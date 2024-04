Tragame Twitter: Lousteau criticó el aumento a Adorni el miércoles, y se votó 3 millones de suba el jueves

"¿Te acordás? En febrero @JMilei intentó aumentarse el sueldo, ahora le tocó al vocero @madorni que, como Secretario, pasa a cobrar más de 3 millones. Son una contradicción constante: mientras fijan sus privilegios por un lado, causan sufrimiento y angustia por el otro", posteó Martín Lousteau este miércoles 17 de abril. Era casi mediodía, y las noticias daban cuenta del libertario aumento de sueldo del vocero presidencial Manual Adorni. Apenas 24 horas más tarde, las imágenes del mismo Lousteau se viralizaban casi escondiendo su mano al votarse un millonario aumento de la dieta que cobra en el Senado, paradoja que terminó convirtiendo al titular del radicalismo en "la cara" de la suba, traducida en redes en miles de posteos con toda clase de insultos.

La bronca, vale decirlo, no apuntó a Lousteau solamente, fue general, incluso para la misma vicepresidenta Victoria Villarruel, que intentó desligarse del asunto, aunque ya había dicho en una nota reciente que estaba a favor de los aumentos de las dietas.

Lo que convirtió a Lousteau en tendencia y destinatario de la mayoría de los insultos, fue que en el paneo de la cámara luego que el exgobernador salteño Juan Carlos Romero pide a Villarruel que se pase a votar "lo acordado por todos los bloques", nombrando a la resolución por su número pero sin aclarar que se trata de la suba de dietas, se ve a Lousteau que no mira al frente, habla con la senadora a su izquierda (Guadalupe Tagliaferri) y vota apenas asomando su mano al costado de la pantalla de su banca.

Esto no le gusta a los autoritarios

La reacción de las redes a ese gesto, que se interpretó claramente como que "quería disimular", votando un aumento millonario de su dieta "y escondiendo la mano", fue tan dura como inmediata:

Desde los Locos Adams no se veia algo como lo de Lu$to pic.twitter.com/Z7Oc9dnhZg

Hay pocas personas (sino una sola) a la que me da asco ver y le escupiría la cara si pudiese y esa persona es Martín Lousteau

El 9 de diciembre de 2025 a las 12 de la noche finalizará el mandato de Martín Lousteau. Todavía puede hacer mucho daño, es cierto, pero hoy elijo celebrar que su vida política tenga fecha de defunción. Argentina despertó, y ya no hay más lugar para esta clase de payasos. pic.twitter.com/YD84iEiKFA

En Argentina todos debemos ajustarnos, bancarnos tarifas exorbitantes, aumentos de alimentos, pero la CASTA se aumenta a casi 8 millones Si, los Senadores argentinos en menos de un minuto se hicieron acreedores de 100 millones anuales Martin Lousteau no hables nunca más pic.twitter.com/IhpPnoOJ6T

🚨El Acting de Martín Lousteau en su votación. ➡️Para evitar que se note su voto en el aumento a senadores. ➡️El ex ministro de economía de Cristina F.K ➡️El ex candidato a Jefe de Gobierno 2019 y 2023 pic.twitter.com/6MohTOavAF

#HDRMP #PRO y LLA #Karina Milei #Luis Juez#Martín Lousteau #Sr. Presidente #Cagón #Kicillof #Plaza de Mayo #YoVoy #Senadores #Villarruel #Vicky #Votaron



El cagón, no quiero que me vean que me aumento el sueldo!!!! pic.twitter.com/WPcxpqa0fD