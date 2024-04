La trastienda de cómo se gestó el aumento de sueldo a senadores y la reacción "pour la galerie" de Milei

"(Javier) Milei y (Victoria) Villarruel ya sabían lo que iba a pasar hoy y cómo iban a reaccionar", aseguraron fuentes parlamentarias a PERFIL, en alusión al voto a mano alzada y sin debate que en tan solo seis segundos emitieron los miembros de la Cámara Alta para aumentarse un 120% su sueldo. En concreto, un senador que cobraba cerca de 1,8 millones de pesos pasará a cobrar 4 millones de pesos.

La reacción a la que se hace referencia es porque poco tiempo después de que el Senado votara este aumento de sus dietas, el Presidente posteó en su cuenta oficial de X: "Así se mueve la casta... Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza... El 2025 será paliza histórica...".

Sin embargo, lo que el mandatario omite es que un senador propio de LLA, Bruno Olivera, por la provincia de San Juan, había firmado a favor del proyecto, junto con otros referentes de espacios opositores. Cuando se hizo público el documento con su firma, salió a reconocer su error: "Me equivoqué".

En un acuerdo secreto los senadores votaron a mano alzada el aumento de sus dietas

Asimismo, según pudo reconstruir PERFIL, hubo dos de los siete senadores del oficialismo que menciona Milei que se ausentaron al momento de la votación. Los otros cinco, habrían bajado la mano al momento de votar, efectivamente.

Otra de las cosas que omite el mandatario es el funcionamiento del Parlamento: "LLA había dado los dos tercios necesarios para que se tratara esto hoy, en el Plenario de Labor Parlamentaria", precisaron.

Además, desde el Congreso explicaron a este medio que "si vas a votar en contra, se pide la palabra para manifestar esa posición". "Se votó súper rápido y nadie objetó nada", agregaron. Más allá de esta norma, cabe destacar que quienes estén en contra de aumentarse su sueldo pueden pedir que no se les contemple ese incremento en la liquidación. Hasta el momento, ninguno de LLA hizo ese pedido. Sí lo hicieron dos senadores de la UCR, Mariana Juri y Rodolfo Suárez.

Lo cierto es que el oficialismo no había pedido hacer la votación nominal, con la idea de marcar a quienes levantaran la mano.

Victoria Villarruel defendió el aumento de sueldo de los senadores: "Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo"

Todo esto llevó mucho revuelo en las redes sociales al punto que Victoria Villarruel, presidenta del Senado, tuvo que salir a defenderse y desligarse de la medida, aunque tampoco sentar una postura en contra. De hecho, hacía poco más de un mes que ella y el titular de Diputados, Martín Menem, habían dispuesto un aumento del 40% para legisladores y empleados del Congreso y tuvieron que dar marcha atrás por pedido explícito del jefe de Estado, que en plena crisis económica ratificaba su discurso de atacar a la casta y ajustar mayormente al Estado.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, escribió la vicepresidenta.

De esa manera, a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Villarruel aclaró que ella en su carácter de vicepresidenta no está en condiciones de “obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos” debido a que no es senadora. “Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

Además, lamentó "que se le mienta al pueblo" y que "ciertos sectores" aprovechen la medida para "intentar ensuciarla". "Pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.

Luis Juez, en llamas por el aumento de senadores: "Dijeron 'me merezco ganar como Adorni', ese es el argumento"

Sin embargo, lo que la oposición ahora le reclama a Villarruel y al oficialismo es que ya desde ayer se sabía que este proyecto se iba a votar, cómo se iba a votar y hasta cómo iban a reaccionar "pour la galerie", es decir, para mantener las apariencias.

La propia Graciela Camaño, ex diputada, aclaró que cuando se trata de una votación a mano alzada, quien no esté de acuerdo debe expresarlo a viva voz, por lo que "todos los senadores presentes votaron afirmativamente", concluyó.

El antecedente del aumento que Menem y Villarruel debieron dar marcha atrás

El aumento que Menem y Villarruel debieron dar de baja significó era de un 38% solo para empleados legislativos, pero excluyendo a los legisladores. "Antes a los legisladores les servía tener atada su paritaria a la de los empleados, pero ahora esto es mucho mejor, se acaban de aumentar un 120%", contó a este medio un empleado del Poder Legislativo.

Lo cierto es que Menem acató el pedido de Milei rápidamente, pero Villarruel no. Es más, se desató una interna por ese tema en aquella semana, aunque terminó cediendo. Ahora faltará ver si Diputados replica este accionar de la cámara alta.

El argumento de algunos es que "hoy había asesores que cobraban lo mismo y hasta más que algunos senadores", otros reclamaban que ahora con la iniciativa de retornar el impuesto a las Ganancias, muchos se verían muy desfavorecidos, pero fue el senador Luis Juez el que tuvo la respuesta más genuina: "Dijeron 'me merezco ganar como Adorni', ese es el argumento", en alusión a que el vocero presidencial se ganó un ascenso a Secretario de Estado y percibirá un sueldo de más de 4 millones de pesos.

JD / Gi