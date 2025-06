Cristina Kirchner y Axel Kicillof volvieron a verse las caras después de muchos meses de distanciamiento y aunque se mantiene en el absoluto secreto el lugar en que hablaron durante más de dos horas, las fuentes consultadas por PERFIL señalan que "lo importante es que pudo destrabarse el diálogo".

Todo comenzó el martes 3 de junio con un llamado telefónico que luego se transformó en este encuentro a partir del cual "se intentará establecer condiciones para una estrategia conjunta", dijeron a Perfil.com desde el sector del gobernador bonaerense quienes agregaron que "parece haber predisposición del lado de Cristina".

Cristina Kirchner mantiene frenética actividad política mientras espera que la Corte Suprema defina su condena

Sin embargo, algunos intendentes del conurbano bonaerense están jugando fuerte como los de Berisso y Ensenada. Fabián Cagliardi, de Berisso, dijo que la expresidenta solo conduce a un “pequeño grupo” en el peronismo; “Si tenemos que ir con dos listas, iremos; a mí eso no me asusta”, indicó. En tanto, Mario Secco había puesto en duda la primera charla al afirmar que no había existido.

Es que para los intendentes del conurbano que Cristina Fernández de Kirchner se postule en la tercera sección electoral "es un apriete hacia el gobernador" y sostienen que en caso de triunfar Cristina quedará como la "ganadora" y si pierde será Axel Kicillof el responsable de la derrota.

Así las cosas desde La Plata, afirmaron que "fue una buena reunión, en la que se estableció armar una mesa para empezar a discutir las condiciones para la unidad, entre las cuales está el armado de un frente político. Y se reconoce que el espacio del gobernador tiene nombre propio y debe tener un lugar en la mesa".

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se vieron cara a cara para empezar a definir las listas para septiembre

El sector alineado con Kicillof aspira a que el acuerdo no sea solo electoral, sino también exista un acuerdo político más amplio que involucre un apoyo a la gestión de gobierno, que la legislatura trabaje en forma coordinada con el Ejecutivo, votar los proyectos del gobernador y no presentar iniciativas sin su aval.

Desde el lado de Cristina Kirchner insisten en que el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires es un error estratégico. La misma expresidenta lo dijo en la entrevista en C5N: “El desdoblamiento en CABA fue un gran error de Macri, le costó salir tercero". Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas".

