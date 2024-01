Luego de que un grupo de artistas enviara una carta pública dirigida a diputados y senadores advirtiendo sobre el "peligro" de las medidas de Javier Milei, el presidente no se pronunció directamente sobre el tema, aunque sí compartió unos llamativos mensajes de otros usuarios en redes sociales.

"Quiero que toda la plata del INCAA que Milei les va a cortar a los actores, sea destinada a comedores infantiles. Será espectacular ver a los actores con conciencia social llorando porque su dinero se usa ahora para alimentar chicos", se lee en uno de los mensajes que el mandatario retwitteó en su cuenta de X.

En respuesta a la solicitada que enviaron varios referentes culturales, entre ellos Charly García, Fito Páez, León Gieco, Cecilia Roth, Graciela Borges y Leonardo Sbaraglia, el presidente libertario compartió: "Nadie les está prohibiendo que hagan películas, obras, etc. lo que se está haciendo es que el riesgo de hacer un proyecto recaiga directamente sobre el director o la productora, NO sobre terceros que son obligados a pagar la cuenta de algo que NADIE DEMANDABA".

"Rechazo toda planificación central que intente moldear o definir la cultura. La cultura es espontánea. No debe haber un Ministerio de la Cultura. No tenerlo, no significa que la cultura deje de importar. La cultura es demasiado importante para dejarla en manos del Estado", sostuvo otro de los mensajes retwitteados por el mandatario.

Milei, quien apuntó duramente contra los artistas, también compartió: "NO es moral estar financiado películas con el dinero de la gente cuando existe un 45% de pobres, aún cuando exista 0% de pobres no es moral quitarle dinero del bolsillo a las personas para darle a un instituto o productora para hacer películas y sobre todo pedorras".

A su vez, el presidente libertario le dio RT a un fragmento de una entrevista del diputado Bertie Benegas Lynch en La Nación, donde manifestó: "No necesitan recursos ni estar comiendo como pirañas los tickets de la gente que va al cine a ver una película de Schwarzenegger para hacer una película nacional; si es buena la gente la va a comprar".

Otro mensaje polémico compartido por el presidente fue uno que menciona directamente a la cantante Lali Espósito, con quien ya ha tenido cruces, donde se muestra una foto de la artista junto a otro de personas en situación de vulnerabilidad y se indica: "La que quiere un subsidio // Los que lo pagan".

Charly García, Fito Páez y varios referentes de la cultura firmaron una solicitada en rechazo a la ley ómnibus

El grupo de artistas y referentes de la cultura envió la carta pública en forma de solicitada bajo el nombre "Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro", dirigida a diputados y senadores. La misma fue publicada este domingo por el Frente de Soberanía Cultural.

La publicación manifestó el rechazo al DNU y la ley ómnibus del presidente Milei y señaló: "El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país"

"No hay en la letra de su desarrollo el mero atisbo de participación ni interés alguno en el quehacer cultural, y, por el contrario, el texto tiene una mirada mercantilista que apunta sin miramientos a desfinanciar y anular el desarrollo de las actividades de nuestra cultura nacional", advirtió la carta sobre la Ley "Bases".

Luego, el final del texto enfatizó: "La cultura es identidad. La cultura es lo único que no se puede importar. La hacen los pueblos. Queremos seguir teniendo una identidad propia como Nación. De otro modo solo nos quedará el destino triste de no ser. De eso se trata esta lucha. Un país es tan grande o tan pequeño como la medida de su proyecto cultural".

Algunos de los referentes que dejaron su firma fueron Palito Ortega, Luis Felipe "Yuyo" Noé, Peteco Carabajal, Juana Molina, Tute, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Santiago Mitre, Paula De Luque, Lucía Puenzo, Juan Leyrado, Inés Estévez, Daniel Fanego, Juan Minujín, Julieta Ortega, Darío Grandinetti, Tomás Fonzi, Kevin Johansen, Claudia Piñeiro y Humberto Tortonese.

AS./fl