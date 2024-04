El director de teatro, Javier Daulte, hizo referencia a que actualmente la verdad parece ser “relativa y refutable”. “Estas cuestiones de los tiempos que corren, con todo lo de las fake news, demuestran que ya no hay más verdades absolutas”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Daulte es guionista, dramaturgo y director de teatro. A su vez, fue fundador e integrante del ya disuelto grupo Caraja Ji, y director artístico de Barcelona. Además, fue premiado en múltiples ocasiones, tanto en nivel internacional como en el país. Actualmente, se encuentra presentando su última obra “El sonido”.

Viendo su obra me quedé impactado cuando usted le hace decir a uno de los protagonistas que “la verdad ya no importa”. ¿De dónde viene esa idea?

Es una idea que yo vengo pensando hace bastante y que tiene que ver con esto de la posverdad. Este personaje llamado Samanta, que es una diputada de ultraderecha que está haciendo su campaña, es la que dice que la verdad ya no es lo que era, que a nadie le interesa. Cuando empezó Facebook con el tema de los “amigos” y ahora con el tema de los seguidores, cada uno crea su pequeño mundo, hay cosas que en el mundo personal de las redes son verdades, pero en el mundo de otro se puede vivir en otro cardumen donde las verdades son otras. Estas cuestiones de los tiempos que corren, con todo lo de las fake news, demuestran que ya no hay más verdades absolutas, pareciera que toda verdad es relativa y refutable, de hecho, esto se denomina como “posverdad”.

En otra oportunidad, le haces decir a la protagonista que la gente “quiere un malo para odiar”, que uno de los papeles de un político exitoso también es tener una serie de enemigos. Me gustaría que profundizaras en ese concepto que parece tan cercano a la realidad.

Es ese momento de la obra en el que ella se enfrenta con el personaje rockero y le pregunta qué sería de ella sin él, da lugar a esta idea de los beneficios perversos que puede ser tener un enemigo claro. Muchas veces lo pienso en relación con que para que algo exista no necesitamos enemigos, porque si no va ser la gran paradoja necesitar de enemigos. Son temas para discutir, no es una cuestión de estar o no de acuerdo.

¿Escribiste esta obra antes de que emergiera el fenómeno de Javier Milei?

Si, la escribí en el 2022, cuando la posibilidad de que Milei sea presidente parecía una broma inocente. De hecho, para el personaje me inspiro en Giorgia Meloni, con esas enormes seguridades y esa convicción tan absoluta, que es de temer y deslumbra ese nivel de seguridad. Ahí hay una de las claves de porque estas personas se vuelven tan atractivas para el electorado.

¿Por qué crees que hay un ensañamiento especial con los artistas, los científicos y los periodistas?

De parte de los artistas, no siempre, pero en general tenemos como función en la sociedad imaginar y mostrar que podemos hacer lo que queremos, algo que puede irritar mucho al poder. La obra artística es una declaración de libertad, de liberación, es una acción emancipada, será por eso. En un sentido, lo puedo asociar también al mundo de los científicos, no somos ́por naturaleza corderos obedientes. Eso es lo que caracteriza a los artistas, ser desobedientes y, a la vez, ser los que nos podemos burlar de los que están en el poder, eso debe molestar mucho.

