueldos porque son poderes autárquicos.

Entiendo eso, pero no hay ni siquiera un proyecto de ley al respecto. La intención de esta gestión no es esa, está yendo directamente contra la clase media y baja.

Tu grupo político, ¿a qué otro partido se acerca? ¿Por cuál se sienten mejor representados?

Nosotros creemos que hace 40 años, desde que volvió la democracia, Argentina no tiene estabilidad en el sentido social y económico. Entonces creemos que las ideologías de hoy están dentro del poder político y plantean soluciones desde perspectivas del siglo XX, cuando ya estamos entrando en el siglo XXI. Y no solo nos enfrentamos a una crisis social y económica, sino a un mundo que está entrando en la cuarta revolución industrial y un montón de cambios de paradigma. La corporación política, en ese sentido, se ha quedado en el tiempo, y hay muchas cosas que se podrían resolver implementando las nuevas tecnologías.

Yo creo que la gente votó, con Javier Milei, un cambio esperando que el sistema político se transforme y deje de funcionar como lo hacía, con privilegios para la política, los empresarios prebendarios, y eso no cambió, porque hoy gobiernan a la par de él. De hecho, ha repartido los Ministerios entre diversos espacios políticos, entonces no ha habido un cambio real, el cambio que la sociedad pide.

Nosotros creemos que el país necesita algo nuevo, y un liderazgo que surja para resolver los problemas y preparar al país para que viva en el siglo XXI y no en el XX.

