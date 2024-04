La diptuada de Unión por la Patria Cecilia Moreau le exigió este viernes 12 de abril a Victoria Villarruel "no dejar pasar" las declaraciones del senador Francisco Paoltroni, que ayer comparó el triunfo de Javier Milei con una situación de abuso sexual.

La vicepresidenta se hizo eco del tuit publicado en X por la legisladora y respondió: "No les pedí solidaridad cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales".

Moreau replicó un video en el que Anabel Fernández Sagasti cuestionaba las declaraciones de Paoltroni: "Estoy horrorizada y me parece que no podemos dejar pasar esto. Lo dijo como mujer, como senadora y parte de una institución de la democracia", reclamó la senadora mendocina que acusó de "cobarde" al libertario. "No puedo entender que usted y todos los que estamos acá no advirtamos que está diciendo que Milei vino a violarnos para despertarnos", agregó.

La diputada acompañó el video con un breve texto: "Vicepresidenta, Victoria Villarruel, ¿en serio va a dejar pasar esto como si nada? Un poco de empatía", publicó.

Villarruel, de inmediato, le respondió. "Diputada Moreau, ¿en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? No les pedí solidaridad a ustedes cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo, ¿y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente? Sean serios que nos dejaron el país destruído. Gracias", escribió en X.

Paoltroni: "Vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó"

El cruce entre Moreau y Villarruel fue por las polémicas declaraciones de Paoltroni durante una reunión de comisión bilateral en la que se iban a estudiar 20 Decretos de Necesidad y Urgencia dictados entre el 2019 y el 2021. En un intento por hacer una analogía con el cuento La bella durmiente, el formoseño dijo: "El 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos".

En medio de las discusiones entre los legisladores, Paoltroni tomó la palabra y dijo: "Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia. El de la bella durmiente. Resulta que viene una bruja a una casa, los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe les hizo el amor y los despertó a todos". Y luego, agregó: “Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina. Yo propongo que avancemos firmando dictamen y pongámonos a hacer el trabajo que no han hecho en cuatro años”.

Fernández Sagasti fue la primera en repudiar sus declaraciones, que de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

