Miguel Ponce: "Este Gobierno nos está acercando a un hospicio a cielo abierto"

El experto en economía real Miguel Ponce expresó serias dudas acerca de las intenciones del Gobierno de resolver los problemas de la gente y sugirió que quizás estén más interesados en “un relato de destruir al oponente”. Además, se refirió al escándalo producido por la utilización del Presidente y el ministro de Economía de datos falsos provenientes de una cuenta de Twitter para asegurar que estaba bajando la inflación. “El error del gobierno basándose en esos datos falsos está exponiendo la necesidad de mostrar algún éxito”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ponce es economista, experto en economía real y comercio exterior.

Qué tal Alejandro, mi saludo a vos y a todos los amigos de la mesa. Escuchar Money es casi hoy un símbolo, porque en el día de hoy lo tenemos a Caputo pensando en ir a pedir money al Fondo Monetario Internacional, también tenemos que hoy vamos a conocer cuánta money nos sigue faltando cuando conozcamos la inflación.

Es decir, creo que el tema de dinero se va a ir convirtiendo en un tema casi obsesivo, además por la manera en que afecta nuestra vida cotidiana. Todos los días nos enteramos de datos que cuantifican la caída de nuestra calidad de vida. La venta de leche en polvo cayó 32%, casi 33%, desde la última vez que hemos medido. Muchos dicen: “bueno, lo que pasa es que el Gobierno dejó de comprar leche en polvo para los comedores”. Bueno, pero qué pasa con la leche líquida, que cayó casi un 18% en volumen, no en precios, Esto claramente implica cómo pega a la población. Vas a la carne y está pasando lo mismo, pasamos de comprar, el año pasado, casi 54 kilos por habitante a menos de 40. Antes la gente iba a los sustitutos, entonces vos veías que subía el consumo de cerdo y pollo, ahora no, cae. Cualquiera de los dos productos cayó más del 5%.

De 54 kilos anuales de carne consumidos por habitante, pasamos a menos de 40 en el ultimo año.

Los productores de pollo además te cuentan que ya están entrando pollos de Brasil, los de cerdo te hablan de la cantidad de bondiolas brasileñas y de chacinados que empiezan a llegar es muy grande, Y esto también tiene que ver con la situación del money, en este caso de nuestra moneda. Pero obviamente, sí generamos que la lechuga hoy esté a $10.000 cómo no vamos a ver el espectáculo de misioneros cruzando a Paraguay y Brasil a traer hasta lechuga en el baúl del auto, es muy loco.

AG: ¿Cómo se explica lo que sucede con los alimentos? ¿Cómo puede ser que un kilo de lechuga esté a 10 mil pesos?

Yo lo decía acá el Perfil, en Canal E el otro día, tenemos claramente precioso de primer mundo, tenemos precios europeos con salarios Argentinos.

Yo siempre cuento una anécdota de una amiga mía referente de la Universidad de Bolonia, de donde también soy graduado, porque hice un máster. Ella es fanática de Argentina y nos hemos hecho muy amigos. Vino a pasar las fiestas con nosotros. Llegó el 9 de diciembre, es fanática del café negro y decía: “con lo que pago un cafecito en Bolonia acá tomo tres”. Me llamó la semana pasada desde Bolonia y me dijo “ahora acá el café está más barato que en Argentina”.

Entonces. a partir de las empresas alimenticias que te cuentan que los mismos productos que encontras en góndola en la Argentina, marca Argentina, los ves en las góndolas de Milán, Madrid o Barcelona a un 20% o 30% menos en euros que acá, pero allá siguen cobrando las jubilaciones y salarios en euros, y acá en pesos. La relación entre los ingresos medios en Argentina y en Europa es casi 10 a 1. Los supermercadistas te dicen que se han ido transformando poco a poco en agencia recaudadoras de la Afip, porque el 50% del precio son impuestos. Si son impuestos, obviamente los valores nuestros no reflejan el costo industrial real, sino que están inflados. Hemos ido naturalizando esto en las naftas y en las compras de primera necesidad, por eso uno de los reclamos que muchas veces hacíamos es que por lo menos quiten el IVA del medio.

Claudio Mardones: Venimos de cerrar una semana en la que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, terminaron siendo víctimas de sus propias declaraciones por basarse en información falsa de una cuenta “Jumbot”, que finalmente dijo que la información que posteaba, y que el Gobierno utilizó para decir que estaban bajando los precios, era falsa. ¿Qué evaluación hace de esto?

Te agrego algo, yo estoy en contacto permanente con europeos. Me llamaron desde España diciéndome que en la primera plana del diario El País había aparecido un título del que ellos no daban crédito que pudiese ser posible, en el que decía que el presidente y el ministro de economía se habían comido esta curva que vos mencionás. Me decían: “¿Pero ustedes no tienen un instituto de medición cotidiana que es oficial?”. “Sí”, les dije, “en estos momentos Marco Lavagna está saliendo a recordar que el sistema que tiene el Gobierno dice exactamente lo contrario del bot, y que el Gobierno debería apoyarse en esos insumos y no en estos otros”.

Esto lo único que demuestra es que están viviendo una realidad en la que es mucho más importante el relato, y por eso muchos tienen serias dudas de que quieran verdaderamente aprobar en la ley Bases o sacar el DNU, y que estén más preocupados por derrotar a quienes criticó el Presidente de la Nación hablando en Miami atacando a Martín Lousteau y al periodismo. Este Gobierno nos está acercando a un hospicio a cielo abierto.

CM: ¿Qué cree que es lo que lleva al Gobierno a basarse en información falsa para tratar de dar una buena noticia que finalmente es desmentida por la cuenta? ¿Cree que esto es distinto a los errores anteriores? ¿Esto debilita la credibilidad del gobierno con respecto a su plan para encontrar la inflación?

Dos situaciones una que está ocurriendo en la economía real y que tenemos que reconocerla al margen de esto que yo comentaba de la leche que por supuesto ha subido muchísimo el último la última semana subió casi el cuatro y medio por ciento y ya lleva casi un 15% de subida en las últimas semanas. Al margen de esto de la leche, todos los demás productos objetivamente han frenado la velocidad de alza.

Las verduras, los aceites, panificados, el azúcar incluso, han tenido, las dos últimas semanas de más bajo crecimiento de los precios. No estamos yendo una “deflación”, continuamos en el escenario que yo denominé de esta manera charlando el otro día con Jorge: seguimos profundizando la “receflación”. Lo que implica recesión, caída del consumo, caída de nivel de actividad, que ya empieza a pegar en el nivel del empleo, y todavía con alta inflación. De hecho, la inflación no está en un dígito, como habían anunciado para este mes, sino que va a estar más cerca del 13% que del 10%.

Creo que el error del gobierno basándose en esos datos falsos está exponiendo la necesidad de mostrar algún éxito. Si hablamos de efectividad de la gestión, no han logrado aprobar una ley en 120 días de gobierno. Vuelvo a traer esta duda mía de si en realidad quieren resolver los problemas de la gente, ir a las efectividades conducentes para resolver los problemas que afectan a la población, o si les interesa más este relato destructivo del oponente, porque en la medida en que todavía no surja un adversario con real capacidad de generarles algún tipo de temor para las elecciones de medio término, ellos van a seguir insistiendo con algo que les ha dado éxito en la campaña electoral, pero pareciera que no se dan cuenta que la campaña electoral ya terminó y están gobernando y, por lo tanto, deberían resolver los problemas de la sociedad.

