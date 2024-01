Teresa Madera: "Martín Menem alienta el discurso de la falla del Estado riojano"

Teresa Madera afirma que el Gobierno de La Rioja busca que los bonos que emitirán conserven el mismo valor que el peso. "Con la cuasi moneda se van a poder pagar impuestos, también comprar en los distintos negocios de alimentos como de materiales de construcción, entre otras cosas", detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teresa Madera es vicegobernadora de La Rioja y presidenta del Parlamento de su provincia. Fue legisladora provincial en 2017, diputada nacional en 2013, ministra de Desarrollo Social de La Rioja en 2011 y estuvo al frente de la secretaría de la mujer provincial en 2007.

Me gustaría entender el clima social en La Rioja. Tengo entendido que su provincia, junto con Catamarca, tienen la mayor cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes. Entiendo que una cuasi moneda cotiza por debajo del peso, por lo que generaría literalmente una reducción del salario, aunque puede ser mejor que se produzca eso que no que cobren. ¿Cómo lo están tomando las personas que recibirán su salario en esta cuasi moneda?

Es importante contextualizar por qué, en este caso, La Rioja llega a esta decisión, que para nada nos pone contentos: nos obliga un contexto en el que tenemos, en primer lugar, una retención de lo que son los fondos extra coparticipables a la Provincia desde mediados de octubre, noviembre, diciembre y lo que va de enero.

Estos fondos extra coparticipables, que no son ni fondos discrecionales ni mucho menos, forman parte de la coparticipación de la provincia, que allá por el '88, por un acuerdo político que se hace, se le cede a Nación, tanto Buenos Aires como La Rioja, un punto de coparticipación.

Los gobiernos que sucedieron, sin importar el signo político, respetaron esa parte que le faltaba a la provincia, colocándolos dentro del presupuesto nacional como fondos extra coparticipables. Esto lo digo porque nosotros no contamos con esos fondos, que en estos meses están aproximadamente siendo 13.000 mil millones de pesos, y actualizados se irían a 20.000 millones de pesos. No tener los fondos extra coparticipables le hace un gran daño a la provincia.

Sumado a eso, se dio que todos los argentinos sufrimos una inflación de más del 26% en diciembre, más una devaluación del 118%, que hizo que la gente, de un día para el otro, se levantara y tuviera su sueldo con una pérdida del poder adquisitivo de más del 50%. Todas esas cosas fueron impactando, más lo que había planteado Javier Milei con los sueldos congelados, más esta retención que comentaba. Todos factores que fueron generando en la Provincia una situación que nos llevó a tomar esta decisión. Emitir bonos de cancelación.

Para nosotros es un bono de cancelación para la gente y así queda establecido en la ley. El 30% de los salarios se cancelarán con la cuasi moneda, no será la totalidad de su salario.

Hasta un 30% podrá ser con esta cuasi moneda o moneda de cancelación, para lo cual tenemos como respaldo el Banco de la Provincia. A su vez, ya están conformándose los distintos convenios con las cámaras industriales y comerciales, la industria que nos permita que esta cuasi moneda pueda recibirse tanto en la Capital y el interior de La Rioja.

Con la cuasi moneda se van a poder pagar impuestos, también comprar en los distintos negocios de alimentos como de materiales de construcción, entre otras cosas. Queremos que la cuasi moneda tenga el mismo valor que el peso. Esto quiero aclararlo porque para eso tendremos el respaldo, la posibilidad de que la gente y especialmente los comercios, que son los más los recibirán, puedan cambiar ese bono de cancelación que reciban en un tiempo no mayor a las 48 o 72 horas.

O sea, que se cancele uno por uno y, ¿por qué las 48 o 72 horas?

Para darle practicidad y uno en la cuasi moneda tiene que generar confianza, la cual se dará estableciendo reglas claras.

¿Sería que el comerciante que recibió ese bono de cancelación pueda cambiarlo por pesos?

Si lo quiero cambiar, lo puede hacer dentro de las 48 o 72 hs. Recibe pesos con el mismo valor nominal. Si cambia, por ejemplo, un "chacho" (cuasi moneda) recibe un peso.

Mencionaba que no solamente La Rioja, sino que otras provincias habían tenido ese 1% de la coparticipación cedido, era hábito y costumbre de todos los gobiernos de todo signo colocarlo dentro del presupuesto. ¿Por qué La Rioja tiene que hacer un bono de cancelación y las otras provincias que están padeciendo los mismo no?

No solamente por esto. Recién contextualizaba la situación de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de las personas y también la falta de un plan alternativo. Cada Gobierno generalmente cuando establece un modelo económico, sobre todo, a nivel nacional que es el rige la vida después de todas las provincias y mucho más La Rioja. Son provincias del Norte en donde por muchos años no se había generado desarrollo e inversión fuerte para generar producción, riquezas propias, entonces, por muchos años fue la generación del empleo a través de la administración pública una forma de sostener a su gente.

Comenzamos hace cuatro años con una inversión importante. Nos permitió colocarnos como la tercera provincia en la generación de puestos de empleo privado, porque pusimos en marcha todo el sector industrial y comercial con mucha fuerza que generó en estos cuatro años estas fuentes privadas, pero no alcanza para sostener la Provincia.

A su vez, hay un ajuste feroz sin un plan alternativo que ayude a las provincias a decirle que lo que están planteando como Gobierno Nacional reducirá la industria, porque, al abrir las importaciones, las que sufrirán son las pequeñas industrias o las grandes industrias que uno tiene en las provincias, que ya para instalarse les implica grandes costos de logísticas y demás. Cuando está frente a esta situación, lo primero que hacen es querer irse de estos lugares, de estas provincias.

Hay una inflación que está generando una situación en la gente que no le alcanza y, por ende, sale a protestar con una cuestión legítima como mayores incrementos salariales y uno no tiene cómo hacerlo van causando situaciones que les pasará a todas todas las provincias. De hecho, no sé si pudieron leer algunas notas en donde ya Córdoba está en alerta amarilla estableciendo que si el Gobierno Nacional no establece un plan para seguir acompañando los procesos productivos e industriales de las provincias comenzarán a pensar en este tema.

Es lo que puede llegar a pasar en muchas otras provincias que, a lo mejor, por el momento, están tratando de pelearle, van llevándola. Nosotros tomamos esta medida porque, si bien teníamos para generar algunos compromisos en estos próximos meses, sabemos que si esta situación no cambia a corto plazo no la íbamos a poder y es lo que están evaluando muchas provincias. De hecho, el jueves pasado tuvimos una reunión con vicegobernadores, muchos del peronismo y todos están en la misma situación de emergencia y preocupación si es que no se cambia el rumbo.

Esto no significa atentar contra un Gobierno que fue legitimado por el voto, pero también las provincias fueron en el caso de sus autoridades legitimadas por el voto. Esas medidas que se tomen deberían estar consensuadas con los gobernadores, al menos, que es lo que hasta el momento pasó.

La protesta de la policía provincial

Claudio Mardones: Describía que cada día que pasa en un escenario de este tipo para cada gobernación es un tema. En ese contexto, venimos de una semana en donde su administración pudo encontrar un acuerdo, pero con la policía provincial que se acuarteló. Ahí es cuando para muchos en donde empiezan a cortarse los tiempos, por un parte, por los conflictos con los trabajadores estatales. Pero en ese universo la situación salarial con la policía de su provincia había llegado a un punto de acuartelamiento. ¿Fue este conflicto el que aceleró todo el proceso para la decisión? Ya Ricardo Quintela lo había anunciado, pero no con tanta velocidad.

Seguramente esto fue un aporte más a esta decisión, pero tiene que ver con esto estaba comentando, Nos preocupa de sobremanera que no se cumpla con los fondos que están establecidos dentro del presupuesto, que ya tenemos un presupuesto en esto. Todas las provincias estamos trabajando con un presupuesto reconducido porque así lo determinó este Presidente. Estamos trabajando con un presupuesto del 2022.

Aumentaron mucho las cosas, de lo más marcado fueron dos veces que se devaluó y osciló en un 20% cuando estaba Sergio Massa como ministro y ahora el 118%. Sumado a esto, toda la inflación que sufrieron los argentinos y argentinas.

El conflicto no llegó a ser un autoacuartelamiento, fue una protesta en la plaza principal. Pudimos tomar la decisión de poder generar un incremento y también lo hicimos para toda la administración pública. Se les otorgó $80.000 como una suma fija mientras están abiertas las discusiones y las mesas de diálogo con los gremios para establecer el monto final, cuánto va en blanco, cuánto va en los distintos ítems.

Es lo que pasará porque en la reunión que teníamos con los vicegobernadores ya todas las provincias están comenzando a sentir presiones de los dos vecinos que, en definitiva, cuando suceden estas cosas les reclaman a sus autoridades inmediatas aunque puedan entender que esto es un proceso generado por nación y todo lo demás. Saben que al que tienen cerca, le ven la cara y le resuelven los problemas son los gobiernos provinciales y es lo que sucederá en las distintas provincias.

Nos preocupa este contexto. Si no tenemos un espacio de diálogos en donde el Presidente pueda comenzar a tomar decisiones que sean consensuadas con los gobernadores. Fijate todo lo que se está sufriendo con la Ley Ómnibus, el DNU y todas las idas y vueltas en la que los argentinos estamos como espectadores que se saca un ítem, se pone, se baja.

CM: No perdemos de vista que fue La Rioja la primera en presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el DNU 70/23. La Corte rápidamente no habilitó la feria y dijo que se expedirían recién en febrero abriendo un montón de especulaciones porque, por una parte, todo parece indicar que la Corte lo que hace es decir que ya con el periodo de extraordinarias que avance el debate legislativo. Cabe recordar que cuando el DNU todavía no había sido presentado el proyecto de Ley Ómnibus, es cierto que en este contexto está la Cámara de Diputados, pero el viernes se venció el plazo para que se constituya la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y lo pueda analizar. Por otra parte, la Corte recién tratará el recurso presentado por Quintela en febrero. ¿Esperaban que habilitara la feria? ¿Qué lectura hacen de esta decisión de la Corte de expedirse en febrero respecto al planteo que presentaron?

No teníamos expectativas de esa naturaleza. Sí sentíamos que era nuestra responsabilidad y obligación generar los mecanismos para poder plantear estas diferencias que no están siendo o no están pudiendo ser canalizadas por las vías normales. Nunca nos pasó no tener diálogo.

A mi me toco ser diputada nacional en la época de Mauricio Macri y nunca nos había pasado de no tener canales de diálogo con el Gobierno. No está habiendo interlocutores con nadie, con ninguna provincia. Incluso está costando por eso, además de las aberraciones que contiene la Ley Ómnibus no hay canales de comunicación, si vos le preguntás a los distintos bloques, en los cuales se puedan establecer mecanismos para poner y establecer acuerdos para que Argentina pueda funcionar.

Lo que pasa es que lo que están proponiendo implica un ajuste realmente en el que rozan la Ley Ómnibus y el DNU tantos intereses. Esto no te lo dice una vicegobernadora que pertenece a una fracción política como es Unión por la Patria, sino que te lo están diciendo los farmacéuticos y distinta cámaras que ven rozados y que se tocan los distintos intereses del normal funcionamiento para una Argentina en la que debería fundar en el diálogo. Estas son las preocupaciones que nos están llevando a tomar estas decisiones.

En los próximos días, se presentará ante la Justicia el hecho y amparo por los no envíos de los fondos a las provincias. Desde la época que nos tocó, que fue con Carlos Menem para acordar la quita de este punto pero acordado en compensación por otro lado, nunca nos pasó que no nos enviaran los fondos a nuestra Provincia y mucho menos que nadie buscara, ni el ministro de Economía, Interior que generalmente son los que tienen o llevan adelante estas relaciones con las provincias que pudieran entablar caminos de diálogo para poder ver los mecanismos y, sobre todas las cosas, tener en cuenta cómo impactan las medidas que van tomando los Gobiernos en cada uno de los lugares.

Los gobernadores un poco más afines al Gobierno Nacional, que son los de Juntos por el Cambio, también están planteando que hay infinidades de puntos en la Ley Ómnibus que no se pueden votar.

Polémica con Martín Menem

Dice que no hay personas con las cuales dialogar. Casualmente, el Presidente de la Cámara de Diputados es riojano, Martín Menem. A pesar de que estén en partidos diferentes, uno supone que debe haber una lógica de afecto por el terruño y una cercanía.

Sobre todo de responsabilidad para con los riojanos, más allá de que pueda compartir con nosotros o no una visión política. Debería ser quien más esté al frente de la lucha por los recursos de los riojanos. No pasó, sino que al contrario.

Se incentivaron porque si bien estas luchas que la gente viene dando desde la policía y los reclamos salariales que se pueden ir presentando son genuinos, pero están fogoneados políticamente por dirigentes de La Libertad Avanza. No lo digo yo, pueden mirar y se hizo un pequeño recopilado y al frente de las manifestaciones está la gente de LLA. Se ponen las remeras de LLA, todo para participar en las marchas.

Una está acostumbrada en la política a trabajar con reglas de juego claras, inclusive con muchos senadores y diputados nacionales de la oposición siempre que se trató de La Rioja hubo caminos de diálogo y posturas comunes que son la defensa de los riojanos. Hoy no lo podemos hacer, sino que al contrario y en cada programa que se sientan hablan, en este caso lo digo por el Presidente de la Cámara de Diputados, específicamente de La Rioja con mucha obsesión política en vez de ocuparse a tender diálogos. Eso dificultará en gran medida el diálogo que podamos tener con el Gobierno Nacional.

¿Lo que dice es que Martín Menem quiere producir un golpe dentro de su provincia con el actual gobernador?

Martín Menem alienta el discurso de la falla del Estado riojano, siempre dice que la Provincia tiene una mala administración y que se tiene que salir a reclamar por lo que es de cada uno.

Cuando nos recibió, nos dijo "bendiciones". ¿Es una indiscreción preguntarle cuál es su religión?

Soy católica practicante.

¿Su visión sobre el Papa?

A los argentinos, privilegiados de poder tenerlo en ese lugar histórico, nos toca poder ser partícipe y haber tenido la alegría de tener un papa argentino, poder verlo y hasta producir cambios importantes. Siento un afecto como católica.

