Omar Plaini: "Era inevitable que continuáramos con el plan de lucha"

Omar Plaini se solidarizó con Jorge Fontevecchia por el ataque que recibió de parte del Presidente y lamentó que la sociedad se acostumbre a este tipo de agravios, porque “siempre la violencia empieza verbalmente”. Las medidas del Gobierno son nocivas a tal punto que no solamente van deteriorando el poder de compra, la situación de cada ciudadano y ciudadana, sino que ponen en riesgo la democracia”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Omar Plaini es secretario general del gremio de canillitas y de la CGT, Central de Trabajadores Argentinos.

Alejandro Gomel: ¿Era inevitable un nuevo paro de la CGT?

Qué tal, buenos días. Me place saludarlo y vaya también de parte del sindicato la solidaridad con el titular de la radio y de Perfil, Jorge Fontevecchia, por los agravios del Presidente de la Nación, que parece que lamentablemente la sociedad se empieza a acostumbrar, cosa que es muy mala, porque siempre la violencia empieza verbalmente.

Con respecto al paro, era inevitable, obviamente, porque hubo un 24% de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, hubo una brutal devaluación y hay despidos. Todas las variables económicas en 4 meses nos han puesto en una situación de total conflictividad. Lo dijimos, las medidas del Gobierno son nocivas a tal punto que no solamente van deteriorando el poder de compra, la situación de cada ciudadano y ciudadana, sino que ponen en riesgo la democracia. Entre la insolencia, la verborragia y los insultos del Ejecutivo Nacional, a través del Presidente, y todas las provocaciones y acusaciones.

Estas medidas de anarco-capitalismo, como las llama él, son evidentemente nocivas, por eso era Inevitable que nosotros continuáramos con el plan de lucha que habíamos iniciado con aquella presentación en tribunales por el tema del DNU, luego con esa movilización de más de un millón de personas a lo largo y ancho del país el 24 de enero y los conflictos que tienen todas las organizaciones.

En las últimas semanas tomamos la decisión de que, además de una movilización el primero de mayo en rechazo y repudio a las medidas, además conmemorando lo que significa esa fecha, el 9 de mayo vamos a un paro general.

AG: Las primeras reacciones del Gobierno fueron responder algo como: “Ah, claro, estuvieron 4 años de brazos cruzados mientras perdía poder adquisitivo el salario con Alberto Fernández y ahora hacen dos paros en menos de 5 meses”. ¿Qué le contestaría a quienes dicen esto?

Bueno, en primer lugar no son cuatro años. Imagínese usted, si los primeros dos años del gobierno del presidente Alberto Fernández, donde el planeta entró en una pandemia que fue que fue tremenda, Imagínese si nosotros éramos hecho un paro. El grado de irresponsabilidad que hubiéramos mostrado, estaríamos hoy todavía hablando de eso.

En los otros dos años yo me conozco que el ministro Guzmán hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una deuda que no contrajo ese Gobierno, sino el gobierno de Macri, nosotros allí teníamos que haber sido un poco más consistentes con nuestra postura, porque cuando vino el Ministro a explicar el plan que tenía, muchos de nosotros no estuvimos convencidos.

Después, bueno, trató de resolverlo Massa. No le dieron los tiempos, pero también es verdad que estuvo muy cerca en primera vuelta, por tres puntos, de ser presidente, podríamos analizar eso también.

Creo que es incomparable aquella situación con la que estamos viviendo con el deterioro que vive la sociedad Argentina con todas estas políticas nefastas del actual Gobierno.

AG: Hay sectores del Gobierno, pero también de otros espacios como el radicalismo, que están planteando la necesidad de avanzar con una reforma laboral. ¿Cómo están viendo ustedes esto?

Mire, lo dijeron los compañeros que fueron a la reunión, que el Gobierno quedó en establecer una mesa técnica para discutir el tema de modernización laboral. De hecho, Santiago Caputo pidió disculpas dos veces por no haberse sentado previamente con la CGT a discutir el capítulo laboral antes de sacar el DNU, que después tuvo resultado favorable para nosotros la Justicia. Nosotros estamos dispuestos a hacer esa mesa técnica y conversar, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo.

Ahora, si ellos piensan que el problema de Argentina es la modernización laboral están totalmente equivocados. Yo les diría a esos legisladores y al Gobierno: “miren que todavía estamos con la ley de Entidades y Financieras de Martínez de Hoz”, que tiene un sistema tributario totalmente regresivo.

Si quieren discutir el fondo de cese, la cuota solidaria, los servicios esenciales, nosotros estamos dispuestos a discutir absolutamente todo, de hecho, para que ellos tengan un poquito más de conocimiento, la mayoría de los convenios colectivos actuales se fueron modificando con el correr del tiempo por el avance de la ciencia y de la tecnología. No es como ellos dicen, que tenemos convenios de 1975, hay convenios que datan del comienzo de este siglo. Me parece que esa es una falacia que escuda de mediocridad del Gobierno y también de muchos funcionarios o legisladores que no encuentran otra salida más que ver cómo debilitan las organizaciones sindicales.

Claudio Mardones: Ayer hubo dos respuestas del Gobierno. Primero, el vocero Manuel Adorni bajándole el precio a la convocatoria, pero el ministro del interior Guillermo Franco dijo que van a hacer todo lo posible para que el paro finalmente no se concrete, lo que sugiere la idea de buscar abrir alguna negociación. ¿Ve posible que se abra alguna negociación mediante la cual el Gobierno pueda poner en duda la realización de este segundo paro nacional?

En primer lugar. El Gobierno tiene que cambiar las políticas nocivas que está llevando adelante. En todo caso, la duda es para ellos, si la van a cambiar o no. En segundo lugar, estamos hablando de los funcionarios de distintas características. El vocero presidencial es un hombre que utiliza la ironía y la provocación constantemente, que lamentablemente, todo el tiempo cuando habla pareciera que provoca. Reconocemos en Francos una especie de canciller, un hombre de diálogo, pero después ninguno de los dos toma las decisiones, el que decide es el Presidente con tres o cuatro funcionarios. De hecho, a uno de ellos, su hermana, le dice “el jefe”.

Bueno, con “el jefe” tuvo una contradicción, porque terminaron no poniéndose de acuerdo, creo que es la primera contradicción pública que se conoce entre “el jefe” y el Presidente , y cambiaron el presidente del bloque parlamentario. Habría que preguntarse ahí, ustedes, como buenos periodistas que les gusta investigar, qué está pasando.

En cuanto a nosotros, el paro ya está lanzado y el paro se va a realizar. Es más, el 23 de abril también definimos que la CGT va a estar acompañando el reclamo y la movilización del sector universitario en defensa de la universidad pública y gratuita.

Nosotros estamos dispuestos a dialogar, siempre lo dijimos, fue el Gobierno el que en estos casi 5 meses nunca se sentó a dialogar con nosotros. Lo terminaron reconociendo ellos en la reunión de antes de ayer en Casa de Gobierno. Pero eso no no quita que nosotros vamos a avanzar con nuestra medida, porque evidentemente, la propuesta económica que lleva adelante el Gobierno es totalmente nociva para el conjunto de la ciudadanía.

CM: ¿Cree que la Secretaría de Trabajo va a aplicar ese tope para no homologar las paritarias que estén por arriba de los nueve puntos?

A ver ahí estaríamos hablando de Groucho Marx en su máxima expresión. Si el Gobierno se define como anarco capitalista, ellos creen en el libre albedrío del mercado. De hecho el Presidente lo manifiesta todo el tiempo, “el mercado es el bien y el Estado es el mal”. Bien, como anarco capitalistas, ellos no deben intervenir entre las partes privadas. Acá hay un acuerdo entre trabajadores y patrones, patrones y trabajadores, y lauda el Gobierno homologando o no esos convenios, que están haciendo todo lo posible por no homologar y ponerle un techo a las paritarias. ¿En qué quedamos? ¿Son anarco capitalistas?, ¿son neoliberales?, ¿son, como se dice despectivamente, “populistas”? Que se defina qué son…

Nosotros acordamos con nuestros patronos y nos ponemos de acuerdo. Ellos, más que nadie, tendrían que convalidar eso. Además, pretender ponerle un techo a la discusión salarial es realmente de una actitud, te diría, hasta hipócrita.

CM: ¿Cree que esto va a terminar en la justicia o se va a resolver políticamente?

Esperemos que se resuelva políticamente, porque es un tema simple y sencillo, las partes se ponen de acuerdo y ya está. Que el Gobierno se ocupe de bajar la inflación. Devaluó el 118%, los salarios de los trabajadores registrados perdieron, desde que está Milei en la presidencia, el 24% promedio los salarios de los trabajadores registrados, si hablamos de los jubilados y los trabajadores informales ya hablamos de otras cifras, cayó el consumo, estamos en un proceso de recesión, ¿y le quieren poner un techo a la discusión paritaria? Realmente es increíble cómo se contradice todo el tiempo este Gobierno.

