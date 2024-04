El escritor Marino Muñoz abogó por dejar que el mercado regule en la etapa inicial y sugirió que las empresas que abusen quebrarán naturalmente. "Las prepagas han hecho un trabajo tremendamente degradante durante mucho tiempo", apuntó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marino Muñoz es licenciado en Ciencia Política, psicólogo social, psicoanalista, escritor y conferencista. Actualmente se encuentra presentando su libro “La Revolución Liberal Argentina”.

Alejandro Gomel: ¿Se puede explicar, desde el psicoanálisis, lo que está sucediendo en el país con el fenómeno Milei?

Esta situación general tiene características de una revolución. En mi libro, de hecho, empecé haciendo una comparación: la Argentina vive un paradigma similar a la Revolución francesa. Inclusive, el desarrollo posterior a mi publicación, allá por diciembre del año pasado, sigue afirmándose en ese sentido: el fenómeno Milei es un cambio paradigmático. De esto se trata una revolución. No es una revuelta social, ni un cambio político ni económico, es todo eso ocurriendo al mismo tiempo.

AG: ¿Pero es una consecuencia de malas administraciones anteriores?

También lo es. Vuelvo al paralelismo: Francia soportó mil años de monarquía antes de tener una revolución, que vino a causa del cansancio de la gente que quería hacer un cambio radical y no tener más ese sistema de opresión. La toma de la Bastilla tenía siete personas adentro, o sea que cuantitativamente no significaba mucho, pero era el símbolo de poder.

Esto es lo mismo: dos diputados en el 2019 y 38 diputados en el 2023. Y la Bastilla para este caso es el Congreso de la Nación. Y en las próximas elecciones habrá más noticias.

AG: Teniendo en cuenta este análisis de la revolución liberal, ¿qué consecuencias traerá? ¿Cómo se desarrollará?

El desarrollo no es lineal para nada. Pero si partimos por las consecuencias, se avizora una amplia libertad a la cual no estamos acostumbrados, ni siquiera los productores. Milei le tuvo que decir a la gente que maneja el agro (que en tamaño es el cuarto campo del mundo), que no necesitan al Estado para hacer o deshacer cosas. Es que tienen un socio que les saca el 76% todo el tiempo y siguen debajo de ese sistema, y eso es opresión. Y si fuera un 100% sería esclavitud.

Vamos a tener libertad para producir, en la moneda e incluso para expandirnos. Y esto es lo que falló en el país, por eso tuvimos una fuga de cerebros desde hace muchas décadas, gracias a la falta de libertad. Y hoy sí podemos acariciar la idea de que aquí nos podemos desarrollar.

AG: Y en ese camino, ¿hay un modelo? ¿Cuál sería?

Si sigue con esta revolución liberal la Argentina sólo se parecerá a la Argentina. Hay hechos históricos que son parecidos pero, evidentemente, no son lo mismo. Cuando Milei menciona algún país referente, como Estados Unidos o Alemania, nos pone una idea de a qué capacidad puede llegar. Estoy convencido de que Argentina no tiene techo si le dejamos la libertad en todas las áreas y dejamos de ponerle la pata en la cabeza a todos los pensadores, productores y trabajadores de este país.

Los efectos de la liberación del mercado

AG: Eso me imagino que lo conjetura en el mediano o largo plazo. Pero en el corto plazo hay dificultades, como el aumento de las prepagas y de las tarifas, entre otros. ¿Dentro de esa libertad tiene que haber un control de las cartelización y de los monopolios?

Hay algo que los que conocen la cuestión de la economía saben: el mercado lo va a poner en orden en su momento. Por ejemplo, cuando la carne se disparó en diciembre tuvieron que bajarlo y ahora, incluso, seguramente valdrá menos o lo que tiene que valer. El mercado es lo único que puede darnos un precio razonable, lo otro está armado. Y si alguien le está subvencionando esa tarea o servicio, está empobreciendo a alguien.

La situación macro es la siguiente: el esclavo que era liberado en Argentina allá por 1853, cuando se sancionó la Constitución del 1 de mayo, entró en una crisis existencial porque tenían que ganarse la vida de una forma distinta y ver dónde iban a dormir.

Ese es el precio de la libertad. A nosotros nos están soltando las cadenas y surgen los problemas porque no dependemos de alguien que nos subvencione las tareas o mejore nuestro rendimiento, sino que es algo que tenemos que hacer nosotros.

AG: En Estados Unidos, se interviene en casos de concentración empresarial para evitar la formación de monopolios. En Argentina, ¿es necesario regular el mercado o hay que permitir la autorregulación?

En esta primera etapa deberíamos dejar que el mercado regule. Va a ser muy fácil cuando las empresas que quieran facturar más de lo que corresponde, van a quebrar.

Por ejemplo, Estados Unidos intervino y desguazó a Microsoft, una enorme empresa a nivel mundial. Son parámetros distintos, pero en ese sentido se puede pensar en la protección para que un gigante no se coma a los más chicos, pero son situaciones macro. Acá las prepagas han hecho un trabajo tremendamente degradante durante mucho tiempo y ahora están pagando las consecuencias.

