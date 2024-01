Habló Javier Milei y hay indicios de lo que vendrá

Podríamos decir, ya desde las 8 de la mañana hasta ahora, han sucedido algunas señales. Primero, las declaraciones del presidente Javier Milei sobre su posición y análisis respecto al paro de este próximo miércoles, al paro nacional que convocó la CGT, informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

"El paro del miércoles lo que le va a mostrar es que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia, en este país que es el país más rico del mundo y hoy es el 140. Es un país que es un lugar que recibía a gente de todo el mundo, y a un faro de luz se convirtió en un mundo donde tenemos 50% de pobres, 10% de indigentes. Queremos ese modelo que es el que defiende a toda esa gente o queremos el modelo que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos", expresó Milei en declaraciones radiales.

Un escenario de ultra polarización. Ninguna novedad en ese contexto a partir de lo que está buscando el gobierno nacional en este contexto y especialmente un separativo discursivo y también revelador. Igual va a ser el mensaje del Poder Ejecutivo en los próximos días, especialmente en la previa de este paro nacional.

Pero también habló respecto a esta semana, que va a ser una semana decisiva para el futuro del proyecto de ley ómnibus, y ahí empezó a numerar algunas modificaciones, que nosotros ya veníamos contando desde la semana pasada en el marco de la negociación que se llevó adelante en el despacho del Presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y lo resumía de esta manera.

"Nosotros no nos cedimos en nada. Hay mejoras. Cuando alguien nos propone una mejora, la aceptamos. Y eso es lo que pasó", resaltó el Presidente. Y agregó: "Nosotros tenemos que mirar siempre el equilibrio fiscal. O sea, las discusiones con el equilibrio fiscal en la mesa".

La línea que divide todo es, dijo el presidente Javier Milei, es el equilibrio fiscal. Y estas declaraciones que estaba compartiendo en Rock and Pop fueron la previa de un tuit que fue difundido por la Oficina de la Presidencia con toda la formalidad, con el mismo mecanismo. de comunicación que utiliza desde la noche del 19 de noviembre, hace dos meses, en donde cuenta que tuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, con el diputado José Luis Espert, con quien fue su primer compañero de fórmula hace ocho años, cuando comenzó una fuga de votos por ultraderecha de Juntos por el Cambio que hasta la fecha nunca pudo revertir.

En ese contexto, lo que escribe la Oficina del Presidente es que en esa reunión analizaron el escenario que se vendrá en el plenario de comisiones y repasaron un poco estas modificaciones. Modificaciones en donde, insistió Milei, tienen como una línea divisoria, como un filtro, el impacto en el déficit fiscal. Luego de este tuit es que comenzó a circular la otra parte de toda esta mañana, en donde empiezan a sucederse señales desde el Ejecutivo.

Podríamos decir que es un todo un despliegue, incluso esto, la nueva versión. de la ley ómnibus, una versión que implica plasmar en este nuevo proyecto una serie de cambios. En ese contexto, resalta un dato: que de los 664 artículos ahora ha quedado reducido a 523. Y han empezado a ceder en algunos temas que son centrales. Por ejemplo, sacaron todo el capítulo de salud mental, que era uno de los puntos que también había desatado mucha controversia. También otros cambios vinculados a la ley de sociedades. También quedó afuera el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que están diciendo con claridad es que quedan postdatados para el comienzo del periodo de sesiones ordinarias del primero de marzo, es decir, que se ha cumplimentado una parte del desmalezamiento que la oposición dialoguista le había pedido al oficialismo la semana pasada, desde el lunes hasta el jueves, en un proceso en donde los dos últimos días de la negociación estuvo Santiago Caputo, lo hemos dicho, colaborador en las sombras, una de las figuras más importantes de la mesa chica en la que está también la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Caputo lo que hizo el jueves fue dejar un borrador de ocho páginas, y fue el punto de partida, después de una serie de devoluciones que le plantearon los representantes del PRO, la Unión Cívica Radical, y Hacemos Coalición Federal, para que los introdujeran un texto final. El planteo es: "Esto es un avance, pero veamos realmente cómo queda la formulación, si se vendió el dictamen, que podríamos firmar o no. Insisto, todo en un contexto en donde tanto Hacemos Coalición Federal como el radicalismo, preparan sus propios dictámenes preventivos en el caso de que la negociación no prospere. En ese camino es que aparece este borrador de más de 120 páginas en donde aparecen estos planteos. Primero, la respuesta del Ejecutivo, aceptando que una parte de los capítulos queden afuera de este momento extraordinario y así pasen al periodo de ordinarias. Y también hay una serie de explicaciones, porque lo que plantean, y esto es directamente la letra del Ejecutivo, plantean muchos otros temas que se modificaron según el debate de las últimas semanas.

Se acortó el plazo de las delegaciones, se precisaron las delegaciones legislativas y los mecanismos de ordenamiento administrativo, se incorporó una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación, se incorporaron restricciones al blanqueo pedido por el Poder Ejecutivo, se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y se corrigieron errores en el capítulo de ambiente que desafortunadamente generaron una evitable confusión. Finalmente se rediseñó el capítulo de cultura protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del Fondo Nacional de las Artes, cuyo cierre ya no se propone, y el Instituto Nacional de Cine.

Estos son algunos de los planteos que forman parte del prólogo de esta nueva versión de la ley ómnibus que ingresó hoy. Obviamente esto se da en el timing de una negociación que no ha tenido base este fin de semana, volvemos a lo que comentábamos en el comienzo del programa, el peso de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que en el medio de este proceso ya el domingo en la mañana, anticiparon su negativa que no van a aceptar ningún cambio en la ley de pesca y tampoco están dispuestos a que haya un retoque en las retenciones, que no les alcanza con la disminución a cero de las retenciones a las economías regionales.

Lo cierto es que esta iniciativa plantea el mismo modelo de aumento de las retenciones para la carne, para el maíz, para el trigo y para el poroto de soja. Así es que podríamos decir que si bien esta mañana encontramos al oficialismo con una estrategia que busca mostrarle que está respondiendo a los planteos, el mensaje de los gobernadores juntos por el cambio de este domingo, a los que se suma el gobernador cordobés Martín Llaryora, también anticipan que esta tarde se espera una tarde caliente en donde posiblemente los gobernadores y sus diputados exijan más devoluciones que el proyecto que está circulando, que es una segunda mejora con cambios al proyecto original, que algunos han anunciado como que entró la ley ómnibus a diputados, es un error.

Lo que entró y lo que está circulando en este momento es una segunda versión más corta que, lo decíamos al comienzo, reduce 664 artículos. 523 y que en esta primera versión de la mañana incluye algunos cambios que son determinantes para obtener el respaldo Juntos por el Cambio que no tiene una presencia de ese tipo en la Cámara de Diputados, pero que concentra 94 votos divididos entre la Unión Cívica Radical, el PRO y Hacemos Coalición Federal.

El objetivo del oficialismo es poder tener un plenario mañana martes, parte de esas definiciones se van a conducir ahora a partir del mediodía, especialmente cuando ya haya una primera lectura punto por punto de esta nueva reformulación, de este nuevo segundo avance de negociaciones en donde hay una parte del núcleo más duro vinculado a la cuestión fiscal que sigue sin resolverse.

