Desde que el gobierno de Javier Milei propuso al juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se acumulan cuestionamientos, incluso por parte de dirigentes de La Libertad Avanza. El último en pronunciarse fue el senador riojano Juan Carlos Pagotto, quien deslizó que podría llegar a rechazar el pliego. Sus declaraciones se suman a la de su compañero de bloque Francisco Paoltroni y a las de los Benegas Lynch, padre e hijo.

En diálogo con Todo en off, en Radio Splendid, Pagotto aseguró: "No tenemos obediencia debida. Yo lo voy a votar a Lijo, si considero que debo hacerlo. Si considero que no debo votarlo, no lo votaré. Es así de simple".

El dirigente se refirió a que Lijo haya sido el nombre propuesto por el Ejecutivo nacional y dijo: "Somos poderes independientes. El Presidente puede proponer y uno puede estar de acuerdo o no. Yo no he resuelto si Lijo es el candidato adecuado" para ocupar el máximo tribunal, afirmó. Y, para terminar, volvió a insistir sobre la independencia a la hora de votar: "No tengo que rendirle pleitesía a nadie".

Paoltroni, su compañero de bloque, había sido el primer senador libertario en cuestionar al magistrado. A fines de marzo, el formoseño aseguró: "No estoy nada de acuerdo" y recordó que fue el juez quien impulsó una estrategia por la que el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, terminó sobreseido en la causa Ciccone. “Yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió esa barbaridad jurídica”, agregó.

En los días siguientes, Paoltroni repitió su posición aunque subrayó su respaldo a Javier Milei. "Por ahí algunos confunden lo que es el apoyo al presidente, que en mi caso no está en duda en absoluto. Salgo en los medios desde el 10 de diciembre en defensa de todo lo que está haciendo", aclaró y agregó: "Acá el presidente pide acuerdo para un nombramiento en el cual uno puede o no estar de aceurdo y eso es lo que yo estoy manifestando". Para el formoseño, "hay una mayoría de senadores que se opondrán, los suficientes como para no lograr los dos tercios".

Desde la Cámara baja, uno de los que manifestó su rechazo fue Alberto "Bertie" Benegas Lynch. A principios de mes, el diputado nacional aseguró: "Me quedo con lo positivo de ‘Manolo’ García-Mansilla. Pero no me gusta Lijo para la Corte, no sé con qué criterio se ha tomado”.

El diputado reflexionó sobre qué significaría el nombre de Lijo en la Corte: "No nos hemos dado cuenta de respetar los marcos institucionales del respeto a la vida, la libertad y la propiedad. En Argentina se construyó todo para el robo y la impunidad, han destrozado los marcos institucionales; y el mensaje a las inversiones es que la Argentina es un delirio total, como el capital no tiene patria, se va a otro lado".

El padre del diputado, Alberto Benegas Lynch (h) también manifestó su rechazo. El economista, a quien Milei considera un "prócer", publicó una durísima columna de opinión en La Nación en la que cuestionó al expresidente Carlos Menem, una figura enaltecida por el presidente y cuyo apellido logró puestos clave en el Gobierno con Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y "Lule" Menem como funcionario en la secretaría General de Presidencia.

Sobre Lijo, Benegas Lynch (h) aseguró: "Me alarma que se haya propuesto algún juez que aparenta ser la contracara de Alberdi", subrayó el libertario. Aunque no lo mencionó con su nombre y apellido, el cuestionamiento del economista enseguida se replicó en los círculos libertarios.

Un nombre sin quórum

Desde que se conoció la propuesta del Gobierno, cada vez más instituciones manifestan que Lijo llegue a ocupar la vacante de la Corte. Las últimas en pronunciarse fueron la Academia Nacional de Derecho y Sociales de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que objetaron su candidatura y se refirieron a los polémicos antecedentes del juez federal.

Fuera del universo académico e institucional, entre los aliados políticos de La Libertad Avanza tampoco parece haber quórum. Mauricio Maci y el PRO en general no ven con buenos ojos al juez y, según trascendió, en los próximos días el partido amarillo impulsará la candidatura de la exnúmero dos de la AFIP y actual integrante del Consejo de la Magistratura, la abogada Jimena de la Torre, para cubrir esa misma vacante.

