"Sí hay plata": los aumentos del Gobierno de Javier Milei

"No hay plata", es la frase que, desde su asunción, repite Javier Milei casi como un mantra. "No hay plata, no hay alternativa al ajuste y al shock", había dicho el Presidente el pasado 10 de diciembre, discurso que se materializó en el freno de la obra pública, el despido de miles de empleados públicos y el recorte de subsidios y fondos provinciales, entre otras cuestiones, pero que en las últimas semanas comenzó a ser puesto en duda.

Los cargos que se crearon, la readecuación y jerarquización de diferentes áreas del Poder Ejecutivo, sumado a la polémica por el aumento de sueldo de los senadores, que Milei criticó pero en el que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quedó en el blanco de algunas críticas, fueron algunos de los temas vistos a contramano de las medidas de la tan declamada austeridad.

Milei se despachó en redes sociales por el aumento de sueldo de los senadores: "El 2025 será paliza histórica"

Este viernes, el Gobierno oficializó el ascenso del secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, y le dio el rango de ministro. A través del DNU 337/2024, publicado en el Boletín Oficial, el mandatario modificó la Ley de Ministerios -con su firma y la de ministros de su Gabinete- para jerarquizar al ex periodista.

La decisión tiene un impacto económico por el consecuente aumento de sueldo que recibirá el exconductor radial y televisivo, y el jefe de Estado subrayó que "resulta necesario adecuar el rango y jerarquía del titular de la Secretaría de Prensa".

"La medida propuesta resulta impostergable para la gestión del Gobierno", añade el texto por el cual Serenellini percibirá un sueldo de alrededor de 4 millones de pesos, según datos oficiales.

Eduardo Serenellini y Karina Milei.

Funcionarios con cambios de rango

Además de Serenellini, otros funcionarios nacionales fueron beneficiados con la readecuación de sus áreas. "Las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la Presidencia de la Nación, tendrán rango y jerarquía de Ministro”, añade el texto del mencionado decreto.

De esta manera, se hizo oficial lo que se había determinado días atrás: el 9 de abril se había publicado en el Boletín Oficial el decreto 301/2024, que le dio jerarquía de ministro a Karina Milei, hermana del mandatario y Secretaria General de la Presidencial, y a Dante Javier Herrara Bravo, a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica.

Así, las mencionadas secretarías pasaron a tener status de ministerio. Mientras que Educación, Trabajo, Desarrollo Social -que se encuentran dentro de del Ministerio de Capital Humano- y Obras Públicas, no.

El vocero presidencial, Manuel Adorni.

Las nuevas jerarquizaciones se conocieron luego del ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, que según el artículo 1 de la resolución 323/24 fue designado como secretario de Estado. Al ser consultado por su nuevo cargo, aclaró que tendrá “las mismas tareas, con otro rango y jerarquía, con una diferencia mínima de sueldo”.

La asignación del rango responde a "la particular naturaleza de las tareas asignadas, vinculadas directamente con el accionar del señor Presidente de la Nación”, sostiene la resolución.

El hermano de Adorni cobrará un 60% más

El portavoz de la Administración de La Libertad Avanza había sido criticado en febrero, cuando se conoció que su hermano, Francisco Adorni, fue nombrado como "asesor" en el Ministerio de Defensa, con un sueldo de 2,6 millones de pesos.

Recientemente una resolución de la cartera que conduce el ministro Luis Petri confirmó un aumento en ese ingreso. “Desígnase al contador Francisco Jorge Adorni en el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna”, indica el documento, y por esta nueva tarea pasará a cobrar también alrededor de 4 millones de pesos.

El aumento de los senadores

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica”, fue el texto que utilizó Javier Milei en sus redes sociales al rechazar el voto a mano alzada y sin debate que en pocos segundos emitieron los senadores para aumentarse un 120% su sueldo. Después debió reconocer que hubo otros senadores que tampoco habían votado, sin tener en cuenta que la sola presencia en el recinto era un voto positivo.

Antes, un legislador de la Cámara Alta cobraba cerca de 1,8 millones de pesos y ahora pasará a cobrar 4 millones de pesos, similar a los rangos de ministerio. Algunos representantes provinciales explicaron que el ascenso de Adorni como Secretario de Estado e incipiente aumento en su sueldo motorizaron la movida en el recinto.

Cabe aclarar que la afirmación de Milei tampoco fue correcta, ya que el senador libertario Bruno Olivera Lucero puso la firma en el proyecto que después derivó en los aumentos y, aunque quiso oponerse en el recinto, su rúbrica ya no podía ser borrada. Además, Luis Juez señaló que el bloque del PRO no acompañó la iniciativa.

Según indicaron fuentes parlamentarias a este medio, tanto el presidente como su vice sabían lo que se votó este jueves en el Senado. También fue manifestado públicamente por el jefe del bloque de La libertad Avanza en la Cámara Alta, Ezequiel Atauche. “El Presidente sabía que se iba a votar esto, nosotros tenemos comunicaciones permanentes. No podemos ir en contra de la voluntad del Senado, para eso justamente existe la democracia”, expresó.

Tras la controversia, Victoria Villarruel, titular del Senado, dio explicaciones de lo sucedido y comentó: "Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones".

"Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora", insistió al defenderse de las críticas. También sostuvo que no tenía herramientas para frenarlo: "Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción".

El ascenso de los diferentes funcionarios y la suba en el sueldo de los miembros del Senado generaron múltiples críticas en medio del fuerte ajuste que el Gobierno viene realizando, con la crisis económica como marco y un fuerte impacto en la población por la crisis de los salarios y la licuación de las jubilaciones.

