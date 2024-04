Beatriz Sarlo: "Cuando Milei ataca al periodismo, disminuye su capacidad de ver la realidad"

La intelectual Beatriz Sarlo sostuvo que atravesamos un momento de “decadencia intelectual”. A su vez, opina que la sociedad atraviesa una “pérdida de capacidad de discusión". “Lo que se ha privilegiado son las ganas, la idea de ‘yo hago lo que quiero’, pensando que ese ‘lo que quiero’ es lo que legitimiza cualquier acción”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Beatriz Sarlo es escritora y una de las intelectuales más notables y respetadas del país. Dirigió la revista Puntos de Vista, órgano de divulgación de nuevos enfoques teóricos en el campo de las ciencias sociales y los estudios sobre la cultura y la literatura. Es parte del grupo de intelectuales críticos latinoamericanos que se ha centrado en los estudios sobre la posmodernidad del subcontinente, a la que llamó "modernidad periférica", título de uno de sus principales libros.

Ayer me tocó co-presentar el libro de las dos almas de los Estados Unidos de Jorge Argüello en el que plantea la batalla cultural. ¿Es plausible decir que si hay una batalla cultural que llevar adelante, sería lógico que el Presidente considerara a todo el aparato cultural de construcción de sentido como enemigos?

Es probable que dentro de un pensamiento muy elemental se enuncie esa frase. Los intelectuales, muchas veces en la historia del siglo XX, han sido considerados como enemigos del poder, así que es probable que se utilice esa frase o se sienta según esa frase.

Hace una hora, el Presidente, en función de todas las críticas que recibió en el reportaje en el que atacó a periodistas, salió a responder con un largo tweet en el que remarcó la libertad de expresión para todos e hizo referencia a la visita de Laura Richardson. Además, apuntó contra el periodismo diciendo que se ha “acostumbrado” a que debemos ser tratados como “profetas de la verdad única e incontestable” a los que no se nos puede criticar, porque las consecuencias de hacerlo es ser “castigado” por los miembros y las agrupaciones. También señaló que el periodismo se ha “ensuciado, corrompido y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial” y continuó diciendo que el problema de los periodistas con La Libertad Avanza es que el partido libertario “no le debe nada a nadie”. Aseguró que van a contestar y que ellos van a “bajar de esa torre de marfil a los periodistas, en la que creen que viven”. Me gustaría tu reflexión sobre lo que piensa Milei del periodismo.

Milei tiene un preconcepto muy fuerte sobre el periodismo, porque Milei es un político que no acepta la crítica y uno podría decir que eso se traduce, en otra época de la historia, a la censura. Los periodistas son censurados y perseguidos. Afortunadamente hoy puede haber censura verbal, pero no hay persecución, en eso hemos avanzado. Se puede censurar verbalmente a los periodistas y quienes escuchan el discurso no pueden ser censurados.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PARA TODOS.



Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina.



Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es… — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

¿Encontras algún tipo de contacto entre el ataque a los periodistas y a los artistas, la cultura y a todos aquellos que de alguna manera producen algún tipo de conocimiento?

Todos pertenecen al mundo intelectual, tanto los artistas y los periodistas como los científicos, en términos muy amplios, pertenecen al mundo de los intelectuales, de los investigadores y de aquellos que eligen pensar dos veces aquello que están escuchando.

Prefiero no hacer generalizaciones, porque conducen a versiones estrechas del periodismo, pero ha habido momentos parecidos a este. Durante la primera etapa del peronismo se atacó fuertemente a los periodistas. Creo que cuando Milei ataca a los periodistas, disminuye su capacidad de ver la realidad.

Manuel Adorni: "Tenemos respeto por el periodista, la libertad de expresión y de prensa"

Cuando comparamos el caso de la emergencia de Trump en Estados Unidos aparecía que en la sociedad norteamericana hubo un cambio grande de valores. Los valores de patriotismo y respeto a las normas habían ido cambiando, enfrentándonos a una nueva generación, con una nueva cultura. ¿Puede ser que en la sociedad argentina, nuestra generación, después de la violencia de los años 70’ hizo de la paz, del consenso, del respeto y de la no violencia una cuestión fundamental y que ahora los más jóvenes, que no vivieron eso, hoy tienen una relación más distinta con la violencia, que por ahora es oral, pero que se comportan de alguna manera como la generación anterior que era “viva la muerte”?

“Viva la muerte” es algo que ha sido rechazado, en principio por aquellos que formularon ese slogan siniestro, por el cual se mató mucha gente en la Argentina, no solo del lado de la derecha, sino también del lado de la izquierda. Me pregunto cuál es la estructura de valores y principios que están detrás de las acciones de violencia, no porque no tengan valores y principios, sino porque se ha descuidado la formulación de esos valores y principios. Lo que se ha privilegiado son las ganas, la idea de “yo hago lo que quiero”, pensando que ese “lo que quiero” es lo que legitimiza cualquier acción. Por suerte eso no se traduce en acciones violentas, se traduce en estupidez intelectual.

Ahora Milei acusó al periodismo de haberse "corrompido, ensuciado y prostituido"

El lenguaje verbal más violento hubiera producido escándalo hace algunos años y ahora es visto como algo normal…

No es que se ha reemplazado por un lenguaje de rasgos más intelectuales, sino que se ha reemplazado por un lenguaje sin valores.

Lo que me sorprende en Argentina es esa ausencia de pensamiento sobre aquellos que se está leyendo o pronunciando. Viajo todos los días en subterráneo por la mañana, la velocidad con la que se desliza el celular por aquello que son noticias o comentarios periodísticos es asombrosa. Yo no puedo leer a esa velocidad y soy una persona entrenada en leer rápido. Se desliza eso como si se estuviera patinando sobre palabras que no importan descifrar del todo. Me pregunto quién puede leer las noticias de los diarios que no sean los títulos de primera página, quién puede leer esos comentarios que escribimos todos sobre aquello que ha sucedido. Con esto describo un paisaje de decadencia intelectual en relación con los diarios y las noticias, que está acompañado por cierta espectacularidad que los diarios buscan dar a sus títulos. Si hiciéramos un recuento de las palabras que se repiten en los títulos “icónico” y “emblemático” ganan la carrera.

Me cuentan por la cucaracha que los ensobrados, los corruptos, los que mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando están enojados con mi posteo.

ME ENCANTA !!!

Principio de Revelación los condena y la defensa corporativa sólo busca la continuidad del curro...

VLLC! https://t.co/0HeUCaej9J — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

Hay técnicas que estudian qué palabras logran producir más clicks, y se hacen notas con varios títulos para ver cuál logra producir más efecto. Recuerdo a Paul Valery decir que cualquier cambio instrumental en la técnica de la comunicación no solamente era un cambio en las formas, sino que también modifica el tipo de la producción cultural que se realiza. Uno podría decir que las redes sociales están conformando una sociedad diferente. Una discusión interesante es si Javier Milei es un error como resultado del enojo y la decadencia que veníamos teniendo con lo anterior y por lo tanto es una respuesta al pasado o si no es un error y más bien es el comienzo de algo nuevo, que lo trasciende a él y tiene que ver con una puesta al futuro de una nueva sociedad con una nueva generación con distintos valores. ¿Te inclinas por alguna de estas hipótesis?

Habría que tener algún diagnóstico que vos, yo y toda la gente que trabajamos en esto, temas deberíamos terminar de perfeccionar, que es cuánto ha sido la educación responsable de una pérdida de capacidad de discusión. No solo política, podría ser sobre fútbol o sobre un accidente de tránsito también. Cuando viajo en transporte público, escucho las frases más elementales respecto de esas cuestiones, y puedo recordar que hace años, las discusiones políticas y sobre la vida pública eran más elaboradas.

Cuando yo veo la velocidad de un celular sobre noticias que han salido en los diarios, noto que hay gente que lee 10 veces más rápido que yo, lo cual me parece dudoso, dado que los intelectuales hemos tenido el privilegio de captar con velocidad los elementos de lectura. Entonces, me pregunto cómo se están armando las municiones con las cuales la gente ataca al periodista o a los políticos.

Sobre Milei mismo yo diría que el discurso es elemental. Si me permitís una reflexión personal, creo que en una revista que vos dirigís, yo saque la primera nota de tapa sobre Milei hace tiempo, trabajé sobre esa nota como si estuviera trabajando sobre un político al cual merecía prestarle mucha atención, y hoy esas notas se han transformado en un bloqueo de pensamiento. Además, abundan ciertas palabras, ¿por qué decimos icónico y emblemático todo el tiempo? son palabras que hace años no se pronunciaban con esa frecuencia.

Tras el ataque de Milei a Romina Manguel, Fantino se defendió: "No sabía que la nota la había hecho ella"

¿Lo que estás diciendo tiene alguna relación con la desmesura?

Atribuirle todo a la desmesura de Milei me parece algo injusto, Milei es desmesurado y tiene un discurso brutal, pero atribuirlo sólo a su desmesura me parece injusto, yo diría que él es producto de una brutalización del discurso público, de lo que la gente escucha, abandona y evalúa.

Lo que yo podría decir, a modo de conjetura, es que lo que uno percibe es que vivimos en una época en donde se acabaron las audiencias de masas divididas en todas las plataformas, sonido, imagen y letras, para entrar en una era donde la enorme cantidad de alternativas y las plataformas llevan inevitablemente a la fragmentación de las audiencias. Entonces me parece que hay público que más que leerlas, pasan por las noticias, y al mismo tiempo hay otras audiencias que también están relacionadas con las nuevas tecnologías y que pueden leer en profundidad. Probablemente lo que los medios lo que hacen es adaptarse a satisfacer a las distintas audiencias, que haya distintos menúes para audiencias diferentes. Me parece que la actitud de la audiencia varía según los días, las vacaciones y el tiempo disponible. Hace 20 años yo iba a todas las reuniones mundiales de las asociaciones de medios en las que participaba, y todos los años los expertos te comentaban que dentro de dos años los medios iban a ser de determinada manera, y cada dos años cambiaban. Evidentemente, lo que sí hay es una relación entre ese cambio tecnológico y los cambios de costumbres de las personas, y finalmente los cambios políticos...

Para entrar a una metáfora que podría ser llamada "popular", todos jugamos al fútbol hoy. En twitter todos jugamos al fútbol, tiramos la pelota al arco, no entra, pero lo hacemos. En las declaraciones de los discursos políticos también se juega, todos practicamos un deporte que parece adaptarse al universo entero de los lectores.

No preferiría diarios más aristocráticos, pero el periodismo argentino no se forjó sobre las preferencias de diarios más aristocráticos, sino sobre las preferencias de diarios populares. El diario que se dio en la primera década de este siglo, se lo criticaba por su vulgaridad. Cuando uno repasa ese diario, ve que era un diario hecho con criterios modernos que no necesariamente debían ser vulgares. A lo mejor yo estoy juzgando lo mismo que se juzgaba con mala crítica, pero quizás vayamos encaminándonos hacia esa zona de periodismo que a los intelectuales nos cuesta mucho aceptar, y yo todavía estoy acostumbrada a un formato de diarios que ya tiene antigüedad, porque quiero noticias largas, que tengan apartados que me expliquen específicamente una zona de la noticia. Esa es mi preferencia en el periodismo, y quizás eso ya no tenga sentido. Tal vez hay que vincularlo con la educación. Si nosotros leemos lo que dicen los informes sobre educación o lo que dicen los profesores en los colegios, estamos encontrando algunas razones que tienen que ver con la educación y la enseñanza que pueden ser atribuidas a esta forma nueva de circulación del periodismo.

