Javier Milei reveló una nueva faceta con la religión: "Mi abuelo descubrió que era judío antes de morir"

El presidente Javier Milei, quien es católico y ha profesado “fanatismo” por el judaísmo, aprovechó su visita a Estados Unidos para revelar una nueva faceta de su vínculo con la religión. En el marco de una cena organizada por la comunidad Jabad Lubavitch, congregación ortodoxa cuya sede de Nueva York ya había visitado en dos oportunidades, el mandatario brindó un discurso en Miami en el que explicó que su abuelo, poco antes de morir, se enteró de que era judío.

“Mi abuelo fue una gran influencia, con quien yo hablaba frecuentemente, tomaba valores y aprendía muchísimo. Lo más interesante es que, a poco tiempo de partir, él descubrió que era judío. No lo sabía y le dijeron: ‘Pero si tu mamá era judía, tú eres judío’”, relató Javier Milei sobre un escenario, usando una kipá y siendo traducido en simultáneo al inglés. “Él era muy apegado a su mamá y su abuelo, además, era rabino. Es decir, que toda esa formación que él había recibido de ellos estaba profundamente vinculada al judaísmo y todos esos valores que me transmitía eran del judaísmo”, continuó.

Entre los videos que compartió la agencia AJN desde la sinagoga "The Shul, Our Jewish Home", donde anoche Javier Milei fue reconocido como Embajador Internacional de la Luz por "sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global y honrando su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad", también puede verse al rabino de Jabad Lubavitch leyendo de un papel la ya icónica frase del mandatario libertario: “¡Viva la libertad, carajo!”. Luego el rabino dijo que "la misión más grande en el mundo es eliminar la oscuridad, la luz disipa la oscuridad" y definió a Javier Milei como "la luz". El presidente fue acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y su pareja, Fátima Flórez.

Milei recibió una placa personalizada en el acto de anoche y, según reveló La Política Online, fue invitado bajo la excusa de la finalización de una obra en el templo de Bal Harbour: refaccionaron la parte vieja de la sinagoga y agrandaron el salón en el que Milei fue condecorado. También informaron que los organizadores le ofrecieron al presidente reunirse con empresarios interesados en invertir en la Argentina, pero el libertario rechazó la propuesta. Las negociaciones llegarán en los próximos días, cuando se reúna con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y con Elon Musk.

El vínculo de Milei con el judaísmo

Si bien ahora Milei reveló que su tatarabuelo fue rabino y que pertenece a una familia de ascendencia judía, ya había manifestado en múltiples ocasiones una estrecha relación con la religión. “Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina", había dicho cuando aún era candidato presidencial de La Libertad Avanza.

En diálogo con La Nación en 2021, el por ese entonces diputado reconoció: "No soy judío, pero soy un fanático de Israel, tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío". "Soy católico, pero ello no quita que no sea un gran admirador del pueblo judío y sus enseñanzas", remarcó Milei en su cuenta de X, ese mismo año. En ese sentido, en el cierre de su campaña presidencial en el estadio Movistar Arena, sonó el Shofar al finalizar su discurso.

"El rabino (Shimon Axel Wahnish) que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torá desde el punto vista del análisis económico", había comentado en otra oportunidad Milei, quien el año pasado admitió que su única reserva respecto a la conversión es una limitación práctica: “Si soy presidente y cae Shabat ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles", afirmó.

Ya como presidente de la Nación, Milei visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén, donde fue recibido por el rabino Shmuel Rabinowitz. Allí, recibió muestras de afecto de una multitud de personas que se acercaron a saludarlo y luego se reunió con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, donde le manifestó su apoyo ante “los ataques del grupo terrorista Hamas”. El presidente de la Nación rezó ante los restos milenarios del Templo de Jerusalén y recorrió los Túneles del Kotel, donde leyó La Torá y se lo vio profundamente emocionado.

