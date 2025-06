Encuesta: Quién gana las elecciones bonaerenses y la impresionante revelación sobre los “dólares del colchón”

De acuerdo a la última encuesta de opinión pública elaborada por Giacobbe, en las próximas elecciones legislativas de este año La Libertad Avanza ganaría con el 40,9% de los votos, mientras que la intención de voto para la segunda fuerza, el kirchnerismo/peronismo, se ubica en el 26,3%. El PRO, que ha sufrido los embates de Javier Milei en las urnas y hasta negocia un acuerdo con los libertarios, quedó relegado en un lejano tercer lugar, con el 5,9% de la intención de voto entre los encuestados.

La imagen del presidente tuvo su pico histórico en mayo de 2024, cuando tuvo una aceptación del 58,7%. Actualmente, su imagen positiva ha vuelto a caer, tras mantenerse unos meses en torno al 50%: alcanza el 45%, mientras que su imagen negativa contrapuntea de cerca, con el 44,3%. Javier Milei es una figura de gran polémica, ya que su imagen “regular” es solo del 8,5%.

Lo mismo sucede con el gobernador Axel Kicillof, aunque tiene peor imagen. Su imagen positiva es del 30,6%; la regular, del 8,4%, y la negativa es del 57,4%. Cristina Kirchner, quien atraviesa días movidos tras su confirmación de postulación para diputada provincial, mientras las bases convocaron a una reunión urgente ante el posible fallo de la Corte Suprema en su contra, tiene una imagen positiva del 27,5%, una regular del 12,8% y una imagen negativa del 57,6%.

Karina Milei, secretaria general de la presidencia e ideóloga de los armados de LLA, quien aseguran no será candidata, también tiene su imagen medida. La positiva es del 21,3%, la regular, del 19,9% y su imagen negativa es del 54,5%. Giacobbe también armó una nube de palabras sobre definiciones de Karina Milei, y las más grandes son “jefe”, “bruja”, “corrupta”, “nefasta”, “desconocida”, “nefasta”, “estratega”, “mala” e “inteligente”.

Ante la pregunta “qué es más importante” en estas elecciones bonaerenses, la mayoría eligió “apoyar la gestión nacional de Milei” (35,6%), seguido por “apoyar la gestión provincial de Kicillof” (26,6%). El tercer puesto lo ocupa la opción “ganarle al kirchnerismo” (15,8%), seguido por “apoyar a Cristina y su modelo nacional y popular” (15,6%). Por último apareció “apoyar a los partidos pequeños” (4,4%).

Dólares guardados en el colchón: gran parte ni siquiera tiene ahorros

El oficialismo lanzó el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos” con el objetivo de incentivar a los ahorristas para que ingresen dinero no declarado al sistema y así remonetizar la economía. Sin embargo, gran parte de los encuestados reveló que no sólo no tiene “dólares guardados en el colchón”, como insiste el discurso oficial, sino que además no tiene ahorros para usar en ningún sentido.

El 67,7% de los encuestados por Giacobbe, ante la pregunta “qué opinás” sobre la medida de los dólares respondió: “No tengo ahorros guardados para usar”. Una minoría del 15,2% aseguró: “Los voy a usar para comprar, invertir o viajar”, y un 14,4%, desconfiado de las promesas de Javier Milei, optó por la respuesta “los voy a dejar guardados, sin usar”.

La encuesta se realizó con 1500 casos y un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, en la provincia de Buenos Aires, del 22 al 26 de mayo de 2025, a dispositivos móviles y un margen de error de +/- 2,5%.

ML/fl