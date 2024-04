Kelly Olmos: “El Gobierno busca explotar el sector de los trabajadores”

La Reforma laboral generó muchas controversias por algunos de los puntos que estaban incluidos en el proyecto y que por estos días, y previo a la presentación en el Congreso serán revisados.

Concepto amplio y con diferentes aspectos

Para hablar sobre este proyecto, Canal E se comunicó con la exministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien expresó que, “el concepto de reforma laboral es muy amplio y a veces esconde aspectos muy contradictorios”.

Según la exfuncionaria, “cualquier cambio que se intente en relación a los derechos laborales y de agremiación deben surgir de una mesa tripartita” donde los gobiernos convocan, “pero se debate junto al movimiento obrero organizado y también a las cámaras empresarias”. Y siguió: “No pueden hacer unilateralmente o tratando de quebrar los derechos laborales o debilitar a las organizaciones gremiales en su responsabilidad de defender esos derechos”.

Convocación a mesa y reunión con la CGT

Con respecto a los motivos por los cuáles no se convoca a una mesa tripartida, Olmos expresó que es porque no se busca el acuerdo y “lo que hay detrás de todas estas iniciativas son intereses que pretenden debilitar al movimiento obrero”. Y siguió: “Son todos mecanismos que buscan explotar el sector de los trabajadores, no generar una democracia competitiva y con capacidad de crear trabajo”.

Al ser consultada sobre el encuentro entre el Gobierno Nacional y la CGT, la exministra de Trabajo admitió que aspira que “detrás de la convocatoria, haya verdadera vocación y diálogo”. Y añadió: “Si en la reunión no hay otra cosa más que la imposición, solo de una de las partes, los diálogos que impulsó el gobierno, entonces no van a ser fructífero”.

Y al finalizar, agregó: “Creo que si de verdad se intenta un diálogo y una concertación es posible que se puedan alcanzar acuerdos”.