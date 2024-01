Los gobernadores agrupados todavía bajo el paraguas de Juntos por el Cambio se reunieron este domingo 21 de enero por Zoom, con el objetivo de fijar una nueva posición con respecto a la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno en Diputados. Según trascendió, cerraron filas contra las retenciones a las economías regionales.

Se trata del segundo encuentro entre los gobernadores en menos de una semana y contó también con la presencia de un grupo de legisladores que el jueves pasado negociaron en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el oficialismo algunos ítems de la ley "bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

Según pudo reconstruir Noticias Argentinas, los líderes de Juntos por el Cambio pondrán como clave de acceso a la aprobación del documento que tiene más de 600 artículos al aumento en los gravámenes a los productores rurales en diversas áreas.

Martín Menem: "Estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener un dictamen de mayoría el martes"

Esta nueva posición pondrá al presidente Javier Milei entre la espada y la pared, ya que la negociación parecía más que encaminada y tanto el Ejecutivo como el Legislativo oficialista aspiraban a conseguir dictamen este lunes o, en su defecto, el martes.

Entre los presentes estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Avanzan con la ley ómnibus, pero la fórmula jubilatoria sigue siendo la llave

El massismo empuja al peronismo a votar en contra de la suba de retenciones

El Frente Renovador defendió la baja de retenciones impulsada por el exministro de Economía y líder del espacio, Sergio Massa, y también cuestionaron la intención del Gobierno de apuntar a subir esos gravámenes en el proyecto de ley ómnibus. La campaña se difundió a través de las redes sociales y participaron dirigentes massistas como José Ignacio de Mendiguren, Juan José Bahillo, Monica Litza y Daniel Arroyo, entre otros.

En este sentido, en una reunión con intendentes, Massa había afirmado que la recaudación iba a crecer; que Argentina estaba frente a una súper cosecha en este 2024, en contraste con la del año pasado, que se había visto afectada por la sequía y que, aún con ese panorama, decidieron llevar a cero las retenciones para las economías regionales.

El Frente Renovador señaló que la medida podría poner en "riesgo más de 1.200.000 empleos argentinos"

Por eso, desde el massismo tienen como postura clara que no tiene sentido la suba de retenciones y por lo tanto no acompañan la medida. "No al aumento de retenciones. En la peor sequía de la historia se bajaron las retenciones. Hoy vamos a la mayor cosecha de la historia, y con una devaluación del 120% que multiplica cuatro veces la recaudación. Las retenciones se deben mantener en cero", remarcaron en su cuenta de X, antes Twitter.

"Hay otro camino. Bajar a la soja, maíz y al trigo 2 puntos al igual que a las PyMes argentinas para poder aumentar las exportaciones con Valor Agregado. Y sobre el incremental de recaudación compensar a las provincias con una visión federal", agregó el Frente Renovador, que señaló que la medida podría poner "riesgo más de 1.200.000 empleos argentinos".

ML/ff