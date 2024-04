Carlos Fara: “Sin DNU y sin ley, va a ser muy difícil avanzar para que el Gobierno pueda lograr su objetivo”

El Gobierno continúa con las negociaciones para que se dé la aprobación de la Ley de Bases, acá es donde entran los acuerdos con los gobernadores y la necesidad de tener un quórum en el Congreso. En este contexto, este medio se comunicó con el analista político, Carlos Fara.

“Esta es la derivación del fracaso de la ley Ómnibus, que se aprobó en general pero que no se pudo aprobar en particular y el Gobierno decidió dar marcha atrás”, comentó Carlos Fara. “El Gobierno tuvo que cambiar de estrategia, ahora está en una nueva negociación con los gobernadores, también con el parlamento y esto lleva tiempo”, agregó.

La relatividad del Pacto de Mayo

Posteriormente, Fara planteó: “En el discurso del primero de marzo, el Presidente planteó que si no había Ley Bases, no iba a haber acuerdo para el 25 de mayo y la realidad es que el acuerdo del 25 de mayo es una relatividad si no arreglás las cuestiones de fondo”. Luego, manifestó que, “Los gestos que ha ido dando el Presidente no son muy auspiciosos para llegar a un entendimiento rápido”.

La necesidad de discutir cómo se distribuyen los recursos

“Algún proyecto de ley hace falta porque en la Argentina hace falta una discusión sobre cómo se distribuyen los recursos. Hay situaciones muy complicadas para gobernadores que recién llegaron al poder y que han recibido situaciones financieras muy complicadas”, sostuvo el entrevistado. “El Gobierno lo que puede hacer es no gastar y tratar de achicar el gasto del Estado hasta donde le permite su maniobra contable”, complementó.

Por otro lado, el analista político señaló: “Si el Gobierno quiere hacer reformas estructurales para no solamente reducir el gasto sino también reactivar la economía, necesita pasar por el Congreso sí o sí”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el DNU tiene su límite, una parte de ese decreto ya está cuestionado en la justicia, entonces, sin decreto de necesidad y urgencia y sin ley, va a ser muy difícil avanzar para que el Gobierno pueda lograr su objetivo”.

“Los gobernadores de Juntos por el Cambio no quieren que sea un gobierno que entré en crisis, si el Gobierno tiene problemas también lo van a tener las provincias y viceversa”, expresó Fara. “La sociedad está muy escaldada por todo lo que significa el ajuste económico, con lo cual, la situación no es súper positiva para el Gobierno”, concluyó.