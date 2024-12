Margarita Stolbizer: "Hay que investigar el origen del patrimonio de Kueider"

Margarita Stolbizer considera que la política debe hacerse cargo de otorgar transparencia, ya que en el caso de los funcionarios públicos, se invierte la carga de la prueba. “El enriquecimiento se presume ilícito cuando un funcionario incrementa su fortuna de manera notable”, sostuvo. Además, denunció que el kirchnerismo no tiene “autoridad moral” para hablar de ética tras oponerse a proyectos como el de ficha limpia. ”El Senado ha servido durante mucho tiempo como guarida para que muchos delincuentes corruptos terminaran encontrando refugio en los fueros”, declaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue electa diputada por primera vez en 1997, luego en 2009 y la última, en 2021. Además de ser presidenta de su propio partido, el GEN, es miembro del Consejo de la Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

Denunciaste penalmente a Edgardo Kueider por los 200.000 dólares que le encontraron en la triple frontera de Paraguay, cuando intentaba pasar de contrabando. Te quería preguntar sobre dos dimensiones de este tema: una, la jurídica, que trasciende a la Cámara, que es hacerle una denuncia penal como la que vos llevaste adelante; y otra, si finalmente creés que se lo va a expulsar del Senado.

Creo que van a avanzar investigaciones más vinculadas con el origen del dinero, la posibilidad del lavado y un repaso necesario sobre todo lo que es el patrimonio de este senador y las cosas que se van descubriendo.

En realidad, para salir de esa idea de que solo fue una infracción aduanera, yo pedí una investigación denunciando dos tipos penales, que si bien se rigen por la ley de ética pública, los dos están incluidos en el Código Penal como delitos penales: el enriquecimiento ilícito de un funcionario público, como parte de los delitos contra el Estado y la administración pública, y la omisión de presentar las declaraciones juradas.

Cuando todos fuimos a buscar algo en el patrimonio para ver si este hombre podía justificar la tenencia de esa cantidad de dinero, resulta que su última declaración jurada era del 2021. Entonces, esas dos conductas configuran dos delitos penales, y eso es lo que yo presenté. Yo siempre pongo en el título de mi presentación "solicito que se investigue", no pongo “denuncia”, porque a mí me da la impresión de que habría un ilícito penal, pero quien determina qué cosa es o no delito es la Justicia, no soy yo.

Respecto a la cuestión más política, yo no te podría decir hoy qué es lo que creo que va a pasar en el Senado. Lamentablemente, ese Senado ha servido durante mucho tiempo como guarida para que muchos delincuentes corruptos terminaran encontrando refugio en los fueros. Así que no sé qué va a ocurrir.

Está clara la falta de idoneidad moral que este hombre exhibe, pero también siempre pienso que hay que ser muy cuidadosos en estos temas. Además, leámoslo también a la luz de lo que significa hoy el estado lamentable del funcionamiento del Congreso, cuando el propio oficialismo clausuró la discusión del presupuesto nacional. No se sabe si va a haber sesiones o no, y si esas sesiones finalmente van a terminar siendo maniobras de entretenimiento para hacer de cuenta que los legisladores trabajan, pero en realidad no se discuta lo realmente importante, que es el presupuesto. En este marco, no sé qué va a pasar.

En el caso de los funcionarios públicos, ¿se invierte el orden de la prueba? ¿La persona tiene que probar que lo que se presume ilícito no lo es?

Exactamente. Es una buena aclaración. En el funcionario público no hace falta que ni el fiscal ni el denunciante o el querellante prueben que el enriquecimiento fue ilícito. El enriquecimiento se presume ilícito cuando un funcionario incrementa su fortuna de manera notable, tanto en dinero como en bienes, o también cuando ha cancelado deudas, dice el Código Penal. Pero es así, se invierte la carga de la prueba y será él quien tenga que probar que lo que se presume ilícito no lo es.

Alejandro Gomel: En una entrevista más temprano hablábamos con Luis Juez sobre el tema de fondo: ¿de dónde salió el dinero? Y pensábamos en este argumento que sostiene el oficialismo: “si echamos a Kueider, todo aquel legislador que tenga alguna causa abierta también habría que destituirlo”. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Hay un intento o comienzo de encubrimiento del Gobierno hacia Kueider?

Sí, esto tiene que ver con algo que marcaba Jorge al comienzo. Nadie se hace cargo de la criatura. En realidad, todos se lo están tirando de un lado para el otro. Está clarísimo que este hombre llega a ese lugar de la mano del kirchnerismo , del PJ de Entre Ríos, haciendo campaña con Cristina y con Alberto Fernández. Y después, claramente, como muchos otros que acumulan tantos antecedentes de corrupción en sus haberes. Porque lo que estamos viendo en la trayectoria de este hombre deja demasiadas dudas sobre todos sus comportamientos a lo largo de muchos años de función pública.

El Senado debate la posibilidad de expulsar a Edgardo Kueider por inhabilitación moral.

Lo cierto es que entre todas esas volteretas, este año el hombre termina siendo funcional al Gobierno, y obviamente que el Gobierno buscará sacárselo de encima o protegerlo, y eso es lo que están haciendo. La investigación tendrá que ir tan a fondo como para rastrear los orígenes de ese dinero, ver si va a estar involucrado él, la señorita que iba con él. Y, obviamente, algo que yo pedí también dentro de las medidas sugeridas en el escrito es revisar todos los viajes que este hombre ha hecho al exterior.

Son muchos viajes a Paraguay y otros destinos también. Porque habría que chequear un poco las fechas respecto a la presunción que hay. Yo no me hago cargo para nada de esto, pero digo, respecto a que pudiera haber cobrado por haber cambiado su posición con la ley de bases. Entonces, habría que chequear un poco para ver si este hombre puede probar efectivamente el origen de su patrimonio.

Claudio Mardones: El diputado Santiago Cafiero, ex canciller, junto con integrantes del bloque Unión por la Patria, presentaron un proyecto para investigar la ley Bases sosteniendo la hipótesis de que Kueider sería una pieza dentro de una estrategia del Gobierno mucho mayor de conseguir apoyos para la ley Bases a cambio de una negociación espuria. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Analizan respaldar esa iniciativa?

No lo hemos analizado, pero adelanto que no me parece razonable. Primero, a mí la verdad es que no me gusta el oportunismo político detrás de acontecimientos como estos. Poca autoridad tiene el kirchnerismo, o el fernandismo, que también gobernó, para hablar de cuestiones de ética o de decencia, sobre todo cuando se cerró días pasados la posibilidad de la ficha limpia , que era una medida efectiva y constitucional para evitar que el Congreso sea una cueva de impunidad a través de los fueros.

Yo creo que no es razonable investigar una ley. Me parece que lo que hay que hacer es investigar efectivamente el origen del patrimonio de este hombre, y me parece que por ahí está la vía de poder encontrar si es que él, como dijimos antes, no puede justificar la licitud de su patrimonio, obviamente, eso se presume ilícito y veremos de dónde viene. La investigación habrá que hacerla, pero vía el patrimonio del senador, no en una ley.

CM: Este fin de semana, perdón, a partir de una revelación del DiarioAr y una investigación de la periodista Emilia Delfino, finalmente se conoció que la esposa del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo , está involucrado en la compra de cuatro departamentos por un monto superior a los 2 millones de dólares que no declaró en las declaraciones juradas patrimoniales. Algunos se remontan al momento en que fue vicepresidente primero de la Legislatura porteña, y en la Legislatura ya no están sus declaraciones juradas. Así que, en ese contexto, todo queda aún por resolver, pero los indicios de la investigación periodística, que implicaron contrastar muchas fuentes dejan claro que Ritondo, junto con su esposa, y especialmente su esposa, que aparece en sociedades offshore radicadas en Delaware y también en Florida, en donde tendría el control de cuatro departamentos que después vendió por 2 millones de dólares no declarados. ¿Qué opinión le merece esta revelación? ¿Y si cree que puede haber algún impacto en la Cámara de Diputados, justo en este momento en donde todo gira en torno a Kueider, ficha limpia, ley de fueros?

A ver, no conozco la información, sinceramente no la conozco. Veré qué cotejo podemos tener de eso. Lo que sí creo es que estamos en tiempos donde la violencia política va a llegar. Incluso vamos a empezar a ver cantidades de cosas, que son los carpetazos que van y vienen, porque es evidente que muchos se empiezan a sentir molestos en la medida en que se van develando estas cosas.

Yo siempre creo que hay que ir por la transparencia, la investigación y el esclarecimiento de las cosas. No me gusta la idea, como dije antes, del aprovechamiento ni del carpetazo. Pero obvio que hay que despejar todo tipo de dudas, y quienes primero tienen que dar demostración de esta voluntad son los políticos, porque no me gusta tampoco cuando dicen "bueno, esperemos a ver qué dice la Justicia". Eso es, obviamente, aprovecharse de la lentitud de la Justicia, que siempre garantiza impunidad, y sacarse de encima la responsabilidad, porque los que llegan a ocupar cargos públicos llegan puestos por la política. Entonces, la política es la que se tiene que hacer cargo de ir depurando y dando demostraciones de la voluntad de transparencia y de decencia que debemos tener.

