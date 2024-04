La denuncia que Jorge Lanata hizo a Milei cayó en el juzgado de Ariel Lijo: "Me da risa"

El periodista Jorge Lanata presentó este jueves 18 de abril su anunciada denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haberlo llamado públicamente “ensobrado” y "mentiroso".

Lanata denunció la presunta comisión del delito de “injurias”, que consiste en adjudicarle a otra persona una conducta que implica un desvalor sobre su persona. La causa quedó registrada con el número 1431/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Ariel Lijo.

Precisamente ese magistrado es el que propuso el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, lo que generó muchos comentarios en redes sociales. Incluso, el propio Jorge Lanata confesó a PERFIL: "Me dio risa".

No obstante, Lanata no quiso opinar mucho más del caso que ya venía comentando en las últimas jornadas. Horas atrás, había dicho que el periodismo se tenía que unir para no permitir ese tipo de ataques que el Presidente viene teniendo con la prensa. De hecho, PERFIL también iniciará cuatro juicios distintos contra Milei.

Qué dice la denuncia de Lanata a Milei

"La libertad que está en juego es de quienes piensan distinto a la autoridad", sostuvo el periodista que querelló al Presidente en su denuncia. Asimismo, en su presentación enumeró otros maltratos a periodistas como Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia, Luisa Corradini, Romina Manguel, Silvia Mercado, entre otros.

“El tildar de ‘mentiroso’ y de recibir sobres tiene la unívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada. Y adrede, consciente de sus miles de seguidores, difundió sus ataques para que llegaran a una numerosa e indeterminada cantidad de personas”, agregó en el texto de la denuncia. “Ello no hace más que agravar la ofensa, pues para la tipificación del delito alcanza con que el conocimiento de la injuria haya sido llevado, por obra intencional del agente, a terceros ajenos al proceso”.

El fiscal que intervendrá en esta causa con Lijo, como subrogante de la fiscalía 1 (que está vacante), es Ramiro González, cercano a la jueza federal María Servini, quien a su vez mantiene un buen vínculo con Lijo. La propuesta de que integre el máximo tribunal trajo reacciones a favor y en contra en el mundo judicial.

El posteo de Milei contra Lanata

Mientras Lanata cuestionaba en Radio Mitre la presencia del embajador de Israel en Argentina en la reunión de Gabinete Nacional, Milei salió a responderle con los tapones de punta: "Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC (Comité de Crisis)”, explicó, y acusó: “Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”.

Por eso, el periodista salió a responderle inmediatamente asegurando que haría una denuncia: "Le voy a hacer una demanda por calumnias e injurias, a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina”.

“Me identifica como ’larretista’, algo que no soy en modo alguno, y sin perjuicio que no se enrola como ‘ofensa’, denota que me ubica en una ideología política distinta a la suya”, se defendió Lanata.

