Día 131: ¿Milei socialista?

“A buen entendedor pocas palabras. Abrimos el programa de hoy con el himno de la Unión Soviética, con la imagen de Javier Milei, casi como un chiste. ¿Milei socialista?, dijo Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 19 de abril del 2024.

Alejandro Gomel: Nos referimos a la intervención estatal en la economía, en lo que tiene que ver con la medicina prepaga. Por eso vamos a hacer un recorrido de los dos Milei que habitan en uno mismo. El Milei panelista de televisión y el Presidente que tiene que tomar decisiones a diario.

¿Y ahí está este Milei socialista con la intervención directa del Estado en la economía?, nos preguntamos.

Las tapas de los diarios hoy hablan sobre los aumentos que se dieron los senadores; ahí también se reflejan los dos Milei, el de vamos contra la casta política pero afloran los aumentos que se dan no sólo en el Ejecutivo sino también en el Legislativo. Aunque de los aumentos del Ejecutivo no se habla tanto porque son solapados, se dan subiendo el rango.

Estos son los dos Milei que habitan en uno: el panelista que grita en contra del Estado y el Milei Presidente, casi como obligado a un teorema de Baglini, acercándose a la realidad diciendo que no hay que aumentarse los sueldos, pero nos aumentamos los sueldos, no hay que intervenir la economía, pero si aumentan mucho las prepagas se interviene, y abundan los ejemplos esta semana que demuestran una gran contradicción entre el Milei panelista y el Milei Presidente, más cercano a tomar decisiones que tienen que ver con su función y donde la realidad se impone.

Otro volantazo

Algo similar sucede con la relación con Brasil, país al que tildan de comunista, pero al que esta semana Mondino le pidió una entrevista bilateral con Lula, porque es imposible no tener relación con el primer socio comercial de la Argentina.

Con la obra pública pasa algo parecido, ya que se va a retomar la obra del gasoducto, porque si no, nos quedamos sin gas. Y otra vez la realidad marca la agenda del Presidente más allá de los gritos del panelista.

El rumbo de Milei

Hablábamos de la desregulación de la medicina prepaga y en su primer viaje internacional, que Milei hizo para participar en el Foro de Davos, dirigiéndose a los “economistas neoclásicos” expresó que “cuando el modelo falla no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo”. Y sentenció que el dilema del modelo neoclásico es que, con el afán de querer mejorar el funcionamiento del mercado, atacan lo que se consideran los fallos, y que ese accionar “no solo abre las puertas al socialismo sino que atentan contra el crecimiento económico”.

Y aquí es donde aparece el socialismo y la ironía con la apertura del programa y del título.

Es mejor estar más presente

En una publicación del 8 de abril, el ministro de Economía Luis Caputo se pronunció acerca de intervenir o no en la economía y, en este caso, de la medicina prepaga, diciendo que: “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”.

Efectivamente, en esta semana es cuando más se vieron las dos caras de los dos Milei, el panelista y el presidente. El propio Manuel Adorni, uno de los que tuvo un aumento de sueldo, anunciaba la regulación de los precios de la medicina prepaga. “Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicinas prepaga, que representa el 75 por ciento de los afiliados, va a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustadas a partir de allí por IPC”. Además, el vocero presidencial dijo que deberán aplicar como máximo el índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos seis meses.

¿Qué pasará con los precios?

Y se abre una caja de Pandora porque si está cartelizada la medicina prepaga, y hay que intervenir, ¿qué pasará con otros precios de la economía? Al respecto, Claudio Belocopottit, empresario dueño de Swiss Medical, dijo que los empresarios de las otras industrias también aumentaron y que no se los demonizó. Que hay muchos sectores que aumentaron y más, como los peajes. Y cree que deberían haber sido citados a un diálogo antes de tomar medidas.

Alguien que conoce mucho a Milei es Carlos Malatón quien en una entrevista, acá mismo en Modo Fontevecchia, le sugirió al Presidente que “que no haga socialismo”. Aseguró que la Argentina es uno de los países más caros en dólares del mundo y que así las cosas no van a funcionar. “Basta de ser intervencionista y socialista”, el discurso de Milei no se corresponde con la realidad, consideró.

La realidad marca el rumbo

Es evidente que Milei se topa con la realidad más allá de su participación como panelista. ¿Y qué pasa con las relaciones internacionales? El Milei candidato del 2023 decía, que “los ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, donde los máximos referentes para nosotros son EEUU e Israel”. Con respecto a China “será socio comercial del sector privado, nosotros no hacemos pacto con comunistas. No promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.

Esta misma semana, la canciller Diana Mondino estuvo en Brasil y pidió una reunión bilateral a Lula da Silva, ya que es imposible no tener relación por lo que implica a nivel económico y comercial para la Argentina.

En un informe de la Televisión Pública, que detalla la visita de Diana Mondino al país vecino, se dijo que se evitaron las precisiones sobre un encuentro entre los presidentes Milei y da Silva y que la canciller aseguró que “posibilidad de un encuentro está siempre presente aunque a veces no lo permite la agenda internacional de ambos”.

Así termina esta semana marcada por muchas contradicciones donde prima el pragmatismo. Y está bien que así sea por parte del Presidente, quien parece estar aprendiendo sobre la marcha algunas cuestiones básicas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado.

