Juan Carlos Schmid criticó al Gobierno por no homologar las paritarias: “Agitan la libertad como su máxima expresión y rompen un acuerdo entre privados”, aseguró el dirigente sindical en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos Smichdt es fundador y secretario general del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval. Además, es secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y titular de la secretaría de Políticas de Empleo de la CGT.

Ayer Sergio Palazzo dijo que Javier Milei hizo todos los méritos para tener un segundo paro general. ¿Puede darnos un rango estimado para la fecha de ese paro?

El rango de la protesta seguramente va a ser analizado el día de hoy en la reunión del Consejo Directivo. Naturalmente está muy fresca la reunión de ayer con el Gobierno, al efecto de conocer cuales son las alternativas. Estaba pendiente un problema serio que es la homologación de los convenios paritarios que no sólo afectan a Camioneros, sino también a otras organizaciones sindicales.

Hay condiciones para la protesta, pero hay que ir a un universo en el que no todos tienen la misma postura o los mismos problemas. Muchas veces hemos hablado de que en la CGT se ven las representaciones de todos los universos de la economía, desde los servicios hasta la industria, y desde lo privado, hasta lo estatal.

¿Cómo fue la cumbre de ayer?

Ayer tuvimos dos reuniones importantes. La primera fue con la totalidad de los senadores identificados con las posiciones que esgrime con la Confederación General del Trabajo. La segunda cumbre fue con el ejecutivo, pero en esa cumbre yo no estuve. Según lo que recibí de la delegación que estuvo, una de las cuestiones principales que se habló fue la homologación de los convenios colectivos, algo que no solamente tiene un componente de naturaleza económica, ya que si no se homologan los convenios colectivos los compañeros no cobran el aumento negociado. También había un componente de naturaleza ideológica porque el Gobierno agita la libertad como su máxima expresión y, en el caso de la homologación de los aumentos, estaba rompiendo un acuerdo entre privados.

Por otro lado, está el hecho de la reforma laboral que en algún momento tendrá que afrontar el sindicalismo. Hay cambios en las formas de producción, nuevos elementos tecnológicos introducidos y distintas modalidades que se han llevado adelante. Lo mejor que podemos hacer es meterlas bajo el paraguas de los convenios colectivos de trabajo. Esto es una demanda global que está haciendo el sindicalismo porque está encuadrada en lo que la Organización Mundial del Trabajo llama "diálogo social" y que tiene, entre sus principales componentes, los convenios colectivos de trabajo que son las herramientas más apropiadas para poder lograr una mejor distribución de la riqueza. En aquellos países en los que no hay convenios colectivos, la distribución de la riqueza es desigual.

El jefe de gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos con la CGT.

Por último, otra de las cosas que parte del sindicalismo cuestiona fuertemente es que dentro de las reformas que plantea el Gobierno, hay un capítulo donde hay penalidades sobre la libertad de expresión. No se puede comparar una manifestación de los trabajadores con un delito común como es el robo a mano armada.

Alejandro Gomel: ¿En qué puntos de una reforma laboral podría haber algún acuerdo, teniendo en cuenta que la Justicia frenó ese capítulo del DNU?

La justicia lo frenó por uno de estos puntos que acabo de explicar. Nosotros insistimos mucho con esto y creo que es vital que se tenga otro enfoque. Hay que esperar que el Ejecutivo envíe otro texto para poder discutir cuestiones como el régimen de indemnizaciones, el tiempo horario de trabajo para lo cual debería aparecer algún concepto nuevo.

Se estuvo hablando en una de las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo algo que se llama la soberanía del tiempo y el derecho de un trabajador de disponer del tiempo que le corresponde. En las economías de plataforma ese punto no existe y el trabajador está sujeto a la demanda de mercado o a la patronal.

También se discute cuánto es el tiempo de prueba que puede tener un trabajador. ¿Cuál sería un tiempo aceptable?

Un período de 90 días es lo suficientemente apto como para saber si alguien está en condiciones para desempeñar determinada función. Han habido cambios en la forma de producción y esto podría estar sujeto a otra mirada. No se puede hacer una norma general para toda la economía.

La reforma laboral, en el centro de la escena política.

Claudio Mardones: ¿Qué plantearon los senadores respecto a esta reforma laboral?

La reunión fue muy importante desde el punto de vista político. Son hombres y mujeres que han bloqueado este DNU. Lo que nos dijeron es que ellos no van a aprobar nada que no sea debatido con la Confederación General del Trabajo. También aparecen algunas dificultades que se cruzan con el interés propio de cada provincia, pero la sensación que quedó es que hay un punto de apoyo para los intereses de los trabajadores y un compromiso para no estar en permanente crisis porque esta situación de ajuste es muy complicada.

El ingreso y la capacidad de compra de los trabajadores es el peor desde la salida de la convertibilidad y esto tiene que ser un elemento dominante en toda discusión que se lleve adelante.

¿Cómo analizan el endurecimiento de la represión a las protestas sociales y sindicales? ¿Pudieron hablar de este tema en la reunión con los ministros?

No tengo noticias de que esto se haya hablado con los ministros, es probable que sí lo hayan hecho, pero hay un riesgo importante en el hecho de mantener penalidades sobre la protesta social y la libertad de expresión. Nuestra federación ha sido multada con millones de pesos por participar en la ruptura del protocolo.

