Pedro Galimberti, ex presidente de la Asociación Rural ​entrerriana, consideró que el DNU ha conformado el andamiaje sobre el cual se sostiene la gestión gubernamental. "Se puede entender como una herramienta legislativa excepcional del Poder Ejecutivo", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, analizó la legitimidad de designación de Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político en medio de las internas libertarias.

Pedro Galimberti es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Fue Intendente de Chajarí, en Entre Ríos, concejal y presidente de la Asociación Rural de su provincia. Ayer, Galimberti fue uno de los diputados radicales que formó parte de la exposición de los abogados constitucionalistas que apuntaban contra el DNU 70/2023, organizado por el Bloque de Unión por la Patria.

En realidad, si los radicales quieren hacer caer el DNU lo hacen simplemente uniéndose al bloque de Unión por la Patria. En ese sentido, ¿cuál es el inconveniente?

El DNU ha emergido como una pieza fundamental en la estrategia de gobernabilidad a partir de diciembre del 2023. Este instrumento, sumado al proyecto de Ley Bases aún en discusión en el Congreso, ha conformado el andamiaje sobre el cual se sostiene la gestión gubernamental.

Además, es relevante mencionar el decreto de prórroga presupuestaria del año anterior (número 88), el cual ha permitido al Gobierno mantener el presupuesto del año precedente en un contexto de marcada inflación. Esta situación ha generado, como es de esperarse, serios inconvenientes, especialmente visibles en el ámbito universitario y en las distintas dependencias públicas.

En este contexto, se ha generado una convocatoria propiciada por diversos bloques parlamentarios para debatir sobre el DNU. Particularmente, me interesaba escuchar la intervención del profesor Antonio María Hernández, destacado constitucionalista y figura política con quien mantengo una relación de largo tiempo. Como abogado constitucionalista, su análisis siempre ha sido de relevancia para mí.

Asistí a esta convocatoria con el propósito de escuchar diferentes perspectivas sobre el tema del DNU que, en términos simples, puede entenderse como una herramienta legislativa excepcional del Poder Ejecutivo. Sin embargo, considero que, dado el pleno funcionamiento del Congreso, todos los asuntos abordados en el DNU deberían ser tratados y aprobados en el ámbito parlamentario de manera ordinaria y no a través de decretos excepcionales.

En resumen, esta experiencia nos prepara para el debate que eventualmente tendrá lugar en la Cámara respecto al tratamiento del DNU. Es crucial reflexionar sobre la necesidad y la urgencia reales de este tipo de medidas, especialmente cuando el Congreso está operativo y puede llevar a cabo su función legislativa de manera adecuada.

Vuelvo con lo mismo: si los radicales y Hacemos Coalición Federal se suman al bloque de UxP ya tendrían la mayoría para hacer caer el DNU, dado que ya fue votado en el Senado. ¿Por qué no se produce esa unificación?

Porque esos dos bloques que tenemos, tanto Hacemos como el radicalismo, la totalidad de sus integrantes no están de acuerdo con esa postura. Hay claramente divergencias, algunos entendemos que el DNU no reúne las condiciones y otros creen que sí.

Nicolás Posse y Guillermo Francos con los diputados por Hacemos Coalición Federal.

¿Y no puede ser que, en realidad, todos creen que el decreto no reúne las condiciones, pero primero esperan que salga aprobada la versión reducida de la ley ómnibus para no dejar al Gobierno tan indefenso?

Sí, es posible que algunos realicen esa lectura política. Personalmente, en el momento de la votación de la Ley Bases, en términos generales, opté por acompañarla, aunque posteriormente me abstuve de respaldar las delegaciones de facultades.

Considerando mi afiliación al radicalismo, es importante señalar que el partido ha mantenido históricamente una postura muy rigurosa al respecto. Por ejemplo, durante el tratamiento de la Ley Bases, si bien luego fue retirada por el oficialismo, se votaron seis emergencias, en contraste con la única emergencia votada durante el gobierno de Macri en el año 2017, cuando formábamos parte de esa coalición. Por lo tanto, cuando se critica a ciertos legisladores por no haber respaldado lo que se había comprometido, resulta necesario aclarar que nunca quedó claro quiénes habían realizado esas promesas.

En cuanto a la secuencia de tratamiento legislativo, que propone abordar primero el paquete fiscal, la Ley Bases y luego el DNU, podría ser una estrategia válida. En lo que respecta al contenido del DNU, es cierto que presenta aspectos positivos, como la reforma laboral, aunque también incluye elementos negativos, como la falta de regulación sobre la venta de medicamentos en laboratorios, un ámbito en el que considero que el Estado debería ejercer un control más riguroso debido a la importancia de los medicamentos para la salud pública.

Preparando el terreno: avances y expectativas en la reforma laboral

Alejandro Gomel: El Gobierno dejó trascender que los que van a presentar el proyecto referido a la reforma laboral será un grupo de diputados radicales. ¿Esto es así?

Sí, probablemente sea un grupo de diputados radicales los que presenten el proyecto de reforma laboral. En cuanto a mi participación en este tema, como diputado desde el año 2021, hemos propuesto algunas iniciativas que, debido a la composición anterior del Congreso, no han sido tratadas en comisión.

Personalmente, junto con algunos colegas del bloque, hemos estado trabajando en algunas propuestas. Además, hay otros diputados del bloque que también están abordando este tema, por tanto es probable que en los próximos días avancemos con alguna presentación concreta.

Las posibilidades de acordar una reforma laboral.

Además, hay una propuesta que han realizado los senadores nacionales, y estamos tratando de coordinar nuestros esfuerzos. En resumen, sí, estamos trabajando en este sentido y hay varios proyectos de ley de diferentes diputados, algunos de los cuales datan de hace unos años y otros que se han presentado en los primeros días de marzo de este año, al comenzar el nuevo período legislativo.

AG: ¿Y esto de la reforma laboral sería muy distinto a lo que estaba en el DNU que frenó la Justicia?

Sí, creo que la reforma laboral va a ser diferente esta vez. Para muchos de nosotros, las modificaciones necesarias en materia laboral deben ser específicas y dirigidas a crear un sistema más ágil y eficiente, sin generar incertidumbre, especialmente para las micro y pequeñas empresas. Es crucial simplificar algunos aspectos sin comprometer los derechos de los trabajadores. De todas maneras, desde el 2011, Argentina ha experimentado una meseta en la generación de empleo, lo que refleja un estancamiento económico. Se necesitan esfuerzos de todos los sectores para abordar esta situación, que no solo concierne al ámbito laboral.

Claudio Mardones: Ayer sus compañeros de bloque estuvieron en la reunión de la Comisión de Juicio Político, algo que derivó en el reemplazo de Oscar Zago como presidente de la Libertad Avanza. Además, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, consideró nula la elección de Marcela Pagano en la reunión de comisión sin quórum activado. Existe debate sobre la validez de la situación. ¿Cuál es su opinión?¿Cómo tomaron este proceso y esta discusión, teniendo en cuenta que el radicalismo el año pasado ya había tenido un rol importante en la impulsión del juicio político para miembros de la Corte?

Lo que pasó ayer lo recibimos con sorpresa. La noche anterior, mientras estaba sintonizando un canal de cable local que transmite continuamente información relativa al Gobierno, vi que la diputada Pagano estaba siendo anunciada como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Tomé una foto y se la envié a un colega de nuestro bloque que iba a estar presente, ya que esta designación aún no se había confirmado por completo.

Por lo tanto, en ese momento, me sorprendió la noticia, al igual que lo que sucedió ayer. Martín Menem intentó suspender la reunión cinco minutos antes, pero el presidente del bloque, en ese momento Oscar Zago, decidió continuar con la agenda.

Martín Menem desconoció a Marcela Pagano como presidente de la Comisión de Juicio Político.

Hubo cierto debate entre los diputados, con algunos de la Libertad Avanza tratando de detener la sesión y otros queriendo seguir adelante. Finalmente, se procedió con la votación, respetando el acuerdo previo, y Pagano fue designada como presidenta, algo que se había estado discutiendo en los días anteriores.

CM: En los días previos, ustedes ya tenían información de que podría haber sido Pagano, ¿no?

Extraoficialmente sí, por eso lo estoy diciendo, porque inclusive la propia Marcela Pagano estaba en el medio de la nota cuando en el zócalo de la pantalla aparecía que ella era la presidenta, cuando en realidad todavía no estaba elegida. Había una tendencia en este sentido.

Después lo que conocemos es lo que en general se ha visto a través de algunas filmaciones, se cortó el canal de Diputados TV justo cuando se estaba en esas instancias. De todas maneras, está prevista la reunión la semana que viene.

Y Martín Menem ya convocó una nueva reunión para constituir la comisión y elegir autoridades, ¿el radicalismo irá a esa reunión?

La verdad es que no lo hemos hablado, anoche tuvimos una reunión de bloque que terminamos tarde, alrededor de la 11 de la noche, pero no fue una temática que hayamos visto. Seguramente el lunes o el martes se estará charlando el tema, si es que se vuelven a convocar. Creo que sería, en términos institucionales, una situación sorprendente y traumática.

