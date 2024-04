"No me puedo sentar en una mesa con tipos que se te cagan de risa en la cara cuando cierran Télam o cuando no mandan mercadería a los comedores", respondió Pablo Moyano cuando fue consultado sobre por qué no asistió a la reunión que mantuvieron los líderes de la CGT con las autoridades del Gobierno. El secretario adjunto de Camioneros negó que haya fisuras en la organización gremial y ratificó las medidas de fuerza anunciadas para abril y mayo.

En diálogo Radio 10, Jorge Rial le preguntó a Moyano si la presencia de su padre, Hugo Moyano, en el encuentro con Nicolás Posse, Guillermo Francos y Julio Cordero respondía a alguna interna familiar o a distintas visiones sobre cómo vincularse con el gobierno: "No. Son pelotudeces. No pasa nada", contestó y dijo que el dirigente participó para "discutir la homologación de las paritarias". "El gremio tiene que estar", agregó.

El jefe de Gabinete, el ministro del Interior y el secretario de Trabajo recibieron por primera vez en la Casa Rosada a la cúpula de la CGT. El encuentro fue el 10 de abril y asistieron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Hugo Moyano (FEDCAM), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Marina Jaureguiberry (SADOP), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), Susana Benítes (SATSAID), Jorge Sola (Seguros) y Oscar Rojas (Maestranza).

Durante las horas previas y posteriores al encuentro se habló sobre las posibles negociaciones entre los líderes sindicales y el gobierno por una posible reforma laboral. Aunque el borrador de la Ley Bases que presentó el oficialismo hace una breve mención al asunto, el oficialismo apuesta a que avance un proyecto de la Unión Cívica Radical (con el apoyo del PRO) que reproduce las modificaciones que habían sido incluidas en el decreto 70/23.

Moyano se mostró intransigente. "Quieren convencer que la sociedad diga que los gremios defendemos la caja a través de los aportes solidarios y eso es totalmente mentira. Lo que quieren, tanto el radicalismo como el PRO y el Gobierno, es destruir los convenios colectivos de trabajo", dijo y reafirmó: "El corazón de la reforma laboral es romper los convenios colectivos de trabajo y la CGT no va a permitir que eso ocurra".

Las tres medidas de fuerza de la CGT

Moyano insistió en que luego de la reunión en la Casa Rosada, la central de trabajadores votó por "unanimidad" un plan de lucha. En el corto plazo, la CGT confirmó que acompañará la marcha de los gremios universitarios el 23 de abril, que movilizará el 1 de mayo y convocó a un paro general para el 9 de mayo. Las posibles negociaciones con el oficialismo, según el líder sindical, fueron solo "títulos de Clarín y La Nación".

Con respecto a la movilización del 23 de abril, Moyano habló de una "unidad histórica" entre los gremios universitarios que siempre han tenido diferencias. Además, mencionó las polémicas declaraciones de Alberto "Bertie" Benegas Lynch sobre el trabajo infantil: "El burro este dijo hace pocos días que no mandemos los chicos a estudiar, que los mandemos a laburar y ahí te das cuenta la visión que tiene el gobierno de la educación, de la salud, del trabajo... una visión totalmente regresiva a los años '30", se quejó.

Además, consultado sobre por qué la CGT no convocó a ningún paro general durante la presidencia de Alberto Fernández, dijo: "Vos sabés todo lo que ha pasado, los dos años de pandemia. Pero hubo dos años donde los gremios pudimos tener paritarias libres, cada gremio conseguía bonos, los jubilados también -a través de Sergio Massa- tenían refuerzos, se eliminó el impuesto al trabajo. No se pudo controlar la inflación y hubo tres marchas muy importantes, pero no pasaba lo que pasa ahora. Hay una recesión terrible",

