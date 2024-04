En medio del escándalo por el aumento de la dieta de los senadores, que fue votado por ellos mismos este mediodía, Luis Juez dijo que estuvo en contra en todo momento y pidió que los que apoyaron el proyecto de resolución "den la cara". "Y que digan "yo vote porque creo que me merezco ganar como Adorni", porque ese es el argumento", apuntó.

Juez, que también es senador pero se posicionó en contra, relató en una entrevista cómo se fue gestando el acuerdo secreto de sus colegas de recinto. "En el transcurso de las últimas horas empezó a trascender la idea, con una mayoría, para plantear el tema de la discusión salarial. Y lo digo con claridad pero con fastidio porque dije "esto es una locura", de falta de empatía", aseveró.

"Nos enojamos porque la gente ve a la política en el medio del barro y nosotros contribuimos enormemente para que esto pase", aseguró Juez, molesto por la situación.

Senador Luis Juez

Este jueves en horas del mediodía, el recinto de la Cámara alta propuso votar sobre tablas el proyecto de resolución 615/24, el cual proponía aumentar las dietas hasta 4,5 millones mensuales. "Los que votaron para aumentarse el sueldo que pongan la cara", pidió Juez, que no quiso dar nombres.

Luego de aseverar que el argumento de los legisladores era que ganaban menos que los empleados del Congreso e incluso que el vocero, luego del último nombramiento de Manuel Adorni con rango de secretario de estado, el senador recordó: "Yo les dije "si queres ganar como Adorni, pedile un cargo a Milei"".

Juez dijo que todo el bloque del PRO votó en contra, incluso cuando la discusión se dio en labor parlamentaria, etapa previa a la discusión en el recinto. "Ninguno justifica porque lo hicieron, es falta de empatía y violenta el conocimiento de la realidad", dijo, en llamas. También aseguró no ser "un senador por el sueldo".

Milei se despachó en redes sociales por el aumento de sueldo de los senadores: "El 2025 será paliza histórica"

Qué dijeron Milei y Villarruel sobre el aumento

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica…”, posteó minutos después de la votación el jefe de estado, quien hace semanas había ordenado retrotraer los aumentos que su misma administración había concedido al Poder Legislativo.

Cerca de Martín Lousteau, sin embargo, aseveraron a este medio que los libertarios sí votaron a favor del aumento. En medio de las versiones cruzadas y el silencio de los senadores, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, aseguró: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”.

De esta manera, trató de bajar la tensión con lo que se interpretó, rápidamente, como una desobediencia a Milei, quien está en contra de aumentar las dietas por la grave situación económica que atraviesa el país.

Gi