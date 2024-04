Al menos dos dirigentes del oficialismo le escribieron al presidente Javier Milei en los últimos días para que interceda en cuestiones de "rosca política". La respuesta fue la misma para ambos: la decisión final corre por cuenta de Karina Milei y él no se va a meter. La directiva aplica incluso para referentes que tengan un vínculo directo con él.

El último caso fue el más resonante: Oscar Zago consiguió la aprobación del jefe de Estado para la Comisión de Juicio Político y la decisión fue revertida por una orden de la hermana presidencial. Pero está lejos de ser el único: las anécdotas comienzan a apilarse como trámites burocráticos de la administración pública, y prometen más capítulos insólitos.

Karina Milei se convirtió en el jefe absoluto y liquidó opositores internos

Los derribados por Karina Milei

Uno de los primeros en entender que la voz de Karina era la última y que su enojo llevaba a estar afuera del espacio libertario fue Carlos Kikuchi. El exasesor de Domingo Cavallo supo ser el principal armador electoral de los hermanos Milei hasta el momento cumbre de la campaña electoral de 2023, cuando ella lo acusó de traidor.

Todo terminó de detonar frente a diputados del espacio en una reunión de urgencia que sucedió el 7 de noviembre en el Hotel Libertador. Hasta allí fue Kikuchi para defender su trabajo. Se enfrentó con el ahora ministro del Interior, Guillermo Francos. Karina tomó partido por este último y echó a Kikuchi. Desde entonces, su nombre está prohibido en el círculo que arma para 2025.

Carlos Kikuchi con Javier y Karina Milei.

Otra de las que se enfrentó -sin éxito- a Karina fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. Convencida de que el Presidente le iba a dar los ministerios de Defensa y Seguridad preparó equipos técnicos para estar lista el 10 de diciembre. Sin embargo esos lugares fueron para Patricia Bullrich y Luis Petri, la fórmula del PRO que fue derrotada en las elecciones generales de 2023.

La venganza de la vice fue bajar sin previo aviso al senador Francisco Paoltroni como jefe de bloque (algo que pedían los hermanos Milei) para ubicar a uno de los suyos. "Pobre jamoncito", dijo Villarruel cuando habló del vínculo que tenía ella con Karina y como el Presidente había quedado en el medio de las dos.

En la Ciudad de Buenos Aires quedó claro el poder de Karina cuando ella se encargó de sacar a Ramiro Marra como principal armador y voz de los libertarios en ese territorio. Marra fue fundador de LLA y candidato a jefe de gobierno en las últimas elecciones. Sin embargo, no goza de la amistad de la hermana del Presidente. El 6 de marzo dio la estocada final. Sacó a Marra de la jefatura de bloque y puso a María del Pilar Ramírez al frente. Además la ubicó como titular de la poderosa comisión de Planeamiento Urbano en un acuerdo con el jefe de gobierno, Jorge Macri.

Javier Milei con Victoria Villarruel, Carolina Píparo y Ramiro Marra, tres de los oficialistas desplazados.

La jugada en Juicio Político

Esta semana el poder de Karina Milei quedó expuesto frente a todo el país con una jugada digna de la motosierra del presidente en campaña. El ahora extitular del bloque, Oscar Zago, le había pedido a Javier Milei que al frente de la comisión de Juicio Político quedara Marcela Pagano. El jefe de Estado le dio el OK, según contó Zago. Pero nunca le pidió el aval a la hermana.

Lo concreto es que Karina no confía en la experiodista y mandó a sacarla de un lugar estratégico. Para hacerlo montó un verdadero escándalo a través del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Como Zago no agachó la cabeza, fue expulsado de la jefatura de bloque. A las pocas horas renunció y armó uno propio. En su lugar quedó el cordobés Gabriel Bornoroni.

"Si me vas a preguntar por La Locura Avanza, ni yo sé que pasa". La frase de un dirigente libertario a PERFIL este fin de semana resumió de manera perfecta el estado de situación. Por estas horas hay terror de un sinfín de funcionarios y militantes que tienen trato directo con el Presidente pero no así con Karina. "Él deja en claro que no se mete en cuestiones que considera menores. Por eso delega en Karina. El problema de muchos es que pensaban que él iba a ser un árbitro a la hora de tomar una decisión. No lo es".

