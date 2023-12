Alberto F ensayó una autocrítica, defendió la gestión y reconoció a Néstor y Cristina

Alberto Fernández decidió utilizar la cadena nacional para defender su gestión, a días de la llegada de Javier Milei y su discurso sobre “la pesada herencia”, en el que piensa apuntar contra el rumbo económico de Unión por la Patria. Aunque también dedicó varios pasajes de su exposición a hablar de los errores que cometió y las cuentas pendientes, con una línea dedicada a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien cuestionó en los últimos reportajes que brindó.

En su mensaje a modo de cierre de mandato, el jefe de Estado decidió enfocarse en contar qué país va a tener en sus manos el libertario, con varios números positivos en cuanto a exportaciones, dando cuenta de lo valioso del gasoducto Néstor Kirchner y las proyecciones en materia económica del próximo año. Por lo cual sostuvo que no existe margen para ensayar un ajuste como el que pretende encarar el líder de La Libertad Avanza. “Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen”, indicó.

Fernández habló además del crecimiento económico y del empleo registrado, con incremento de 37 meses ininterrumpidos, y detalló distintas tareas que realizaron las empresas públicas, las cuales serán privatizadas según anticipó el presidente electo. La obra pública, que está en la mira de Milei, también ocupó parte de su alocución, con los siguientes datos: “Iniciamos 7.000 obras públicas y terminamos 4.000 de ellas. Hemos intervenido 18.000 kilómetros de rutas a lo largo y a lo ancho de la Patria. No existe un municipio en Argentina que no haya recibido alguna obra pública de parte del gobierno nacional”.

Y hubo una sola mención a la titular del Senado. El referente de UxP en los últimos días, en reportajes, se mostró en desacuerdo con Kirchner, sobre todo por su “personalismo” y reconoció que están enfrentados. “Como siempre nos marcaba Néstor, como siempre creyó Cristina, estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos”, soltó el líder de la Casa Rosada.

Después, Fernández dedicó parte de su discurso a resaltar y explicar qué pasó con la inflación y la pobreza, dos de sus cuentas pendientes. Pero sin cuestionar los números oficiales, como hizo en su última aparición pública, en la cual dijo que no le parecía real que la Argentina tenga un 40% de pobreza. “Sabemos que no alcanzamos los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente”, planteó en su exposición.

Por otro lado, recordó cómo recibió el país tras los cuatro años de mandato de Mauricio Macri: “Asumí el gobierno en diciembre de 2019 en una situación calamitosa, con altísimos índices de pobreza e inflación y una deuda que nos comprometía por generaciones. Soy plenamente consciente de que el voto popular de ese momento expresaba la esperanza de terminar de una vez y para siempre con esa herencia y que no logramos plenamente el cometido”. “Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro años”, aseguró.

“Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos alcanzar. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros”, completó.

Y expresó: “Actuamos de buena fe y hemos trabajado honradamente. He dejado todo de mí en estos cuatro años de esfuerzo y solo me he llevado el enorme honor que me han concedido de presidir esta Patria que tanto amo. Lo he hecho junto a un extraordinario equipo de colaboradores y quiero hoy agradecerles a quienes me acompañaron en la función pública desde el gobierno nacional y también a las y los gobernadores, intendentes y a todos quienes dedican cada día de su vida a la única herramienta real de transformación en democracia: la política”.

“No voy a elegir el lugar cómodo de esperar el juicio de la historia que suele ser benévola con los expresidentes porque oculta los claroscuros del presente. Escucho y me hago cargo del juicio de mis contemporáneos. De su entusiasmo, sus enojos y sus críticas”, reflexionó Fernández sobre el final.