El kirchnerismo, el PRO y Milei: todos peronistas 

Durante más de una década he dictado clases sobre historia argentina a estudiantes norteamericanos que venían a estudiar a nuestro país en la institución FLACSO. Y una pregunta recurrente de los alumnos estadounidenses era ¿qué es exactamente el peronismo? Yo les explicaba recurriendo a excelsos autores, algunos que simpatizaban más y otros menos con el peronismo, pero volvían a preguntar y re preguntar de qué se trataba el peronismo.

Resultaba dificultoso explicarles que hubo un peronismo en los años ´40, muy hostil con Estados Unidos, y que bajo un programa netamente estatista, industrialista y nacionalista representaba a los pobres descamisados combatiendo al capital, para luego explicarles que hubo un peronismo en los años ´70 amigo de Estados Unidos, con Perón expulsando con insultos de una plaza al ala de ultraizquierda del partido, a la Juventud Peronista y a los Montoneros, un peronismo, cuyo secretario de bienestar social, José López Rega creó la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, que perseguía, atacaba y mataba comunistas.

Resultaba dificultoso y sinuoso explicar el proceso que continuó. Con la vuelta a la democracia, luego del gobierno radical del Dr. Raúl Alfonsín, comenzó a gobernar en la década de 1990 de nuevo el peronismo, conducido en esta nueva versión, por Carlos Menem, que en su campaña prometió “la revolución productiva” y “el salariazo” apelando a las banderas de la izquierda popular, pero que una vez en el poder, de inmediato, comenzó a instrumentar un programa de ajuste estructural y reforma neoliberal orientada al mercado de modo impiadoso, colocándose ideológicamente a la derecha.

El rol del peronismo en la era Milei

Difícil también era explicar, cómo gran parte de peronistas de antaño se enojaban con la nueva versión neoliberal del menemismo, y que no reconocían en el nuevo presidente a un líder propio, aunque triunfó y se mantuvo en el poder durante una década bajo el sello peronista.

El kirchnerismo, el PRO y Milei: todos peronistas

Tuve que explicar también cómo el peronismo de la década de 1990 fue derrotado en las urnas luego de dos períodos consecutivos de gobierno, por una Alianza que reunía a la Unión Cívica Radical y a una fuerza de centro izquierda, El Frente del País Solidario, pero que esta alianza tuvo corta vida, tras una crisis financiera y de gobernabilidad política descomunal.

Y vuelta a explicar que nuevamente volvería a gobernar el peronismo, pero un peronismo que volvía a mutar, y que eligió llamarse Frente para la Victoria, y así el matrimonio Kirchner (Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner – CFK-) comenzaron a gobernar la nación argentina.

Y mis alumnos me preguntaban, si este peronismo se parecía al anterior de la década del ´90. Y mi respuesta fue un rotundo “¡no!”, ya que el posicionamiento ideológico del kirchnerismo se colocó en las antípodas del peronismo noventoso. Fue así como, lo estatista y anti neoliberal comenzó a ser parte fundacional del programa y el relato del nuevo peronismo kirchnerista.

A pesar de esto último, y de la aversión explicita hacia el ex peronista neoliberal que había gobernado en los años ´90, Menem conservaba fueros y no fue a prisión luego de ser condenado penalmente, porque CFK, a partir del año 2013, comenzó a incluirlo en las listas kirchneristas como senador nacional por La Rioja. Esto no pudieron entenderlo nunca mis desorientados alumnos extranjeros.

El arca de Noé peronista

Dificilísimo fue también explicar, que tras 12 años de gobierno kirchnerista, cuando Cambiemos ganó las elecciones del año 2015, uno de los tres socios, el que terminó hegemonizando la coalición para gobernar, el PRO macrista, levantaba las banderas antiperonistas/antikirchneristas como su razón de ser y permanecer en el nuevo esquema político-partidario.

Dificilísimo de explicar, tras la siguiente pregunta de mis alumnos estaounidenses: “¿de qué espacio provenía la mayoría de los dirigentes políticos del PRO que ostentaban desterrar al peronismo/kirchnerismo para siempre?”, mi respuesta fue la verdad y nada más que la verdad: la mayoría proveníadel peronismo de los años ´90, excepto unos pocos, como Patricia Bullrich, que provenía de la guerrilla peronista Montoneros de los años ´70. El “no entiendo” de mis alumnos norteamericanos ya empezaba a ponerse denso.

En 2019 volvió el peronismo, el de la antigua versión kirchnerista, ahora llamado Frente de Todos, bajo la fórmula Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta.

El programa que congregaba a mis alumnos estadounidenses en FLACSO dejó de existir, y si bien sentí mucha pena porque me encantaba enseñarles sobre nuestra hermosa y errática Argentina, sentí cierto alivio porque lo que continuaba parecía volverse aún más surrealista de explicar.

Como es de público conocimiento para todos -y todas- menos para Alberto Fernández, el gobierno del peronista Frente de Todos terminó fracasando estrepitosamente dejando las cuentas macro y socioeconómicas absolutamente quebradas, y así de manera periférica, comenzaba a configurarse con mayor nitidez un peronismo con un perfil más republicano y más federal, que encuentra entre sus mayores referentes a Miguel Ángel Pichetto (que fue el operador número 1 en el Congreso durante los gobiernos kirchneristas apoyando incondicionalmente a CFK pero que en 2019 se presentó como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri), al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y al actual gobernador de Córdoba, Martín Llarllora, que sigue sumando presencia.

Mientras tanto, surgía un outsider tras la elección legislativa del año 2021, Javier Milei, quien creó una fuerza libertaria, presentándose como un candidato a diputado anarco capitalista, con un discurso y proyecto a futuro, destinado a destruir al maldito Estado, al Banco Central, a terminar con la casta política, y a implementar un modelo nuevamente neoliberal, inspirado en el líder que veneraba hacía décadas, al peronista Carlos Menem.

Javier Milei: "Yo soy un menemista, en eso me distingo de Macri, que es más 'gorila'"

Así, Milei, ya elegido presidente en 2023 mantuvo su posicionamiento anti estado, anti casta y su veneración hacia el peronismo de los años ´90. Un sobrino del venerado ex presidente hoy ocupa un lugar central en La Libertad Avanza, el cargo de presidente en la Cámara Baja, mientras que el programa de ajuste y reforma estructural pretende emular lo que implementó años atrás el venerado Menem.

Mientras tanto, Patricia Bullrich del PRO macrista, que compitió contra Milei en las últimas elecciones, en las cuales se enfrentaron por momentos con inusitada violencia verbal, hoy junto al resto de la dirigencia PRO (excepto Rodríguez Larreta y unos poquitos más), se encuentran absolutamente alineados con el gobierno de Milei – algunos, como Bullrich, siendo parte integrante del gabinete de Milei, el resto acompañando todas las medidas del nuevo presidente y acordando una pseudo o no tan pseudo alianza parlamentaria y gubernamental.

Y como, parafraseando a la peronista CFK “todo tiene que ver con todo”, finalmente los dirigentes del PRO que dieron sus primeros pasos políticos como peronistas menemistas, hoy se alinean con Milei, el gran devoto del peronista neoliberal de los años ´90.

¿Existe alguna fuerza de base no peronista en Argentina? Sí, tres, la Coalición Cívica que definió recientemente unirse en un interbloque parlamentario con el peronismo republicano federal, la Unión Cívica Radical (con unos pocos radicales que se pasaron a las filas del peronismo kirchnerista y otros pocos que se pasaron a las filas de la fuerza libertaria neomenemista) y existe el Frente de Izquierda de los Trabajadores.

Tomando un té de peperina “subterráneo lugar de rutinaria ideología” entonaría el astro del rock Charly García, también peronista menemista.