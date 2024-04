La Cámara Federal de Casación Penal afirmó este jueves 11 que la organización fundamentalista islámica Hezbollah fue la responsable de los atentados contra a Embajada de Israel y la AMIA, ocurridos en 1992 y 1994 respectivamente, y que contó con el patrocinio del gobierno de Irán. Desde el Gobierno nacional hasta la propia mutual israelita y otras organizaciones, reaccionaron sobre el fallo con algunas diferencias.

Frente a la resolución, la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) “recibió en forma favorable la afirmación que el atentado del 18 de julio de 1994 respondió a una decisión política” de Irán. También indicaron que “en numerosas ocasiones, y ante foros nacionales e internacionales” se expresó que el expediente acredita múltiples pruebas y evidencias que permitieron establecer el rol del país de Medio Oriente y su “activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque”.

Sobre el hecho, lo calificaron en un comunicado como “una marca vergonzante para la historia argentina y una deuda de la democracia”.

Carlos Mahiques, sobre el fiscal Nisman: “Tenía muy claro el origen del atentado a la AMIA"

Sin embargo, rechazaron la absolución de Carlos Telleldín, que estaba acusado de ser el entregador del coche bomba que se utilizó en el atentado de 1994. “Se evaluará si corresponde o no presentar un recurso extraordinario frente a la Corte Suprema, para apelar esta decisión”, informaron.

En esa línea, manifestaron que “no se conformará con el arribo a conclusiones” ya conocidas y se mostraron en contra de que “la legislación local continúe siendo la misma” que la del momento en que sucedió el hecho. También reiteraron su reclamo para que sean condenados y juzgados los responsables intelectuales y materiales del atentado.

Por su parte, El Gobierno celebró la sentencia que señalaron que "puso fin a décadas de postergación y encubrimiento" y mediante la cual Argentina estaría en condiciones de demandar a Irán ante otras instancias supranacionales.

El comunicado, difundido a través de la Oficina del Presidente Javier Milei, manifestó que hubo un “avance significativo” y apuntó duramente contra el Gobierno de Cristina Kirchner, por la firma del 'Memorandum de Entendimiento' con la república islámica. “Pone de manifiesto los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergando este fallo histórico y traicionando a la Patria en 2013", sostiene.

Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña ratificaron el carácter de lesa humanidad en los ataques a la sede diplomática y a la AMIA, y rebajaron la condena contra el ex juez Juan José Galeano (de 6 a 4 años) y mantuvieron la de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (2 años).

El fallo y la Definición de Antisemitismo

El Centro Simon Wiesenthal señaló que la Justicia Federal argentina "dictó dos fallos de gran importancia y una resolución fundamental" en torno a la causa AMIA y al atentado anterior de marzo de 1992 a la Embajada de Israel en Argentina, donde murieron 22 personas y más de 240 resultaron heridas.

En diálogo con PERFIL, el director de dicha ONG para América Latina, Dr. Ariel Gelblung precisó que existen cinco causas diferentes: la causa de la Embajada, la del atentado a la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman -que si tenía o no que ver con las demás-, el Memorandum de Entendimiento y la de Encubrimiento. "Lo que llegó a Casación ayer (por el jueves 11) fue la causa principal, el tema AMIA, y la de Encubrimiento", indicó.

"En la segunda hubo modificaciones de la pena y la absolución de Telleldín, que tenía registrado a su nombre el automotor que se usó como coche bomba. Esto no nos deja satisfechos, pero si no lo dieron por probado tendremos que aceptar la resolución de la Cámara", manifestó.

"El texto del otro tema tiene varias partes interesantes. Viene a contarnos lo que ya sabemos: como cualquier crimen, vos necesitás un ejecutor que sea una persona física y esas personas físicas no las podemos ni siquiera terminar de encontrar, ya sea por por instigación o por cualquiera de las partes del delito", agregó.

En ese contexto, el Dr. Gelblung planteó que se debe modificar el Código Procesal Penal de nuestro país para poder adoptar el Instituto de juicio en ausencia. "Se tendría que agregar que todo está previsto para darle satisfacción a las víctimas y los sufrientes y no solo al ejecutor. Entonces, llegado determinado tiempo y solo para causas que sean de lesa humanidad, se llama a que la persona venga o que ayuden con la comparecencia en temas de terrorismo y todo eso".

Entonces, explicó que si no lo hace, "el juicio puede llevarse adelante igual y empezar toda la situación donde tendrá una defensa de oficio donde se le da todos los derechos, pero no va a estar presente, no va a declarar y puede eventualmente ser condenado. Ahora, se le tiene que dejar una condena de tipo abierta para que el día que la persona decida querer presentarse pueda tener una nueva oportunidad de defensa".

Hezbollah, el movimiento fundamentalista islámico que estuvo tras los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA

Por otro lado, el director del centro en Latinoamerica destacó que el plenario de dicho tribunal también resolvió adoptar la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), a raíz de una presentación del Centro Simon Wiesenthal.

"La IHRA no es una institución judía, es un organismo internacional del que Argentina forma parte desde 2002", indicó. "En 2016 elaboró una definición de antisemitismo que nos permite en forma objetiva identificar cuando estamos ante una situación de esas naturaleza y cuando no para no tener que entrar en interpretaciones", dijo al contar que nuestro país lo adoptó con una resolución de Cancillería en 2020.

"La adopción por parte de la Cámara de Casación establece que aplicará el criterio de ese estándar objetivo que lega ese instrumento internacional para entender cuando se está frente a un acto antisemita y cuando no. En caso afirmativo, su aplicación como complemento de la Ley Antidiscriminatoria deja claro que para la justicia argentina el antisemitismo es un delito y como tal, pasible de condena criminal”, puntualizó.

“Espérabamos condenas más altas, no una reducción”

En tanto, Adriana Reisfeld, presidenta de la asociación civil Memoria Activa, sostuvo que “no están de acuerdo con el fallo de Casación” y que la causa está “llena de irregularidades” porque nunca se concluyó ninguna pista y que de no encontrarse elementos suficientes sería "otro papelón internacional".

“A nosotros nos hubiera gustado que se ahondara en la pista ‘siria’”, de la cual el fallo desvinculó al exjuez Galeano y, por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto ex presidente Carlos Menem. “Kanoore Edul fue tapado por los hermanos Menem. Cuando allanaron su casa no se hizo en tiempo y forma, mientras que hubo un volquete que salió de un terreno baldío al lado de su vivienda, que estuvo en la puerta de AMIA y no sabemos si no contenía explosivos”, denunció en diálogo con radio El Destape Mundo.

En ese sentido, reclamó que desde la asociación esperaban “condenas más altas, y no una reducción en las penas”, mientras que el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, recalcó que a tres meses de que se cumplan 30 años por el ataque a la mutual israelita, “no hay nadie detenido por el atentado”.

“Los delitos que cometió Galeano tienen pena de entre 4 y 30 años. Le habían dado 6 y ahora se lo bajaron a 4, ¿Ese es el fallo histórico?”, cuestionó Borda. “Irregularidades es una palabra que se queda corta acá; lo que se está diciendo de Irán no es nada nuevo”, agregó.

"El contexto de esto además es que esperamos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por no haber investigado. Ese fallo es vinculante y SÍ puede ser histórico", completó en declaraciones a Olga TV.

Además, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que representa internacionalmente a esta asociación, destacó que la decisión de Casación confirma que “el Estado nacional fue responsable de impedir que se conozca la verdad y se haga justicia por el atentado contra la sede de la AMIA”.

Sin embargo, apuntaron contra los magistrados al decir que “intentan minimizar esta responsabilidad haciéndola pasar por meras irregularidades, sin admitir la existencia del plan deliberado de desvío y obstrucción de la investigación”.

