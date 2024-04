El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a las declaraciones que realizó en los últimos días el presidente Javier Milei sobre la prensa, periodistas, y medios de comunicación y aseguró que el Gobierno tiene "respeto por el periodista, la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

“Nosotros gobernamos, ustedes dicen la verdad. Cuando vemos que esa verdad no está dicha, reaccionamos en ese sentido”, aseguró el portavoz de la Administración libertaria en su habitual conferencia desde Casa Rosada.

"La mentira le duele al Presidente, me duele a mí y a los 'periodistas de bien'. Milei reacciona cuando ve que la verdad no está dicha. Lejos estamos todos los funcionarios, y me incluyo, de no respetar al periodismo", agregó Adorni al ser consultado de la crítica del mandatario a Jorge Fontevecchia y Romina Manguel.

Fontevecchia: "Con nosotros no pudo la dictadura, el menemismo ni el kirchnerismo, tampoco va a poder usted, Presidente"

El portavoz también señaló que "está bien que cada uno con sus formas salga a cuestionar" y comentó que "cuando algo no funciona bien hay que marcarlo". En esa línea, pidió: "No hay que hacer un mundo respecto de las declaraciones del presidente sobre la prensa".

Este miércoles 10 de abril, Milei realizó otro duro cuestionamiento al periodismo al prometer que se encargará de "bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven" y acusó a los profesionales de la comunicación de haberse “corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial".

Medidas contra las prepagas

Después de que el Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, expresara que las empresas de medicina prepaga "le declararon la guerra a la clase media", Adorni afirmó que el Gobierno piensa que "en virtud de la cartelización nosotros no somos proempresa sino somos promercado" y trabajarán para asegurar "mercados libres".

"Donde entendamos que eso no ocurre, por prácticas que sospechamos que giran en torno a una cartelización, vamos a intervenir”, dijo sobre los significativos aumentos que realizaron en sus cuotas las compañías del sector en los últimos cuatro meses.

En ese contexto, adelantó que ya se están evaluando diferentes medidas y pasos a seguir y se van a tomar acciones. "Cuando eso ocurra, las comunicaremos. Ahora, eso no solo pasa con las prepagas sino con cualquier otro sector de la economía”, puntualizó.

Ley de Bases

“El presidente Milei fue votado por buena parte de los argentinos que 27 de diciembre, y en ese marco se mandó al Congreso la ‘ley bases’", mencionó el vocero sobre la mega iniciativa también conocida como "Ley Ómnibus". También consideró que la gestión libertaria "tuvo la máxima predisposición y hasta se tomó la decisión de retirar el paquete fiscal para avanzar con la ley”.

“Pasaron dos meses, alta valoración de los argentinos y el mercado internacional. Este gobierno está pulverizando la inflación. Estamos a un mes del ‘Pacto de Mayo’, en un momento bisagra. Hemos enviado el proyecto borrador de la Ley Bases y con las modificaciones del paquete fiscal”, informó sobre un nuevo proyecto que llegó al Poder Legislativo, luego de que el anterior sufriera un traspié al ser retirado cuando se discutía "punto por punto" en la Cámara de Diputados.

Por último, Adorni confirmó que el piso en la nueva “ley bases” para el pago de Ganancias es de 1.8 millón de pesos para solteros y 2.2 millones de pesos para personas que posean una familia.

FP/ff